В Кызылординской области предложили создавать сопутствующие компании вокруг крупных промышленных объектов

Кызылорда. 27 октября. Kazakhstan Today - Вокруг каждой индустриальной зоны Кызылординской области предлагается построить крупный объект и по нескольку сопутствующих сервисных компаний, передает Kazakhstan Today.

"Что мы предлагаем - вокруг каждой индустриальной зоны построить один крупный объект. Вокруг этих крупных объектов мы планируем создать не менее 10 сопутствующих сервисных компаний. То есть мы создаем несколько предприятий и для этого нам нужна индустриальная зона. Мы предлагаем мелкие производства отдать на аутсорсинг крупным предприятиям и тем самым развивать малый бизнес и это все делать на индустриальных зонах", - рассказал заместитель акима области Евгений Ким на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

В индустриальных зонах сейчас полностью проведена необходимая инфраструктура, разрабатывается концепция развития.

По мнению Кима, бизнесмены будут охотно пользоваться возможностью открывать небольшие сопутствующие предприятия уже на готовой инфраструктуре. Кроме того, это позволит повысить инвестиционную привлекательность региона.

"Стекольный завод, завод по производству тампонажного цемента, мясокомбинат, завод по производству керамической плитки - все они будут размещены в индустриальных зонах. Вокруг этих крупных заводов будут созданы сопутствующие сервисные компании. Если бы у нас этой индустриальной зоны не было, то нам пришлось бы эти сопутствующие предприятия размещать на свободных участках за городом, ставить и подводить к ним инфраструктуру. Это было бы гораздо дороже для бюджета. То есть когда это собирается все в одной зоне, то это более эффективно. Это привлекательно для инвесторов", - цитирует заместителя акима Кызылординской области пресс-служба акима региона.

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