Полиция Алматинской области спасла гражданина Узбекистана от похищения

АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - Жителя Узбекистана спасли от похищения полицейские Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает "Хабар 24", похищенный передал записку о помощи полицейским Жамбылской области на одной из заправочных станций.
Как только ориентировка поступила на пульт дежурной части департамента полиции, был объявлен план-перехват, в ходе которого вблизи села Самсы на трассе Алматы - Бишкек остановили легковой автомобиль. В нем находились пятеро мужчин, один из которых и оказался похищенным.
Все подозреваемые доставлены в отдел полиции Жамбылского района. Потерпевший уже написал заявление о принятии мер в их отношении. Сейчас будут выясняться все обстоятельства дела. Материал по территориальности передается в ДП Жамбылской области", - сообщил командир батальона патрульной полиции ДП Алматинской области Ерлан Мухамедьяров.
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за торговлю людьми.
Напомним также, что житель Туркестанской области, попавший в трудовое рабство к фермеру-полицейскому, покончил с собой. Родственники погибшего утверждают, что его били и унижали, поэтому мужчина пошел на отчаянный шаг.
Также сообщалось, три жительницы Шымкента осуждены за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн.