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НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - В Казахстане за две недели выявлено 68 преступлений, связанных с торговлей людьми. Об этом сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

C 22 ноября по 1 декабря текущего года в рамках ОПМ "Стоп-трафик" выявлено 68 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Из них три факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, два факта торговли людьми, два факта торговли несовершеннолетними, восемь фактов вовлечения в проституцию, в том числе несовершеннолетнего - один факт. Кроме того, выявлено 53 факта содержания притонов для занятия проституцией", - рассказал Канат Нурмагамбетов в ходе брифинга.

Так, 58-летний житель ЗКО, пообещав 30-летней жительнице Уральска трудоустройство, принудил ее заниматься проституцией. Угрожая расправой, он заставлял оказывать интимные услуги в саунах города. По данному факту заведено уголовное дело по статье 308 УК РК (Вовлечение в занятие проституцией).

Кроме того, в Жамбылской области 30-летняя женщина совершила сделку по продаже своей новорожденной дочери. Начато досудебное расследование по статье 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними).







