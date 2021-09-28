В Западном Казахстане женщина продала новорожденную дочь

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УРАЛЬСК. 27 СЕНТЯБРЯ - В Западно-Казахстанской области выявлен факт торговли новорожденным. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель начальника департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ЗКО установлено, что в августе текущего года 28-летняя женщина совершила сделку и передала свою новорожденную дочь супружеской паре для удочерения", - сказал Нурмагамбетов.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Торговля несовершеннолетними".
Кроме того, в Акмолинской области выявлен факт незаконного лишения свободы трех мужчин, которых обманом привезли из столицы. С начала сентября их подвергали трудовой эксплуатации в одном из ТОО.
Мужчины сортировали картофель, собранный с полей. За работу им обещали от 8 до 10 тысяч тенге в день. Но оплата не производилась. Потерпевшие ночевали в контейнерах, работали по 12-13 часов в день", - рассказал спикер.
При попытке возвращения домой их насильно удерживали, угрожая физической расправой.
По данному факту заведено уголовное дело по статье УК РК "Торговля людьми".
Всего, по информации замначальника криминальной полиции, за время проведения операции "Стоп-трафик" было выявлено более 70 фактов торговли людьми. Из них 1 факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 3 факта торговлей людьми, 7 фактов торговли несовершеннолетними
, 16 фактов вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних - 3 факта.
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Сейф с 8 млн тенге вынесли воры из дома в ВКО
28.09.2021, 15:14 1459
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Двое мужчин вынесли сейф с деньгами и золотыми изделиями из дома жительницы ВКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В середине сентября на оперативный канал 102 в ОП города Риддера поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что в период времени с 07.30 до 09.30 неизвестные путем отжатия пластикового окна проникли в ее дом, откуда из подсобного помещения тайно похитили металлический сейф. В сейфе находилось 8 млн тенге, золотой мужской перстень, документы на дом, медная монета 1843 года выпуска, медаль "Енбегі ушін", пишет Polisia.kz
.
Общий причиненный материальный ущерб составил 10 млн тенге.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам были задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей в возрасте 30 лет, которые частично выдали похищенное имущество. Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Кража).
Россиянин, разыскиваемый 30 лет за убийство, задержан в ВКО
28.09.2021, 12:06 16606
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 СЕНТЯБРЯ - Россиянин, находившийся в розыске почти 30 лет, задержан в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ВКО задержали россиянина, который почти 30 лет находился в международном розыске, пишет Polisia.kz
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Сотрудниками криминальной полиции в городе Семее был задержан гражданин Российской Федерации, который около 30 лет скрывался от правоохранительных органов.
Разыскиваемый с февраля 1992 года находился в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления, связанного с нанесением телесных повреждений, повлекших смерть человека.
Как рассказали в полиции, все это время он сожительствовал с женщиной, от которой скрывал свои настоящие данные, представляясь другим именем.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции данного уголовного преступника в Российскую Федерацию", - отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.
Должностные лица МангистауМунайГаза приговорены к 5 годам тюрьмы за хищение 455 млн тенге
28.09.2021, 11:52 20899
АКТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу завершило уголовное дело в отношении должностных лиц АО "МангистауМунайГаз", которые подозревались в хищении 455 млн тенге со счетов компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области установлено, что в 2017-2018 годах директор департамента правового обеспечения АО "МангистауМунайГаз" Д. Бейсембин и его заместитель А. Дауленбаева заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов на объекты недвижимости АО с Д. Лисовым и А. Юндт", - сообщает пресс-служба АФМ РК.
При этом, как рассказали в ведомстве, документы на более 700 объектов недвижимости АО хранились в госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались. Копии документов выдаются бесплатно.
Таким образом, со счетов АО в адрес Д. Лисового необоснованно было перечислено более 455 млн тенге. За оказанные услуги Д. Лисовой и А. Юндт получили по 10 млн тенге каждый", - уточнили в пресс-службе.
По информации АФМ, виновные лица осуждены к 5 годам лишения свободы.