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Количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане увеличилось до 58 человек

09.04.2020, 16:21 7534
Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - Количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане увеличилось до 58 человек, передает Kazakhstan Today.
 

3 человека выздоровели от КВИ в городе Алматы. Итого выздоровевших в Казахстане - 58 человек", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК. 

 
Всего в Алматы выздоровели 26 человек, в Нур-Султане - 30, Актюбинской области - 1, СКО - 1.
 
 
 
Нур-Султан - 223;
 
Алматы - 121;
 
Шымкент - 27;
 
Акмолинская область - 56;
 
Актюбинская область - 11;
 
Алматинская область - 104;
 
Атырауская область – 42;
 
Восточно-Казахстанская область - 6;
 
Жамбылская область - 45;
 
Западно-Казахстанская область - 4;
 
Карагандинская область - 57;
 
Костанайская область - 3;
 
Кызылординская область - 92
 
Мангистауская область - 7
 
Павлодарская область - 1
 
Северо-Казахстанская область - 25;
 
Туркестанская область - 34.
 

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