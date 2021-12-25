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Полиция Алматинской области спасла гражданина Узбекистана от похищения

24.12.2021, 18:37 11296
АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - Жителя Узбекистана спасли от похищения полицейские Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", похищенный передал записку о помощи полицейским Жамбылской области на одной из заправочных станций.
 
Как только ориентировка поступила на пульт дежурной части департамента полиции, был объявлен план-перехват, в ходе которого вблизи села Самсы на трассе Алматы - Бишкек остановили легковой автомобиль. В нем находились пятеро мужчин, один из которых и оказался похищенным.
 

Все подозреваемые доставлены в отдел полиции Жамбылского района. Потерпевший уже написал заявление о принятии мер в их отношении. Сейчас будут выясняться все обстоятельства дела. Материал по территориальности передается в ДП Жамбылской области", - сообщил командир батальона патрульной полиции ДП Алматинской области Ерлан Мухамедьяров.

 
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за торговлю людьми.

 
Напомним также, что житель Туркестанской области, попавший в трудовое рабство к фермеру-полицейскому, покончил с собой. Родственники погибшего утверждают, что его били и унижали, поэтому мужчина пошел на отчаянный шаг.
 
Также сообщалось, три жительницы Шымкента осуждены за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн.
 

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новости по теме

В Акмолинской области изъяли 87 коробок несертифицированной пиротехники

24.12.2021, 19:50 8306
КОКШЕТАУ. 24 ДЕКАБРЯ - На территории Акмолинской области с 15 декабря по 3 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника - 2021", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудники полиции совместно с органами гражданской защиты ДЧС ежедневно проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, а также без разрешительных документов, сообщает Polisia.kz
 
Активизирована работа нарядов патрульной полиции по проверке законности перевозки пиротехнических изделий автомобильным транспортом. 
 
За истекший период составлено 37 административных протоколов по статье 196 КоАП РК "Незаконная торговля товарами и иными предметами". Согласно санкции статьи, нарушителям грозит штраф в размере до 25 МРП. 
 
Из продажи изъято 87 коробок несертифицированных пиротехнических изделий. 
 

В Алматинской области задержали серийную мошенницу

24.12.2021, 18:30 10066
ТАЛДЫКОРГАН. 24 ДЕКАБРЯ - Серийную мошенницу задержали в Алматинской области. Общий размер материального ущерба, нанесенного потерпевшим, составил около 400 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, в дежурную часть ОП города Капшагай с письменным заявлением обратилась 36-летняя гражданка с просьбой принять законные меры в отношении малознакомой женщины, которая путем обмана завладела денежными средствами в сумме 140 тысяч тенге.

 

В ходе грамотно организованных оперативно-профилактических мероприятии сотрудниками криминальной полиции ОП города Капшагая была задержана 29-летняя гражданка М. Подозреваемая в виду неопровержимых доказательств признала свою вину и сообщила о других фактах мошеннических действии с ее стороны в отношении еще четырех лиц", - резюмировал заместитель начальника ОП города Капшагая Исмаил Ахмедов.

 
Подозреваемая под предлогом продажи угля путем обмана и злоупотребления доверием завладевала денежными средствами. Общий размер материального ущерба, нанесенного потерпевшим, составил около 400 тысяч тенге.
 

В отношении задержанной начато досудебное расследование по пункту 3 части 2 и пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество). На сегодня полицейскими ведутся работы по установлению причастности подозреваемой к другим аналогичным преступлениям. Иная информация в соответствии статье 201 УПК РК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) не подлежит разглашению", - отметил Исмаил Ахмедов.

 
 

В Павлодаре парень украл девушку из кафе

24.12.2021, 14:33 16666
В Павлодаре парень украл девушку из кафе
Фото: www.pexels.com
ПАВЛОДАР. 24 ДЕКАБРЯ - В Павлодаре парень украл девушку из кафе, чтобы жениться. Подруга девушки обратилась в полицию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 21 декабря в полицию Павлодара поступило сообщение о похищении человека. Заявительница рассказала, что она вместе с друзьями встретилась в кафе, чтобы пообедать. Спустя некоторое время, один из парней, находящийся в компании, попросил подругу заявительницы выйти с ним на улицу для разговора.
 

Он позвал ее выйти поговорить наедине, объяснив, что тема личная, на что моя подруга согласилась. После этого они уехали якобы покататься по городу и обещали приехать через час", - объяснила девушка. 


Но позже пришел муж одной из девушек и сообщил, что тот парень украл их подругу, чтобы жениться на ней. Также уточнил, что примерно через месяц будет свадьба и чтобы они готовились к мероприятию. По словам заявительницы, узнав об этом, она решила обратиться в полицию за помощью
 

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 125 УК Республики Казахстан (Похищение человека). Подозреваемый задержан", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

 
 

Директор школы-интерната для детей-сирот в Усть-Каменогорске похитила 12 миллионов тенге

24.12.2021, 13:28 20626
Директор школы-интерната для детей-сирот в Усть-Каменогорске похитила 12 миллионов тенге
Фото: paryz.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 ДЕКАБРЯ - Директор усть-каменогорской школы-интерната для детей-сирот похитила 12 млн тенге бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Судом № 2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении Б., обвиняемой в хищении бюджетных средств путем присвоения и растраты в особо крупном размере. По версии обвинения Б., работая директором областной специальной школы-интерната для детей-сирот, с 2013 по 2019 год похитила 12 830 996 тенге. Вина подтверждается показаниями представителя потерпевшего, показаниями свидетелей, бухгалтерскими документами, а также заключением экспертизы, которые подтвердили сумму похищенных денежных средств", - сообщает YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу суда. 

 
Прокурор просил назначить Б. 9 лет лишения свободы. Подсудимая вину не признала. 
 

С учетом совершения уголовного правонарушения впервые, наличия несовершеннолетнего ребенка, отсутствия отягчающих обстоятельств и учитывая, что ущерб не возмещен, суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - сообщили в суде. 

 
Приговор не вступил в законную силу.
 

В Карагандинской области сельчанин после драки выстрелил в своего обидчика

24.12.2021, 11:49 23856
В Карагандинской области сельчанин после драки выстрелил в своего обидчика
Фото: pexels.com
КАРАГАНДА. 24 ДЕКАБРЯ - В Карагандинской области словесная перепалка между двумя местными жителями переросла в драку, затем один из них выстрелил в обидчика из ружья, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
17 декабря в отдел полиции Осакаровского района Карагандинской области поступило сообщение, что в одном из поселков между двумя сельчанами произошел конфликт, который привел к серьезным последствиям. 
 

Выяснилось, что ссора возникла из-за давних обид. Словесная перепалка переросла в драку, после которой мужчины разошлись. Затем один из них забежал домой, взял охотничье ружье, вернулся к обидчику, находившемуся на улице, и произвел в него выстрел", - сообщает Polisia.kz

 
Потерпевший с огнестрельным ранением помещен в медицинское учреждение Караганды. 
 
Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства - ружье и гильзы - изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Ведется расследование.

 

В Алматы при реконструкции русла реки сотрудник акимата и предприниматель украли 28 млн тенге

24.12.2021, 10:40 24531
В Алматы при реконструкции русла реки сотрудник акимата и предприниматель украли 28 млн тенге
АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы" и руководителя ТОО "Аstana-Курылыс ХХI" по факту хищения бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы АФМ, между подрядчиком - ТОО "Аstana-Курылыс ХХI" и отделом благоустройства акимата Турксибского района был заключен договор на реконструкцию русла реки "Бас Карасу" на сумму более 71 млн тенге.
 

Однако руководитель ТОО в период с августа по сентябрь 2019 года при пособничестве должностного лица районного акимата путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений совершили хищение бюджетных средств на общую сумму более 28 миллионов тенге", - рассказали в ведомстве.

 
Руководитель отдела и руководитель ТОО "Аstana-Курылыс ХХI" приговорены к 7 и 7,5 годам лишения свободы.
 

Крупные поставщики поддельной продукции Microsoft задержаны в Алматы

23.12.2021, 18:11 33001
АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - В Алматы задержаны крупные поставщики нелицензионного программного обеспечения Microsoft Office Professional с поддельными ключами активации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечен канал продаж нелицензионного программного обеспечения Microsoft, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

 

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники, используя ряд подставных компаний, принимали участие в государственных закупках с наименьшим ценовым предложением на поставку продукции компании Microsoft. По итогам конкурсных отборов они признавались победителями и осуществили поставку нелицензионного программного обеспечения Microsoft Office Professional с поддельными ключами активации под видом официального ПО в адрес ряда госпредприятий и учреждений на общую сумму более 50 млн. тенге", - сообщили в ведомстве.

 
В настоящее время следственным судом города Алматы в отношении трех лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
 

В СКО у пенсионерки грабитель отобрал сумку с 19 млн тенге

23.12.2021, 16:42 32881
В СКО у пенсионерки грабитель отобрал сумку с 19 млн тенге
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 23 ДЕКАБРЯ - Преступник отобрал у 73-летней пенсионерки сумку возле дома №5 улицы Тенистой поселка Солнечный. В сумке было 19 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает polisia.kz, 21 декабря в полицию поступило сообщение. По словам пожилой женщины, она не запомнила лица преступника, однако назвала рост нападавшего: примерно 170 сантиметров, был одет в куртку до пояса. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 4 пункту 2 статьи 191 УК РК (Грабеж). 
 
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого; создано шесть групп, в составе опытных сотрудников подразделений криминальной полиции, задействованы участковые инспекторы и наряды патрульной полиции. Проводятся подворные обходы района места совершения грабежа, отрабатывается круг общения потерпевшей. 
 
 

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