В Казахстане за торговлю людьми осуждены более 280 человек

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НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - В Генеральной прокуратуре рассмотрели вопросы противодействия торговле людьми и дальнейшего развития трехзвенной модели уголовного процесса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В работе заседания приняли участие члены Координационного совета, секретарь комиссии по правам человека при президенте республики Казахстан, а также прокуроры областей и руководители территориальных органов уголовного преследования, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Открывая заседание, генпрокурор Гизат Нурдаулетов подчеркнул важность принимаемых усилий по борьбе с торговлей людьми. По поручению главы государства, ужесточено наказание за такие преступления. Для потерпевших предусмотрена единовременная компенсация, а для жертв-иностранцев введена возможность продления срока пребывания в стране. С 2018 года за уголовные правонарушения, связанные с торговлей людьми, осуждено 283 лица.

Участники обсудили дополнительные меры, которые необходимо предпринять для своевременного выявления и пресечения данного вида преступлений.

После вызволения из рабства люди сталкиваются с трудностями и вновь могут стать объектом торговли. Поэтому необходимо обеспечивать их пакетом медицинских, социальных и правовых услуг", - отметил Нурдаулетов.

На заседании также рассмотрели переход к следующему этапу трехзвенной модели уголовного процесса, где прокуроры будут наделены правом составления обвинительных актов по особо тяжким преступлениям. Это усилит механизм независимой правовой оценки прокурором доказательств по уголовному делу и повысит его ответственность за предание обвиняемого суду, что в итоге укрепит правовую защиту лиц, вовлеченных в уголовную орбиту.

Такой порядок со следующего года распространяется на 47 статей Уголовного кодекса, с примерным охватом в год более одной тысячи уголовных дел, подследственных полиции, органам антикоррупционной службы и службы экономических расследований. С июля по всей стране проведена пилотная апробация, обеспечена правовая и техническая готовность для работы в новых условиях", - сообщили в ведомстве.

При этом генпрокурор обратил внимание, что, реализуя реформы и повышая качество следствия, во главе угла должны оставаться такие приоритеты, как защита конституционных прав граждан и противодействие преступности.







