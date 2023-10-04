В Казахстане за месяц выявлено свыше 1,7 тысячи нарушений со стороны водителей самокатов
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане только за сентябрь выявлено свыше 1,7 тысячи нарушений со стороны водителей самокатов. Несоблюдение владельцами правил дорожного движения приводит к авариям, в том числе с летальным исходом, заявил сегодня на совещании правительства первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.
В числе нарушений - 562 факта управления мопедом несовершеннолетними.
Также, по словам Кожаева, пресечено свыше 5,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержаны около 15 тысяч пьяных водителей, 9 тысяч водителей лишены прав.
Подвергнуты административному аресту 15 тысяч человек. Оштрафованы более 215 тысяч пешеходов. Такому положению дел способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей", - заявил вице-министр.
В связи с этим МВД внесло 65 поправок в правила приема экзаменов. В частности, процесс сдачи экзаменов теперь идет открыто, посредством онлайн-трансляции.
Ввели норму по обязательной регистрации обучаемых в информационной системе "Автошкола". Тем самым исключили возможность корректировки списков. Сейчас разработан второй пакет поправок. Планируется переход на электронные свидетельства об окончании курсов подготовки и медицинских справок. Кроме того, прорабатывается вопрос об отмене самостоятельной подготовки водителей", - рассказал Кожаев.
Кожаев также отметил, что только полицейскими методами решить проблему невозможно. Необходимо, чтобы акиматы тоже принимали меры по развитию инфраструктуры в городах, такие как:
- обустройство выделенных полос;
- строительство отдельных велодорожек;
- разграничение городов на различные зоны для использования вело- и мототранспорта.
В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в текущем году, по статистическим данным, наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших.
Тем не менее до сих пор в среднем за сутки на наших дорогах погибают 5-6 человек. За каждой цифрой стоят жизни и здоровье людей", - подчеркнул Смаилов.
По его мнению, это происходит из-за низкого уровня культуры вождения и дисциплины.
Мы ужесточаем уголовную и административную ответственность за дорожные правонарушения. Но, в то же время, полиция по-прежнему задерживает тысячи нетрезвых водителей и ранее лишенных прав вождения. Безусловно, к таким нарушителям надо применять самые строгие меры. Не лучшим образом обстоят дела и в сфере контроля за безопасностью движения на дорогах. Видеокамеры и другие технические средства используются не в полной мере. Где-то их явно не хватает, а где-то они просто не работают", - отметил глава правительства.
Он поручил увеличить количество камер в населенных пунктах, а на автодорогах республиканского значения активнее использовать аппаратно-программные комплексы.
Также, по словам премьера, справедливой критике в обществе подвергается высокая коррупциогенность процесса сдачи экзаменов на получение прав, качество проведения техосмотров и ненадлежащая дорожная инфраструктура.
Даже в населенных пунктах есть участки дорог и улиц без освещения, пешеходных переходов, указателей и светофоров. Все это приводит к жертвам, в том числе среди детей. Поэтому наша основная задача в этой сфере - выработать системные меры по повышению уровня безопасности дорожного движения, снижению аварийности и смертности", - подчеркнул премьер-министр.
Он поручил Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами и акиматами:
- провести детальный анализ аварийности в разрезе каждого региона;
- усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках;
- проработать вопрос отмены возможности самостоятельной подготовки водителей транспортных средств, поскольку этот шаг не оправдал себя;
- обеспечить качественное проведение экзаменов на получение прав;
- завершить доработку Концепции по обеспечению общественной безопасности до 2028 года, в которой предусмотрен целый блок вопросов по дорожной безопасности.
Министерству транспорта совместно с НПП "Атамекен":
- принять дополнительные меры по упорядочению деятельности частных такси, особенно на междугородних маршрутах, поскольку именно эти перевозчики чаще всего пренебрегают правилами дорожного движения и создают аварийные ситуации;
- выработать механизм эффективного контроля за качеством проведения технического осмотра транспортных средств.
Акиматам регионов:
- принять дополнительные меры по созданию безопасной дорожной инфраструктуры, расширению количества камер фиксации нарушений;
- усилить работу с собственниками домашних животных касательно выпаса скота вблизи автодорог.
Министерству по чрезвычайным ситуациям:
принять меры по развитию трассовых медико-спасательных пунктов, в том числе по созданию мобильных передвижных бригад.
В целом министерствам внутренних дел, просвещения, культуры и информации, акиматам необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу по соблюдению правил дорожного движения и безопасности", - резюмировал Смаилов.
Напомним, ограничения для водителей электросамокатов вступили в силу в Казахстане 30 августа.
Также сообщалось, что алматинских полицейских хотят пересадить на самокаты, чтобы им было легче ловить нарушителей на двухколесном транспорте.