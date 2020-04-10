Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - Количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане увеличилось до 58 человек, передает Kazakhstan Today.

3 человека выздоровели от КВИ в городе Алматы. Итого выздоровевших в Казахстане - 58 человек", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.

Всего в Алматы выздоровели 26 человек, в Нур-Султане - 30, Актюбинской области - 1, СКО - 1.

Нур-Султан - 223;

Алматы - 121;

Шымкент - 27;

Акмолинская область - 56;

Актюбинская область - 11;

Алматинская область - 104;

Атырауская область – 42;

Восточно-Казахстанская область - 6;

Жамбылская область - 45;

Западно-Казахстанская область - 4;

Карагандинская область - 57;

Костанайская область - 3;

Кызылординская область - 92

Мангистауская область - 7

Павлодарская область - 1

Северо-Казахстанская область - 25;

Туркестанская область - 34.

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