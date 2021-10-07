В Туркестанской области покончил с собой попавший в трудовое рабство пастух
06.10.2021, 10:30 51382
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Житель Туркестанской области, попавший в трудовое рабство к фермеру-полицейскому, покончил с собой. Родственники погибшего утверждают, что его били и унижали, поэтому мужчина пошел на отчаянный шаг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам супруги пастуха, многодетной семье приходилось брать продукты в долг в магазине по соседству. Хозяйка магазина предложила отработать долг на животноводческой ферме ее брата - местного майора полиции, сообщает Первый канал "Евразия".
"Он меня избивает и мучает, я уже устал", - говорил мой муж. Тогда я ему сказала, что осталось всего 10 дней. Я обещала приезжать к нему и навещать. А после стало известно, что потерялась овца, потом вторая, третья. Уже заканчивался сентябрь, а ему нужен был человек. Вот он и держал его как раба", - рассказала супруга погибшего Нурбиби Садыкова.
Мать погибшего утверждает, что ее сын неоднократно сбегал с фермы, но сотрудник его находил и возвращал.
Хозяин приходил к нам домой в полицейской форме. До этого он мне звонил и говорил, мол, ваш сын подписал договор. Говорил: "Найдите мне его. Если не найдете, я заберу вас и вашего младшего сына". Тогда я ему сказала, что он не имеет права трогать меня или моих детей", - сказала мать погибшего Аягоз Бердалиева.
О смерти сына сообщил сам майор полиции, но родные не верят, что мужчина сам наложил на себя руки - на теле слишком много побоев.
Ситуацию прокомментировал работодатель погибшего.
Все было в рамках закона. Имеются все расписки, когда он получал зарплату, какого числа и сколько получил денег, со словами благодарности и что у него нет претензий. Все это есть на видео. Но со своей женой он часто ссорился", - пояснил майор полиции Еркасын Еркинбайулы.
В областном департаменте полиции сообщили, что управлением собственной безопасности начато расследование. Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства". Назначены необходимые экспертизы.
Преступная группа по обналичиванию денег нанесла ущерб государству в 10 млрд тенге
07.10.2021, 10:24 1621
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 7 ОКТЯБРЯ - Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе следствия установлено, что группа лиц из 6 человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляли незаконную деятельность на территории области", - сообщает пресс-служба Агентства РК по финмониторингу.
Как уточнили в ведомстве, фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались.
Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 миллиардов тенге", - добавили в АФМ.
В Павлодаре осуждены руководитель и завскладом "Когамдык келисим"
06.10.2021, 13:03 60130
ПАВЛОДАР. 6 ОКТЯБРЯ - Приговором Суда №2 города Павлодара руководитель КГУ "Когамдык келісім" осужден за неоднократную растрату, а заведующая хозяйством-складом административно-хозяйственного отдела за пособничество в растрате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как следует из материалов дела, с сентября 2016 года по апрель 2021 года завскладом КГУ "Когамдык келісім" ежемесячно с ведома руководителя этого ведомства составляла и подписывала табели учета рабочего времени, где указывала уборщицу, которая не работала в данной организации, а заработную плату уборщицы отдавала руководителю. Всего таким образом похищено 2 869 685 тенге, которые глава ведомства растратил на свои нужды.
Кроме этого, с сентября 2020 года по февраль 2021 года К.Н. (руководитель) издал три приказа в отношении себя и своего водителя о командировках за пределы города Павлодара, тогда как на самом деле они в командировки не выезжали. После этого подписал авансовые отчеты и таким образом похитил путем растраты 368 913 тенге, полученных в качестве возмещения командировочных расходов", - рассказали в пресс-службе городского суда Павлодара.
Вина подсудимых в совершении растраты и пособничестве в растрате доказана собранными по делу доказательствами: признательными показаниями, свидетелей, заключениями экспертиз и другими.
По информации суда, данное коррупционное преступление относится к категории тяжких.
С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств подсудимым назначено по 2 года лишения свободы каждому. Также оба пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - добавили в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил.
В Павлодарской области директор школы оформила кредит на сельчанку
06.10.2021, 11:36 76897
ПАВЛОДАР. 6 ОКТЯБРЯ - Директор школы в Павлодарской области задержана по подозрению в мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, жительнице одного из сел Майского района стали звонить из микрокредитной организации и требовать оплатить долг по кредиту в 1 млн тенге. Поняв, что она стала жертвой мошенничества, женщина сразу же обратилась в полицию, пишет Pavlodarnews.kz.
По данному факту было начато досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан (Мошенничество)", - говорится в сообщении ДП.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Майского района установили и задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась директор одной из школ Майского района, которая, как выяснилось, и оформила на сельчанку кредит.