04.04.2025, 09:55 50796
В полиции напомнили о необходимости зарегистрировать мопеды
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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - До завершения кампании по регистрации мопедов остается один день. С 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, и эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда на них без водительских прав будет запрещена. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
С 5 апреля незарегистрированные мопеды будут водворяться на штрафную стоянку, а их владельцы понесут ответственность в соответствии с административным законодательством Республики Казахстан. Призываем всех, кто еще не успел пройти регистрацию, не откладывать на последний момент", - отметили в полиции.
По данным ДП, общее количество зарегистрированных мопедов в Алматы составляет 8539.
Напомним, водителей мопедов за нарушения правил будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей.
В частности, их будут наказывать за:
- вождение в нетрезвом виде;
- управление без прав или после лишения;
- превышение скорости;
- опасные маневры и выезд на встречную полосу;
- проезд на красный свет;
- непредоставление преимущества пешеходам;
- нарушение знаков, разметки и проезда перекрестков;
- установка незаконных световых и звуковых сигналов;
- создание аварийных ситуаций.
Все нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами, поэтому избежать наказания не получится. Призываем всех водителей мопедов быть сознательными, соблюдать правила и уважать других участников движения", - добавили в полиции.
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04.04.2025, 09:25 52631
Механизм "окрашивания денег" внедряют в подверженных коррупции сферах
Коррупции наиболее подвержены сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социального обеспечения и строительства
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба реализует проект по "окрашиванию денег". На совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова обсудили реализацию пилотных проектов по использованию цифрового тенге в целях контроля за расходованием бюджетных средств, сообщили в пресс-службе Антикора.
Анализ показал, что коррупции наиболее подвержены сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социального обеспечения и строительства. Основные риски связаны с хищением бюджетных средств через "мертвые души", фиктивные работы и мнимые сделки. Для устранения данных рисков с февраля 2024 года по поручению главы государства Агентство совместно с Национальным банком и правительством приступило к реализации проекта "окрашивание денег" с использованием цифрового тенге", - уточнили в Антикоре.
На основе проведенного анализа были выявлены ключевые отрасли, наиболее подверженные коррупционным рискам: строительство автомобильных и железных дорог, а также закуп сельскохозяйственной техники и животных.
Для обеспечения прозрачности при Нацбанке была создана цифровая платформа, интегрированная с базой данных Министерства сельского хозяйства по идентификации сельскохозяйственных животных. В Акмолинской области апробированы проекты по выдаче микрокредитов на покупку сельхозживотных и субсидирование затрат на технику в рамках программы "Ауыл аманаты". В текущем году проекты продолжаются в сфере строительства железных и автомобильных дорог", - проинформировали в ведомстве.
По данным Антикора, 164 млрд "окрашенных" тенге перечислены в рамках строительства железной дороги Достык - Мойынты в Карагандинской области, 100 млн цифровых тенге - на ремонт автодороги Мукур - Кульсары в Атырауской области.
Асхат Жумагали отметил, что механизм "окрашивания денег" позволяет:
- маркировать бюджетные средства, закрепляя их за конкретными целями;
- исключить фиктивные сделки и возможность обналичить или перевести деньги третьим лицам;
- отслеживать весь цикл движения средств - от выделения бюджета вплоть до последнего получателя-подрядчика (в режиме реального времени видеть, куда и как расходуются деньги);
- благодаря уникальному коду, видеть всю историю транзакций и назначение платежей.
Что касается цифрового тенге как основной темы обсуждения, я поддерживаю все ваши начинания. Нужно обратить обязательное внимание на то, чтобы внедрение цифрового тенге помогало в реинжиниринге процессов по финансированию с учетом новых реалий. Необходимо расширять пилотирование цифрового тенге", - подчеркнул премьер.
Он отметил, что важно обеспечить полную автоматизацию всех бюджетных процессов, начиная с планирования, заканчивая приемкой объектов в эксплуатацию.
В дальнейшем планируется расширение механизма на другие сферы экономики, что обеспечит эффективный контроль и минимизацию коррупционных рисков на всех этапах бюджетного процесса. Для полноценной реализации механизма необходимо обеспечить комплексную интеграцию информационных систем. Это позволит оцифровать весь цикл взаимодействия участников проектов, создать единый прозрачный контур управления бюджетными средствами и исключить коррупционные риски на всех этапах - от планирования до окончательного освоения", - сообщили в Антикоре.
По итогам совещания госорганами будут проработаны поправки в законодательство, регулирующие применение новых цифровых инструментов, а также разработку методологии программирования электронных денег.
03.04.2025, 19:56 79561
Президент Казахстана поблагодарил главу ЕБРР
Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития
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Самарканд. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает пресс-служба Акорды.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных секторах экономики.
В 2024 году правительство Казахстана и ЕБРР договорились о финансировании 25 проектов на сумму 935 млн долларов.
Одиль Рено-Бассо представила обновленную информацию о реализации программы "зеленого" перехода, в которую банк планирует инвестировать 2 млрд евро.
Президент Казахстана выразил благодарность за содействие в развитии банковского сектора.
Собеседники также обменялись мнениями о глобальных тенденциях в финансовой сфере.
Ранее на полях саммита "Центральная Азия - Европейский союз" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
03.04.2025, 19:45 80421
В Казахстане в два раза увеличили штрафы для коллекторских агентств
Нормы введены в действие с 13 марта 2025 года
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", предусматривающий также усиление ответственности коллекторских агентств и его работников за нарушение требований, предъявляемых к порядку взаимодействия с должниками при взыскании задолженности, сообщает пресс-служба Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Для предупреждения правонарушений, а также повышения ответственности коллекторских агентств за совершение недобросовестных действий при осуществлении коллекторской деятельности в два раза увеличены размеры штрафов:
- для субъектов малого предпринимательства - со 100 МРП до 200 МРП,
- для субъектов среднего предпринимательства - с 200 МРП до 400 МРП,
- для субъектов крупного предпринимательства - с 300 МРП до 600 МРП.
Увеличены также размеры штрафов за нарушение коллекторскими агентствами правил осуществления коллекторской деятельности с 50 МРП до 100 МРП для субъектов малого предпринимательства, со 100 МРП до 200 МРП для субъектов среднего предпринимательства и со 150 МРП до 300 МРП для субъектов крупного предпринимательства.
Кроме того, статья 211-1 дополнена новым составом правонарушения, предусматривающим введение персональной ответственности работников коллекторских агентств за совершение недобросовестных действий при взаимодействии с должниками и (или) их представителями. Размер штрафа по данному нарушению установлен в размере 30 МРП.
Эти нормы введены в действие с 13 марта 2025 года.
Напомним, в декабре 2024 года в Казахстане расширили полномочии банковского омбудсмена. Если раньше он рассматривал только вопросы, касающиеся ипотечных займов, то теперь это коснется всех видов кредитов. В том числе потребительских.
03.04.2025, 12:29 94161
Более миллиарда кубометров воды направили в один из районов Туркестанской области
Фото: wildticketasia.com
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Туркестан. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Созакский район Туркестанской области направили 1,3 млрд кубометров воды из Тасоткельского водохранилища, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
27 марта воды реки Шу достигли сельского округа Жуантобе. В настоящее время вода распространилась на 80 километров вглубь от границы Созакского района. До конца года Министерство водных ресурсов и ирригации планирует направить еще 44 млн кубометров воды. На сегодня в Тасоткельском водохранилище собрано около 410 млн кубометров воды", - рассказали в Минводы.
По поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова руководители Жамбылского филиала "Казводхоза" и Шу-Таласской бассейновой инспекции отправились в Созакский район.
В ходе проверки фактов самовольного отвода русла реки Шу и незаконного возведения дамб не установлено. Все поливные площади и водопользователи обеспечиваются водой в пределах выделенных объемов", - уточнили в ведомстве.
Представители министерства также встретились с жителями района.
Для регулирования течения реки Шу и предотвращения разрушения плотины было принято решение установить водорегулирующее устройство на Радайском протоке. Данное устройство предназначено для поэтапного, безопасного и эффективного управления естественным потоком воды, подачи воды по основному руслу реки Шу и сокращения времени подачи воды в Созакский район. В настоящее время местным акиматом разрабатывается проектно-сметная документация", - сообщил руководитель Шу-Таласской бассейновой инспекции Талгат Ибраев.
Ранее в Минводы сообщили, что в 2025 году в Казахстане на защиту окружающей среды направят 2,5 млрд кубометров воды. Реализация всех мероприятий поможет снизить риск засухи и предотвратит утрату кормовых угодий.
03.04.2025, 10:35 100176
Казахстан усиливает меры против финансирования терроризма
Фото: depositphotos.com
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента ратифицировал протокол изменений в соглашение о Евразийской группе (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, передает корреспондент агентства.
В сенате одобрили поправки, направленные на приведение нормативной базы в соответствие со стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, расширение мандата на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения, уточнение финансовых механизмов и внесение технических правок для повышения эффективности работы ЕАГ.
Ожидается, что принятые изменения позволят усилить контроль за финансовыми потоками, повысить эффективность международного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Astana IT University вступил в состав Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Ожидается, что это откроет вузу новые перспективы в разработке и внедрении современных образовательных продуктов по финансовой безопасности и борьбе с киберпреступностью.
03.04.2025, 10:26 101101
Жезказганский городской суд вынес приговор за пропаганду терроризма
Подсудимая из Сирии переписывалась в соцсети со своим близким родственником и отправляла ему радикальные религиозные материалы
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Жезказган. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жезказганский городской суд вынес приговор в отношении обвиняемой в пропаганде терроризма.
Подсудимая Б., находясь на территории Сирийской Арабской Республики, в период с 2017 года по 2018 год посредством сотового телефона, в котором с целью распространения хранила материалы террористического содержания, с использованием мессенджера Telegram под вымышленным аккаунтом переписываясь со своим близким родственником, проживающим в городе Сатпаеве области Улытау, отправляла ему радикальные религиозные материалы, в которых содержатся признаки пропаганды терроризма", - проинформировали в суде.
Приговором Жезказганского городского суда она признана виновной по статье 256, часть 2, УК и осуждена к 7 годам лишения свободы.
Суд назначил наказание с учетом характера и степени общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, направленного против общественной безопасности и общественного порядка, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, санкции статьи 256, часть 2, УК, которая является безальтернативной. Несовершеннолетние дети осужденной переданы органу опеки и попечительства для решения вопроса об установлении опеки", - отметили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
02.04.2025, 21:20 140641
Открылся Казахстанско-Российский центр передовых технологий в агропромышленном комплексе
Фото: посольство РФ в РК
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 2 апреля, в Национальной академии наук Республики Казахстан при президенте РК состоялось торжественное открытие Казахстанско-Российского центра передовых технологий в агропромышленном комплексе, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.
Делегацию России возглавил заместитель президента Российской академии наук академик Петр Чекмарёв. В мероприятии приняли участие руководители ведущих научно-исследовательских институтов и научно-производственных центров, профильные эксперты, представители агробизнеса, а также студенты, обучающиеся по агротехническим и сельскохозяйственным специальностям.
Располагая большими природными ресурсами, Казахстан и Россия являются ключевыми игроками в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Российская академия наук является близким и надежным для нас партнером, с которым мы сотрудничаем в различных научных и технологических областях. Наше сотрудничество основано на взаимном доверии и стремлении к общим целям, что способствует развитию и укреплению научных связей между нашими странами", - отметил во время торжественной церемонии открытия президент НАН РК Ахылбек Куришбаев.
Петр Чекмарёв в свою очередь передал теплые пожелания от президента Российской академии наук Геннадия Красникова и подчеркнул, что у России и Казахстана общие задачи в сфере продовольственной безопасности. Он отметил, что научная общественность России заинтересована в активной совместной работе с казахстанскими учеными:
В работе центра будут принимать участие российские вузы. В России свыше 50 аграрных вузов, они работают во всех регионах страны и занимаются развитием науки. Много казахстанских ребят учится в России, так же, как и российские студенты - в казахстанских вузах. Казахстанские аспиранты занимаются научной работой под руководством российских ученых, и работа по обмену аспирантами будет обязательно проводиться в дальнейшем".
Советник посольства России в Казахстане Денис Десов отметил, что в условиях климатических и геополитических вызовов важно объединить усилия по обеспечению продовольственной безопасности и укреплению позиций России и Казахстана на мировой арене.
Среди целей работы Российско-Казахстанского центра передовых технологий в агропромышленном комплексе:
развитие совместных исследований и проектов в области геномной селекции сельскохозяйственных культур, создание сортов, обладающих повышенной продуктивностью и устойчивостью к климатическим изменениям и болезням, проведение испытаний и использование биотехнологий для создания экологически чистых продуктов;
развитие цифровых технологий в агропромышленном комплексе с целью внедрения инноваций, в том числе использование систем мониторинга, автоматизации процессов и анализа больших данных;
развитие и внедрение устойчивых агротехнологий, в том числе карбонового, углеродосберегающего земледелия для повышения экологической безопасности, включая методы минимального воздействия на почву и эффективное использование водных и энергетических ресурсов;
развитие технологий переработки сельскохозяйственных культур с целью создания новых видов продуктов, включая пищевые добавки, органические и функциональные продукты питания, а также биопродукты, такие как биопластики и биогаз.
Центр призван придать импульс созданию стартапов передовых технологий в агротехнологической отрасли, что также будет способствовать укреплению научного и технологического потенциала России и Казахстана.
02.04.2025, 19:10 107226
Назначен глава Фонда медстрахования
Фото: Минздрав РК
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра здравоохранения по согласованию с премьер-министром на должность председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Айдын Кульсеитов, сообщает пресс-служба МЗ РК.
Айдын Кульсеитов трудовую деятельность начал в частной сфере, дойдя до руководящих должностей. Затем перешел на государственную службу. Работал в Министерстве индустрии и торговли, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов, был председателем правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", АО "Казахстанский институт развития индустрии".
В последние два года работал руководителем отдела социально-экономического мониторинга администрации президента РК. До настоящего времени - на посту заведующего отделом социально-экономической политики администрации президента Республики Казахстан.
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