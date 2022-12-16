В Казахстане в этом году изъято 13 тонн наркотиков - Генпрокуратура

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Ликвидированы 64 нарколаборатории

Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств, а также пыткам - Вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств, а также пыткам обсудили сегодня на заседании в Генеральной прокуратуре под председательством главы ведомства Берика Асылова.





Открывая заседание, глава надзорного ведомства отметил, что в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств принят ряд законодательных и практических мер. Значительно усилена ответственность.





С 2020 года склонение к потреблению и сбыту наркотиков через интернет отнесены к тяжким и особо тяжким составам преступлений. Введена уголовная ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков. Все эти совместные меры позволили стабилизировать наркопреступность, отметил Асылов.





МВД и КНБ только в этом году ликвидировали 64 нарколаборатории. Изъято порядка 13 тонн наркотиков, в том числе 33 кг героина и 500 кг "синтетики". Только в этом году заблокировано 1400 сайтов, реализовавших наркотики. Однако впереди еще много работы, ситуация до сих пор остается сложной", - добавил генпрокурор.





Руководителям органов уголовного преследования, прокурорам областей поручено усилить межведомственное взаимодействие, направленное на выявление организованных групп, контрабанды, нарколабораторий, каналов поставок и сбыта наркотических веществ.





В свою очередь МВД необходимо обеспечить качественную проработку и утверждение комплексного плана по борьбе с наркотиками.





Также на совещании обсуждалась эффективность противодействия пыткам и другим недозволенным методам следствия и дознания.





Асылов напомнил, что с нового года расследовать пытки будут исключительно прокуроры.





В местах лишения свободы продолжается установка терминалов для подачи обращений осужденными. Внедряется сплошное видеонаблюдение в колониях, следственных изоляторах и служебных помещениях органов уголовного преследования. Эти и другие меры положительно оценены международными экспертами, в том числе представителями комитета ООН против пыток", - отметил глава ведомства.





По его словам, разработан проект совместного приказа по противодействию пыткам, основной задачей которого является предупреждение недозволенных методов с момента задержания и доставления гражданина в органы уголовного преследования. Также вводится запрет на ведение переговоров, бесед, опросов с лицом, у которого отсутствует процессуальный статус. Предусмотрены и другие меры, которые позволят устранить условия для применения пыток.





Асылов обратил внимание на системные проблемы, причины и условия совершения пыток, а также на необходимость их устранения во взаимодействии со всеми правоохранительными и государственными органами.





МВД поручено провести ревизию внутренних нормативных актов, дающих основания для произвольных задержаний, и привести их в соответствие с международными требованиями.





Кроме того, отмечена необходимость строгого исполнения статьи 80 Закона "О правоохранительной службе", согласно которой руководители, чьи сотрудники совершили пытки или систематически нарушали конституционные права граждан, подлежат увольнению.





В завершение глава надзорного органа потребовал от прокуроров областей наладить взаимодействие с вновь образованными региональными представителями уполномоченного по правам человека, правозащитными организациями и адвокатским сообществом.



