11 млрд кубометров воды получит Казахстан весной по итогам договоренностей со странами Центральной Азии11 млрд кубометров воды получит Казахстан весной по итогам договоренностей со странами Центральной Азии
29.01.2025, 11:41 84031
В мажилисе рассмотрят предлагаемые правительством налоговые реформы
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента РК Ерлан Кошанов прокомментировал предложенные в правительстве налоговые реформы, передает корреспондент агентства.
Глава государства выразил свою позицию по налоговой реформе. Реформа необходима, но к ней следует подходить с максимальной осторожностью и серьезностью. Мы узнали позицию правительства по НДС и социальному налогу. Свое мнение по этому вопросу также высказывают эксперты и члены парламента. Поэтому совместно с государственными органами и бизнесом мы будем внимательно обсуждать предлагаемые поправки в Налоговый кодекс. Нам необходимо всесторонне разобраться и принять серьезное решение, направленное на улучшение ситуации в налоговой сфере", - выступил Кошанов на заседании нижней палаты парламента.
Напомним, в правительстве предложили повысить ставку НДС, а взамен снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10-30% за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Вице-премьер РК рассказал, как повышение НДС отразится на ценах.
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30.01.2025, 20:18 1406
"Нацфонд - детям": сколько денег начислили в этом году
Фото: Нацбанк РК
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный Банк Казахстана сообщил о начислении в ЕНПФ очередных целевых требований для детей до 18 лет по программе "Нацфонд - детям".
В рамках программы "Нацфонд - детям" начислено по 129,38 долларов на счет каждого ребенка. Общие начисления всем участникам программы составили 888,8 млн долларов. На конец 2024 года общее количество участников программы составило 6 921 035 детей", - говорится в сообщении регулятора.
Напомним, впервые целевые требования по программе "Национальный фонд - детям" были начислены в 2024 году. Каждому ребенку распределено по 100,52 долларов. Эти требования представляют собой обязательства правительства РК перед детьми до 18 лет - гражданами страны.
Ежегодная сумма начислений напрямую зависит от объема валютных активов Нацфонда и его долгосрочного инвестиционного дохода. Они формируются ежегодно за счет половины долгосрочного инвестиционного дохода Нацфонда. При этом средства, начисленные на счета детей в предыдущие годы, продолжают инвестироваться в портфеле Нацфонда до достижения ребенком 18 лет и приносить дополнительный доход.
Сколько средств могут начислить в 2025 году детям на счета из Национального фонда Казахстана, рассказал 5 декабря 2024 года на заседании сената председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
30.01.2025, 19:53 1666
Спецпосланник ЕС рассказал, попадут ли казахстанские компании в санкционный список
Сейчас идет работа над подготовкой 16-го пакета санкций
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Международный специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан прибывший с визитом в Казахстан, во время брифинга на брифинге в Астане высказался о казахстанских компаниях, попавших в санкционный список Евросоюза.
Дэвид О'Салливан сообщил, что сейчас идет работа над подготовкой 16-го пакета санкций. Не исключено, что казахстанские компании могут быть добавлены в список.
Но решение еще не принято. В этой связи хотелось бы особо и еще раз подчеркнуть, что в список добавляются только те компании, в отношении которых у нас есть неопровержимые доказательства того, что они вовлечены в деятельность по нарушению санкций", - цитирует Дэвида О'Салливана Zakon.kz.
Чиновник подчеркнул, что Евросоюз полностью уважает позицию Казахстана не присоединяться к санкциям ЕС, не настаивает на этом и не собирается портить законные торговые отношения между РФ и РК.
Казахстанские компании также были выявлены в ходе проверки. Они включены в список только из-за того, что были вовлечены в незаконную торговлю и содействовали российской военно-промышленной индустрии. Это сделано, чтобы обеспечить соблюдение санкций, введенных нами", - рассказал Дэвид О'Салливан.
Он добавил, что товары военного назначения составляют менее 1% от общего товарооборота и не имеют большого значения с экономической точки зрения.
30.01.2025, 18:05 8226
Токаев направил телеграмму соболезнования Трампу в связи с авиакатастрофой в США
Президент с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах
Фото: Акорда
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с авиакатастрофой вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате авиакатастрофы", - говорится в сообщении.
Также глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования президенту США Дональду Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.
Напомним, в Соединенных Штатов Америки военный вертолет врезался в пассажирский самолет. Оба судна в результате аварии упали в реку Потомак. По последним данным, из реки извлекли по меньшей мере 19 тел, передает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон. В ДСКЦ МИД РФ заявили, что, по информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет.
30.01.2025, 17:40 7156
Асет Нусупов назначен вице-министром торговли и интеграции
Фото: primeminister.kz
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Асет Нусупов назначен на должность вице-министра торговли и интеграции, сообщает пресс-служба правительства.
Асет Нусупов родился в 1983 году в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и Иллинойский институт технологий.
Трудовую деятельность начал в 2004 году менеджером АО "Национальный инновационный фонд" Алматы. Работал проектным менеджером АО "Инвестиционный фонд Казахстан", консультантом представительства Всемирного банка в Центральной Азии, консультантом представительства Азиатского банка развития в Республике Казахстан, заместителем директора ЧУ "Центр исследования мировой экономики". С 2023 года по настоящее время занимает должность заместителя заведующего отделом актуальных вопросов безопасности Совета безопасности Республики Казахстан.
Ранее Нурпеисов был освобожден от должности вице-министра по ЧС.
30.01.2025, 17:36 10156
В Казахстане двум музеям присвоен национальный статус
Фото: Акорда
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Самарканд. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении статуса "Национальный" государственному музею искусств РК имени Абылхана Кастеева и центральному государственному музею Казахстана, сообщает Акорда.
Присвоить статус "Национальный" республиканским государственным казенным предприятиям "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева" и "Центральный государственный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан", - сообщается в тексте указа.
Подчеркивается, что указ вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи переведен под государственную охрану.
30.01.2025, 13:23 16766
Рекорд по штрафам побили в 2024 году казахстанские водители
Фото: turkistan_polisia
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские водители за прошлый год побили рекорд по штрафам за нарушение ПДД, За 12 месяцев нарушителям начислили взысканий на 139,46 млрд тенге, сообщает сайт kolesa.kz.
Это в 6,4 раза больше, чем за этот же период 10 лет назад, и на треть больше в сравнении с прошлым годом.
Всего в 2024 году казахстанским физическим и юридическим лицам было выписано штрафов на 304,3 млрд тенге. Как подсчитали в Генеральной прокуратуре РК, при этом около 40 % взысканий, или 139,46 млрд тенге, назначили за игнорирование ПДД водителями и пешеходами. На втором месте в прокурорском антирейтинге стоят нарушения в налоговой сфере. На третьем - в сфере общественного порядка и нравственности, такие как мелкое хулиганство, распитие алкоголя в неположенном месте, нарушение тишины и т.д", - сообщает источник.
Для сравнения: в 2023 году за нарушение правил дорожного движения казахстанцев оштрафовали на 88,7 млрд тенге, то есть рост составил 36%. А в 2014-м взысканий оформили на 21,672 млрд тенге - в 6,4 раза меньше, чем в 2024 году.
Размер штрафов за некоторые нарушения ПДД в стране за 10 лет тоже существенно изменился.
В ряде случаев сумма выросла в несколько раз. Но статистика у прокуроров тем не менее получилась удручающая", - отмечает сайт.
Напомним, депутат мажилиса парламента РК Асхат Аймагамбетов призвал государственные органы провести ревизию в системе штрафов.
Ранее сообщалось, как в 2025 году вырастут штрафы в Казахстане в связи со вступлением в силу поправок в Кодекс Республики Казахстан об административных нарушениях.
30.01.2025, 12:00 25031
В МИД прокомментировали информацию о депортации казахстанцев из США из-за политики Трампа
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о депортации граждан страны из Соединенных Штатов Америки из-за политики нового президента Дональда Трампа, передает корреспондент агентства.
Со вчерашнего дня в СМИ и социальных сетях широко распространяется информация о том, что в связи с политикой нового президента США из этой страны подлежат депортации тысячи нелегальных мигрантов. Все публикуют новости, ссылаясь на новость от Fox News. Кроме того, указывается, что среди мигрантов, подлежащих депортации, есть 369 казахстанцев. При проверке этой информации выясняется, что Fox News опубликовала эту новость 11 декабря 2024 года. Поэтому эта информация не имеет ничего общего с новой миграционной политикой США", - сообщили в МИД.
В целом, отметили в ведомстве, депортация - это принудительное выдворение нежелательного лица из одного государства.
Такие депортации - рутинные мероприятия, которые проводятся каждый день в каждом государстве. Поэтому власти страны не обязаны сообщать о таких случаях в посольство или консульство, если депортации подлежат лица, незаконно прибывшие в страну", - добавили в министерстве.
Напомним, в МИД прокомментировали введение допконсультаций при выдаче "шенгена" казахстанцам.
30.01.2025, 09:44 33761
В Казахстане в 2024 году более 22,7 тыс. объектов адаптировано для лиц с инвалидностью
В 2024 году после проверок объектов социальной инфраструктуры наложено 973 административных штрафа на сумму свыше 230,3 млн тенге
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения законных прав лиц с инвалидностью и формирования для них доступной среды по итогам 2024 года в Казахстане проведена полная адаптация 22 777 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
В настоящее время реализуются: концепция инклюзивной политики на 2025-2030 годы, дорожная карта партии Amanat на 2023-2027 годы и проект "Халықпен бірге".
В дорожной карте партии Amanat в период с 2023 по 2027 годы предусмотрена работа по адаптации более 40 тыс. объектов, включенных в интерактивную карту доступности. Ежегодно адаптации подлежит 20% объектов. Таким образом, в 2023 году 20% объектов на карте, в 2024 - 40%, в 2025 - 60%, в 2026 - 80%, в 2027 - 100%.
До конца 2024 года по стране планировалось адаптировать 17 325 объектов, план регионами перевыполнен, адаптация проведена на 22 777 объектах.
Из 22 777 объектов для всех категорий лиц с инвалидностью доступны:
- объекты здравоохранения - 3385;
- объекты образования - 7577;
- объекты культуры - 1819;
- объекты торговли и оказания услуг - 3943;
- государственные и квазигосударственные организации - 3367;
- объекты спорта - 397;
- объекты транспортной инфраструктуры - 108;
- объекты социальной защиты - 140;
- организации общественного питания - 529;
- объекты развлечения и отдыха - 74;
- прочие - 1438.
Кроме того, в 2024 году в рамках государственного контроля региональными департаментами Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты проведено 2695 проверок объектов социальной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры, частного предпринимательства, торговли и др.
Из них: 741 - в рамках профилактического контроля, 751 - внеплановая проверка, 1203 - по требованию органов прокуратуры.
По итогам проверок выдано 1087 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено 973 административных штрафа на сумму свыше 230,3 млн тенге.
При проведении профилактического контроля собственникам объектов при первичном выявлении нарушений выдаются только предписания об их устранении без привлечения к административной ответственности. В случае неисполнения предписания в установленные сроки накладывается штраф", - отметили в Минтруда и соцзащиты населения.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?