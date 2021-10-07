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В Туркестанской области покончил с собой попавший в трудовое рабство пастух

06.10.2021, 10:30 51382
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Житель Туркестанской области, попавший в трудовое рабство к фермеру-полицейскому, покончил с собой. Родственники погибшего утверждают, что его били и унижали, поэтому мужчина пошел на отчаянный шаг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам супруги пастуха, многодетной семье приходилось брать продукты в долг в магазине по соседству. Хозяйка магазина предложила отработать долг на животноводческой ферме ее брата - местного майора полиции, сообщает Первый канал "Евразия".
 

"Он меня избивает и мучает, я уже устал", - говорил мой муж. Тогда я ему сказала, что осталось всего 10 дней. Я обещала приезжать к нему и навещать. А после стало известно, что потерялась овца, потом вторая, третья. Уже заканчивался сентябрь, а ему нужен был человек. Вот он и держал его как раба", - рассказала супруга погибшего Нурбиби Садыкова.

 
Мать погибшего утверждает, что ее сын неоднократно сбегал с фермы, но сотрудник его находил и возвращал.
 

Хозяин приходил к нам домой в полицейской форме. До этого он мне звонил и говорил, мол, ваш сын подписал договор. Говорил: "Найдите мне его. Если не найдете, я заберу вас и вашего младшего сына". Тогда я ему сказала, что он не имеет права трогать меня или моих детей", - сказала мать погибшего Аягоз Бердалиева.

 
О смерти сына сообщил сам майор полиции, но родные не верят, что мужчина сам наложил на себя руки - на теле слишком много побоев. 
 
Ситуацию прокомментировал работодатель погибшего. 
 

Все было в рамках закона. Имеются все расписки, когда он получал зарплату, какого числа и сколько получил денег, со словами благодарности и что у него нет претензий. Все это есть на видео. Но со своей женой он часто ссорился", - пояснил майор полиции Еркасын Еркинбайулы.

 
В областном департаменте полиции сообщили, что управлением собственной безопасности начато расследование. Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства". Назначены необходимые экспертизы. 

Ранее сообщалось о случаях трудового рабства в Мангистуаской и Восточно-Казахстанской областях. Только в первом полугодии 2021 года в Казахстане было выявлено более ста случаев торговли людьми.

 

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