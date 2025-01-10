В трех курортных зонах Казахстана в 2025 году построят аэропорты
Фото: Depositphotos
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане началась реализация важнейших инфраструктурных проектов в области авиации. В 2025 году будут построены новые аэропорты в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По данным правительства, в настоящее время ведутся работы по оформлению земельных участков и проектированию данных объектов.
Напомним, по информации Минтранспорта, в Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до села Катон-Карагай составляет 38 км.
В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до города Зайсан составляет 25 км.
На начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Данные типы воздушных судов позволят обеспечить авиасообщение из Астаны и Алматы до туристических мест области.
Кроме того, до 2030 года в Казахстане будет реализован масштабный проект по улучшению транспортной инфраструктуры. Общая протяженность новых автодорог составит 4,7 тыс. км, из которых 3,7 тыс. км - дороги I категории.
В 2025 году начнется реализация крупных проектов:
- Кызылорда - Жезказган (208 км)
- Актобе - Улгайсын (234 км)
- Караганда - Жезказган (572 км)
- Обход города Сарыагаш (102 км)
- Обход города Кызылорда (20 км)
- Кызылорда - Саксаульск (470 км)
- Атырау - Доссор (86 км)
- Обход города Рудный (16,9 км)
- Жанаозен - Кендирли (156 км)
- Обход города Петропавловск (8 км)
- Обход города Туркестан (29,6 км)
- Астана - Костанай - граница с РФ (830 км)
- Обход города Шымкент (48 км)
- Атырау - Уральск (средний ремонт, 516 км)
- Атырау - Чапай (136 км)
- Алматы - Талгар - Байдыбек би (68 км)
- Алматы - Ушконыр (48 км)
- Бейнеу - Саксаульск (736 км)
- Мост через реку Урал (6,5 км)
Общий объем инвестиций для реализации этих проектов составляет более 9 трлн тенге, активно ведется работа по привлечению инвесторов.
В области железнодорожного транспорта также проводится ряд масштабных модернизаций. В 2025 году будет закуплено 225 новых вагонов. Будет завершено строительство железных дорог по проектам "Достык - Мойынты", что увеличит пропускную способность в 5 раз, обеспечивая бесперебойное движение 12-60 пар поездов, а также "Обводная Алмата", - проинформировали в правительстве.
Также планируется открыть движение на участках Достык - Бесқол и Мойынты - Балқаш. Это решение поможет улучшить движение поездов на указанных участках и решить вопросы с грузоперевозками.
Сообщается, что для развития морского транспорта начато строительство контейнерного хаба в порту Актау, который увеличит его пропускную способность до 240 тыс. ЖФЭ в год.
Это укрепит позиции Казахстана на международной логистической арене, позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому направлению через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправить часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу. Также планируются углубительные работы в порту, что повысит его терминальную мощность и сделает более эффективным для контейнерных перевозок", - отметили в пресс-службе.