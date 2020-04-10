Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - Количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане увеличилось до 58 человек, передает Kazakhstan Today.
3 человека выздоровели от КВИ в городе Алматы. Итого выздоровевших в Казахстане - 58 человек", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.
Всего в Алматы выздоровели 26 человек, в Нур-Султане - 30, Актюбинской области - 1, СКО - 1.
Число заболевших COVID-19 в Казахстане на 14.55 9 апреля составило 764 человека:
Нур-Султан - 223;
Алматы - 121;
Шымкент - 27;
Акмолинская область - 56;
Актюбинская область - 11;
Алматинская область - 104;
Атырауская область – 42;
Восточно-Казахстанская область - 6;
Жамбылская область - 45;
Западно-Казахстанская область - 4;
Карагандинская область - 57;
Костанайская область - 3;
Кызылординская область - 92
Мангистауская область - 7
Павлодарская область - 1
Северо-Казахстанская область - 25;
Туркестанская область - 34.
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