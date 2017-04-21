Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане за три месяца обнаружено более 100 тыс. фактов распространения идей терроризма и экстремизма в интернете, сообщили в пресс-службе Акорды.

По информации пресс-службы, государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в республиканской конференции "Роль женских организаций в профилактике религиозного экстремизма среди молодежи", передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в Казахстане 4 млн молодых людей. По данным Министерства по делам религий и гражданского общества сегодня 79,6% молодежи придерживаются религиозных взглядов. Причем среди них доля активно исповедующих религию - 9,9%, сообщили в пресс-службе.

Госсекретарь отметила, что в условиях нарастания вызовов и угроз глобализирующегося мира главной задачей светского Казахстана является продуманная и эффективная государственная политика в сфере борьбы с религиозным экстремизмом.

"Основным источником радикализации верующих является Интернет. Так, в I квартале текущего года в казахстанском сегменте Интернета обнаружено и нейтрализовано более 100 тыс. фактов распространения идей терроризма и экстремизма. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов только за 6 месяцев прошедшего года зарегистрировано 315 случаев преступлений, содержащих признаки экстремизма и терроризма. Предотвращено 12 экстремистских актов. Государством на системной основе ведется целенаправленная профилактическая работа среди разных слоев населения. Адресной профилактикой охвачено около 32% последователей нетрадиционных религиозных направлений", - проинформировали в пресс-службе.

Также отмечается, что, благодаря реализации действующей Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, в Республике Казахстан на 2013-2017 годы профилактикой охвачено примерно 90% населения страны. Удалось вернуть лояльное отношение к ценностям казахстанского общества 70 лидерам и активистам салафитских общин. 91 казахстанцу помешали выехать за рубеж для участия в боевых действиях вместе с террористами. За террористические и религиозно-экстремистские преступления осуждены порядка 123 человек.

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что актуальной задачей на текущий день является необходимость привития стойкого иммунитета у молодежи и женщин к воздействию пропаганды религиозных экстремистских организаций. В завершение мероприятия государственный секретарь обозначила ряд конкретных задач по противодействию религиозному экстремизму среди женщин и молодежи.

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