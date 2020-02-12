В Кордайский район вернулись 8 тыс. человек, выехавших во время беспорядков в Кыргызстан

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Из Кыргызстана вернулись 8 тыс. граждан Казахстана, покинувших республику после событий в Кордайском районе. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировали в пресс-службе премьер-министра РК, за три дня часть жителей Кордайского района выехала в Кыргызстан. По данным акима, за два дня были возвращены почти 8 тыс. граждан.

Сапарбаев также заявил, что на сегодняшний день в Кордайском районе ситуация стабильная. Местными исполнительными органами ведется работа при поддержке всех правоохранительных органов. За последние 5 дней за медицинской помощью обратился 141 человек, из них 19 - сотрудники полиции. 10 человек погибли . Семьям погибших была оказана помощь со стороны акимата и местных спонсоров. Члены комиссии от имени главы государства выразили соболезнования каждой семье.

На сегодняшний день медицинскую помощь продолжают получать 13 человек - в Кордайской районной больнице, 25 человек - в Алматы. В Кордайский район из Алматы приехали 10 высококвалифицированных врачей.

Все 9 человек, которые уехали в Кыргызстан, мы перевезли сначала в Алматы, потом вернули в Тараз. Там сейчас нет людей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - проинформировал Сапарбаев.

На сегодня правительственная комиссия при помощи местного населения проводит осмотр и проверку сгоревших домов и коммерческих объектов. В ближайшие 1-2 дня комиссия предоставит информацию об их точном количестве и о том, в какой помощи нуждаются пострадавшие.

За эти три дня мы встречались с населением всех 5 сел, пояснили, какая им будет оказана помощь. В целом народ правильно понимает ситуацию. Вчера мы встретились с аксакалами, поговорили с ними", - сказал Сапарбаев.

Сейчас для строительства домов и объектов торговли будут привлечены местные строительные компании и местное население. Мы работаем с бизнесменами - выходцами из Кордайского района, они готовы помочь. Будем использовать их возможности. Вся ситуация под контролем. Думаю, все образуется. Конечно, есть некоторые проблемы. Их будем решать в ближайшее время", - резюмировал Сапарбаев.

Как вы знаете, указом главы государства Бердибек Машбекович Сапарбаев назначен акимом Жамбылской области . Бердибек Машбекович будет и дальше возглавлять правительственную комиссию", - сказал Мамин.

Также глава правительства поручил продолжить работу комиссии. Со стороны правительства будет оказана вся необходимая поддержка.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства