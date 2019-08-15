В Кызылорде отпраздновали 75-летие строительной отрасли региона

Фото со страницы акимата Кызылординской области в Facebook

Кызылорда. 10 августа. Kazakhstan Today - В Кызылорде отметили 75-летие сферы строительства региона . На праздничном мероприятии, посвященном юбилею отрасли, состоялось чествование лучших строителей области, передает Kazakhstan Today.

Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков поздравил работников отрасли с профессиональным праздником и отметил их значительные достижения, сообщила пресс-служба главы региона.

В этом году сданы в эксплуатацию 4 социальных объекта (Центр обслуживания молодежи, реконструкция стадиона имени Г. Муратбаева, клуб на 150 мест в аулах Шижага Аральского и Тартогай Шиелийского районов). Кроме того, на территории области ведется строительство 23 социальных объектов, 10 из которых будут введены в эксплуатацию до конца года, еще 13 - переходящие на будущий год. Только за последние шесть лет объем ввода жилья увеличился в 2,5 раза (с 270 тыс. квадратных метров в 2013 году до 700 тыс. квадратных метров в 2018 году). За это время в Кызылорде было введено в эксплуатацию 10 новых микрорайонов, 5 жилых комплексов, 361 жилой дом, около 8 тыс. человек обеспечены новым жильем. В целом, в рамках программы "Нурлы жер" в текущем году в регионе планируется строительство 43 многоэтажных жилых домов на 1862 квартиры", - подчеркнул аким области.

Как сообщалось ранее, лучшим строителям региона вручили почетные грамоты, благодарственные письма и почетные звания. Также на мероприятии состоялась презентация книги "Курылысы карышты Кызылорда". Праздник завершился концертной программой.

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