В Минсельхозе РК озвучили итоги весеннего сева и ожидания по объему урожая

Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве сельского хозяйства РК озвучили итоги весеннего сева и ожидания по объему урожая, передает Kazakhstan Today.

В целом площадь весеннего сева в этом году составила 19 млн гектаров, из них зерновые культуры - 14,5 млн гектаров, масличные культуры - 2,7 млн гектаров, овощебахчевые культуры и картофель - 458,3 тыс. гектаров, кормовые культуры - 1,2 млн гектаров, технические культуры (сахарная свекла, хлопчатник, табак) - 144 тыс. гектаров.

Расширены площади под зернофуражные (ячмень, овес, кукуруза на зерно, горох и нут), овощебахчевые, кормовые культуры и картофель.

Кроме этого, Минсельхоз совместно с акиматом Северо-Казахстанской области разработал программу "Северная соя", которая направлена на содействие сельхозтоваропроизводителям в производстве сои в северных регионах. В рамках текущей посевной кампании в регионе уже засеяно 14 тыс. гектаров сои.

Отдельно хотелось бы отметить проведение весенних полевых работ по проблемным агрохолдингам . Соответствующая работа проведена, все запланированные мероприятия к посеву площади агрохолдингов в объеме 1,6 млн гектаров выполнены, существовавшие вопросы по заработной плате и налогам сняты. Осенью текущего года все пайщики получат свои дивиденды", - уточнил на брифинге в правительстве РК первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Он также отметил положительные предпосылки по объему будущего урожая.

Мы провели в оптимальные сроки посевную кампанию с качественными семенами. Вовремя внесли минеральные удобрения, осадки около нормы и выше нормы в некоторых регионах. Поэтому мы ожидаем (объем урожая) не ниже уровня прошлого года", - цитирует первого вице-министра сельского хозяйства primeminister.kz .

Как сообщалось ранее, в марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил своевременно решать все вопросы, возникающие по весенним полевым работам . "Особое внимание следует обратить на крупные проблемные агрохолдинги и хозяйства, испытывающие финансовые трудности", - сказал глава государства.

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