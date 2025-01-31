В Казахстане в 2024 году более 22,7 тыс. объектов адаптировано для лиц с инвалидностью

В 2024 году после проверок объектов социальной инфраструктуры наложено 973 административных штрафа на сумму свыше 230,3 млн тенге

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения законных прав лиц с инвалидностью и формирования для них доступной среды по итогам 2024 года в Казахстане проведена полная адаптация 22 777 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.





В настоящее время реализуются: концепция инклюзивной политики на 2025-2030 годы, дорожная карта партии Amanat на 2023-2027 годы и проект "Халықпен бірге".





В дорожной карте партии Amanat в период с 2023 по 2027 годы предусмотрена работа по адаптации более 40 тыс. объектов, включенных в интерактивную карту доступности. Ежегодно адаптации подлежит 20% объектов. Таким образом, в 2023 году 20% объектов на карте, в 2024 - 40%, в 2025 - 60%, в 2026 - 80%, в 2027 - 100%.





До конца 2024 года по стране планировалось адаптировать 17 325 объектов, план регионами перевыполнен, адаптация проведена на 22 777 объектах.





Из 22 777 объектов для всех категорий лиц с инвалидностью доступны:





- объекты здравоохранения - 3385;





- объекты образования - 7577;





- объекты культуры - 1819;





- объекты торговли и оказания услуг - 3943;





- государственные и квазигосударственные организации - 3367;





- объекты спорта - 397;





- объекты транспортной инфраструктуры - 108;





- объекты социальной защиты - 140;





- организации общественного питания - 529;





- объекты развлечения и отдыха - 74;





- прочие - 1438.





Кроме того, в 2024 году в рамках государственного контроля региональными департаментами Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты проведено 2695 проверок объектов социальной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры, частного предпринимательства, торговли и др.





Из них: 741 - в рамках профилактического контроля, 751 - внеплановая проверка, 1203 - по требованию органов прокуратуры.





По итогам проверок выдано 1087 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено 973 административных штрафа на сумму свыше 230,3 млн тенге.





При проведении профилактического контроля собственникам объектов при первичном выявлении нарушений выдаются только предписания об их устранении без привлечения к административной ответственности. В случае неисполнения предписания в установленные сроки накладывается штраф", - отметили в Минтруда и соцзащиты населения.