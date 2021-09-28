Житель Балхаша принуждал несовершеннолетнюю заниматься проституцией

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КАРАГАНДА. 27 СЕНТЯБРЯ - Заместитель начальника департамента криминальной полиции Канат Нурмагамбетов рассказал о выявлении фактов торговлей людьми и вовлечении в проституцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

22-летний житель города Балхаша задержан по подозрению в вовлечение несовершеннолетней в проституцию.

По словам Нурмагамбетова, задержанный путем обмана и используя зависимое положение в течение трех недель заставлял потерпевшую оказывать интимные услуги на съемных квартирах.

По данному факту заведено уголовное дело по статье УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией".

Кроме того, факт вовлечения в занятие проституцией был выявлен в Атырауской области.

Установлено, что 27-летняя жительница Шымкента путем обмана и угрозы в течение четырех месяцев вовлекала в занятие проституцией 22-летнюю жительницу Туркестанской области. Подозреваемая размещала ее данные на интернет-ресурсах с объявлением об оказании интимных услуг", - рассказал замначальника криминальной полиции.

По данному факту заведено уголовное дело по статье 308 УК РК (Занятие проституцией).

Всего, по словам спикера, за время проведения операции "Стоп-трафик" было выявлено более 70 фактов торговли людьми. Из них 1 факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 3 факта торговлей людьми, 7 фактов торговли несовершеннолетними, 16 фактов вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних - 3 факта. Выявлено 47 притонов для занятия проституцией и сводничеством.

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