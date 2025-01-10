09.01.2025, 08:30 45071

В трех курортных зонах Казахстана в 2025 году построят аэропорты

В трех курортных зонах Казахстана в 2025 году построят аэропорты
Фото: Depositphotos
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане началась реализация важнейших инфраструктурных проектов в области авиации. В 2025 году будут построены новые аэропорты в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По данным правительства, в настоящее время ведутся работы по оформлению земельных участков и проектированию данных объектов.

Напомним, по информации Минтранспорта, в Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до села Катон-Карагай составляет 38 км.

В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до города Зайсан составляет 25 км.

На начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Данные типы воздушных судов позволят обеспечить авиасообщение из Астаны и Алматы до туристических мест области.

Кроме того, до 2030 года в Казахстане будет реализован масштабный проект по улучшению транспортной инфраструктуры. Общая протяженность новых автодорог составит 4,7 тыс. км, из которых 3,7 тыс. км - дороги I категории.

В 2025 году начнется реализация крупных проектов:

  • Кызылорда - Жезказган (208 км)
  • Актобе - Улгайсын (234 км)
  • Караганда - Жезказган (572 км)
  • Обход города Сарыагаш (102 км)
  • Обход города Кызылорда (20 км)
  • Кызылорда - Саксаульск (470 км)
  • Атырау - Доссор (86 км)
  • Обход города Рудный (16,9 км)
  • Жанаозен - Кендирли (156 км)
  • Обход города Петропавловск (8 км)
  • Обход города Туркестан (29,6 км)
  • Астана - Костанай - граница с РФ (830 км)
  • Обход города Шымкент (48 км)
  • Атырау - Уральск (средний ремонт, 516 км)
  • Атырау - Чапай (136 км)
  • Алматы - Талгар - Байдыбек би (68 км)
  • Алматы - Ушконыр (48 км)
  • Бейнеу - Саксаульск (736 км)
  • Мост через реку Урал (6,5 км)

Общий объем инвестиций для реализации этих проектов составляет более 9 трлн тенге, активно ведется работа по привлечению инвесторов.

В области железнодорожного транспорта также проводится ряд масштабных модернизаций. В 2025 году будет закуплено 225 новых вагонов. Будет завершено строительство железных дорог по проектам "Достык - Мойынты", что увеличит пропускную способность в 5 раз, обеспечивая бесперебойное движение 12-60 пар поездов, а также "Обводная Алмата", - проинформировали в правительстве.


Также планируется открыть движение на участках Достык - Бесқол и Мойынты - Балқаш. Это решение поможет улучшить движение поездов на указанных участках и решить вопросы с грузоперевозками.

Сообщается, что для развития морского транспорта начато строительство контейнерного хаба в порту Актау, который увеличит его пропускную способность до 240 тыс. ЖФЭ в год.

Это укрепит позиции Казахстана на международной логистической арене, позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому направлению через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправить часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу. Также планируются углубительные работы в порту, что повысит его терминальную мощность и сделает более эффективным для контейнерных перевозок", - отметили в пресс-службе.

 
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Теги:Аэропортстроительствокурорт

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10.01.2025, 17:01 2081

Токаев подписал закон о добровольной накопительной системе "Келешек"

Единовременный стартовый образовательный капитал будет начисляться детям, которым исполнится 5 лет в 2025 году
Токаев подписал закон о добровольной накопительной системе "Келешек"
Фото: Depositphotos
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела", сообщает Акорда.

Первый блок поправок разработан с целью внедрения Единой добровольной накопительной системы "Келешек", предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход, с охватом детей с пяти лет", - проинформировали в пресс-службе.


Уточняется, что единовременный стартовый образовательный капитал будет начисляться детям, которым исполнится 5 лет в 2025 году и в последующие годы в размерах, которые будут предусмотрены правилами начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала, утверждаемыми Министерством науки и высшего образования.

В совокупности с действующей системой государственной образовательной накопительной системы, где предусмотрена ежегодная государственная премия в 5%, а для детей из социально уязвимых категорий населения - в размере 7%, система "Келешек" позволит накопить средства, которые можно будет направить на получение технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, а также на улучшение жилищных условий", - отметили в Акорде.


Второй блок поправок предусматривает пакет мер поддержки креативной индустрии, включающий в том числе формирование центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе, помощь участникам по вопросам коммерциализации их продуктов.

Кроме того, начнет функционировать специальное юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативной индустрии.

Фонд (Фонд поддержки креативных индустрий. - Прим. ред.) будет осуществлять поиск и продвижение талантов, содействие в коммерциализации креативных проектов и услуг, а также их продвижение на мировых рынках. Наряду с этим, уполномоченный орган наделен полномочием по разработке и утверждению правил оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, а местные исполнительные органы области, города республиканского значения и столицы будут осуществлять реализацию государственной политики в области креативных индустрий", - добавили в Акорде.


Ранее сенаторы одобрили создание единой добровольной накопительной системы "Келешек".
 
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Теги:ТокаевЗаконПодписание
10.01.2025, 16:25 3636

Год рабочих профессий: в Павлодарской области повышают квалификацию работников промышленных предприятий

Год рабочих профессий: в Павлодарской области повышают квалификацию работников промышленных предприятий
Фото: Кадр из видео правительства РК
Павлодар. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках инициативы президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Годе рабочих профессий и утвержденного правительством плана мероприятий в Павлодарской области активно развивают рабочие специальности, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Рабочие профессии не только актуальны, но и жизненно необходимы для нашего будущего, для нашей страны. Они воспитывают в нас ценные навыки, учат нас командной работе, решению проблем и самоотверженности. Я очень рад и горд, что поднимается престиж рабочих профессий. Основной деятельностью нашей компании является производство стальных, бесшовных труб различного диаметра и назначения. Сегодня наша продукция с успехом используется при строительстве трубопроводов на объектах нефтегазодобывающих компаний, машиностроительными и промышленными предприятиями Казахстана. Помимо поставок на внутренний рынок наша продукция активно экспортируется в страны СНГ и государства дальнего зарубежья", - подчеркнул ведущий инженер-технолог трубопрокатного производства в Павлодаре Сергей Шерматов.


Как отметил оператор технологических установок МТБЭ ТОО "Компания Нефтехим LTD" Павлодара Радомир Куимов. Профессия рабочего как никогда актуальна и необходима, она играет ключевую роль в развитии страны.

Я полностью поддерживаю инициативу президента нашей страны о Годе рабочих профессий (...) Я очень рад и горд, что поднимается престиж рабочих профессий, ведь именно рабочие создают основу для развития и дальнейшего продвижения нашей страны. Уверен, что благодаря поддержке таких инициатив интерес к рабочим профессиям будет расти, а молодое поколение увидит в этом перспективу и возможность для самореализации", - отметил Радомир Куимов.


Инженер по технике безопасности и охране труда ТОО "Компания Нефтехим LTD" Ердаулет Абдраимов выразил уверенность, что рядовой рабочий займет ключевое место в жизни страны и общества.

Инженер по технике безопасности и охране труда - весьма актуальная специальность. Поскольку жизнь и здоровье каждого работника превыше всего. Мы, инженеры труда, требуем и контролируем строгое соблюдение норм безопасности от рабочих. Как отметил наш президент: "Здоровая нация - основа благополучия страны"", - сказал он.

 
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Теги:ТокаевИнициативарабочие
10.01.2025, 15:32 6771

О реализации крупных проектов доложил Токаеву глава КТЖ

Реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении позиций Казахстана в качестве транзитного хаба в Евразии
О реализации крупных проектов доложил Токаеву глава КТЖ
Фото: КТЖ
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "ҚТЖ" Нурлан Сауранбаев отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об итогах деятельности национальной компании в 2024 году.

Руководитель АО "НК "ҚТЖ" сообщил о сохранении положительной динамики роста основных производственных показателей. Эксплуатационный грузооборот составил 272 млрд тонно-километров. Перевезен рекордный объем грузов через казахстанско-китайские стыки - 32 млн тонн, что на 13,1% больше, чем в 2023 году. На 8,8% увеличился контейнерный транзит. Количество перевезенных контейнеров составило 1,4 млн ДФЭ (Двадцатифунтовый эквивалент. - Прим. ред.).

Президенту было доложено о ходе осуществления крупных инфраструктурных проектов и исполнении его поручений по развитию транзитного потенциала. Как рассказал Нурлан Сауранбаев, на сегодняшний день уже отремонтировано более 2800 км магистралей. Строится свыше 1 тыс. км новых линий: Достык - Мойынты, Дарбаза - Мактаарал и обводная Алматинского узла. Работы по возведению вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной линии Жетыген - Казыбек-бек идут с опережением графика и будут завершены в 2025 году.

Главе государства была представлена информация о расширении терминальной сети для привлечения грузовых потоков в казахстанские коридоры. Увеличению транзита из Китая по Транскаспийскому маршруту способствовал запуск казахстанско-китайского терминала в сухом порту Сианя. Начато строительство терминалов по направлению Восток - Запад в Алматы, в азербайджанском морском порту Алят, в столице Венгрии - Будапеште и в поселке Селятино под Москвой. Совместно с китайским партнером - портом Ляньюньган - начато строительство контейнерного хаба в порту Актау.

Кроме того, был представлен ряд новых проектов, поддержанных главой государства.

Руководитель АО "НК "ҚТЖ" проинформировал Президента, что приоритетное внимание компания планирует уделять развитию инфраструктуры, терминальной сети и внедрению цифровых решений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях. По его словам, планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении позиций Казахстана в качестве транзитного хаба в Евразии.
 
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Теги:КТЖТокаевПроекты
10.01.2025, 13:21 13231

Коммерциализация научных и научно-технических проектов: новые правила утвердили в Казахстане

Госучет данных проектов будет вести Национальный центр государственной научно-технической экспертизы
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили новые правила учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств.

Соответствующий приказ подписал министр науки РК.

В приказе говорится, что госучет данных проектов будет вести Национальный центр государственной научно-технической экспертизы.

Под коммерциализацией понимается практическое применение результатов научной или научно-технической деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленное на извлечение дохода.

Для этого граждане и юридические лица обязаны предоставить в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы в электронной или бумажной форме

ряд документов, который перечислен в приказе. В их числе: регистрационная карта, показатели развернутой научной, научно-технической программы (по форме Ф1), пояснительная записка и документ, подтверждающий объем бюджетных средств, выделенных на выполнение заданий (этапов) программы в текущем году, подписанные руководителем научной, научно-технической программы и т.д.

Госуслугу оказывают в течение 5 рабочих дней.

Приказ вступит в силу 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что крупные предприятия профинансируют 11 научно-технических проектов в Казахстане.
 
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Теги:РКнаука
10.01.2025, 12:35 14036

В ЗКО сотрудник акимата освобожден от должности после массового ДТП

В отношении экс-чиновника возбуждено административное производство
В ЗКО сотрудник акимата освобожден от должности после массового ДТП
Фото: Depositphotos
Уральск. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области сотрудник акимата Ербол Найзабеков освобожден от должности после массового дорожно-транспортного происшествия в Уральске, сообщает пресс-служба акимата региона.

В отношении Найзабекова возбуждено административное производство по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), назначены соответствующие экспертизы. По результатам расследования материалы дела о ДТП направят в суд", - цитирует портал "Мой город" сообщение акимата.


Также за допущение нарушения стандартов служебной этики государственных служащих его привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.

Ранее, в октябре прошлого года, 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с ВАЗ и Skoda Rapid. За рулем Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков. Полицейские тогда сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени". Также сообщается, что постравдавшая в ДТП девушка может остаться инвалидом. Она не может ходить.
 
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Теги:ДТПЗКОУвольнениечиновник
10.01.2025, 11:28 19716

Новая система выдачи бесплатных лекарств вводится в области Абай

Новшество ввели по рекомендации Антикора после того, как ведомство выявило факты выписки "липовых" рецептов в медицинских учреждениях
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции порекомендовало изменить систему выдачи бесплатных лекарств в области Абай в связи с фактами несвоевременной поставки медпрепаратов и выдачи лекарств по "липовым" рецептам, сообщает пресс-служба ведомства.

Были выявлены несвоевременной поставки медпрепаратов Единым дистрибьютором - ТОО "СК-Фармация". Такая практика приводила к дефициту бесплатных лекарств, пациенты вынужденно приобретали их за собственные средства", - сообщили в Антикоре.


Кроме этого, в целях сокрытия реального положения в медицинских учреждениях выписывали "липовые рецепты". По документам пациенты были полностью обеспечены лекарствами. Несмотря на рост числа пациентов в 2024 году на 14%, в области Абай наблюдается снижение количества выписанных рецептов на 24,8 тыс, отметили в Антикоре.

По итогам анализа во всех поликлиниках области Абай внедрена система выдачи бесплатных лекарств пациентам через QR-код в приложении Министерства здравоохранения "Социальный кошелек". На данный момент это является альтернативным способом получения лекарств, но уже демонстрирует положительные результаты", - рассказали в ведомстве.


Проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код запущен в пилотном режиме, и по итогам планируется внедрить его во всей республике.
 
10.01.2025, 11:02 23586

Девять автомобильных пунктов пропуска модернизируют в Казахстане в текущем году

На автомобильных пограничных пунктах по внешней границе ЕАЭС внедрена автоматизированная система электронной очереди
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане продолжается полномасштабная модернизация автомобильных пунктов пропуска. На сегодня в общей сложности обновление коснулось девяти контрольно-пропускных пунктов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В рамках запланированных работ ожидается увеличение пропускной способности до шести раз в сутки, в среднем со 170 до 960 транспортных средств, а также сокращение времени прохождения границы до 30 минут. Модернизацию девяти пунктов пропуска планируется завершить в текущем году.

Кроме того, на всех 10 автомобильных пограничных пунктах по внешней границе Евразийского экономического союза внедрена автоматизированная система электронной очереди. Воспользоваться ею можно на платформе Qoldau.kz и посредством мобильного приложения CargoRuqsat.

Внедрение системы позволило исключить физическое скопление автотранспортных средств вдоль дорог республиканского значения и обеспечило прозрачность перевозочного процесса", - отметили в правительстве.

 
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Теги:ГраницаМодернизацияТаможняПункт
10.01.2025, 08:33 29621

Какие изменения в госзакупках вступили в силу с 2025 года

Какие изменения в госзакупках вступили в силу с 2025 года
Фото: Depositphotos
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках совершенствования системы госзакупок разработан новый закон "О государственных закупках", действие которого вступило с 1 января 2025 года. Документ направлен на оптимизацию процедур проведения тендеров, повышение качества приобретаемых товаров, работ, услуг, а также поддержку отечественных производителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, документом сокращены сроки проведения конкурса (обсуждение конкурсной документации с 5 до 2 рабочих дней; прием заявок с 15 до 5 рабочих дней; рассмотрение заявок и подведение итогов с 10 до 3 рабочих дней).

Внедряется общественный мониторинг по работам, связанным со строительством. Планируется размещение в общем доступе графиков выполнения работ, отчетов по исполнению договоров, привлечение общественности к мониторингу исполнения договоров.

Реализуется новый порядок обжалования итогов закупок. В целях оперативного проведения закупок и исключения затягивания процедур жалобы будут рассматриваться самим организатором закупок.

В целях приобретения малозначительных закупок внедрено право одного источника товаров до 100 МРП, работ и услуг до 500 МРП. Для сельских акиматов порог закупок из одного источника увеличен с 3000 до 4000 МРП.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства установлено приоритетное право закупа товаров, работ и услуг стоимость которых не превышает 50 000 МРП у данной категории субъектов.

Также, по данным правительства, продолжится работа по приоритетному приобретению товаров.

Изменения коснулись отечественного производства на веб-портале путем установления изъятий из национального режима в целях поддержки внутреннего рынка.

В целях развития конкуренции и защиты бизнеса заявки поставщиков, являющихся госучреждениями и субъектами квазигоссектора, будут автоматически отклонены веб-порталом при наличии не менее двух заявок от поставщиков, являющихся субъектами частного предпринимательства.

В целях развития неценовых критериев и поддержки местных поставщиков изменен расчет условных скидок в виде территориального признака (с 1% до 2%) и отрицательных значений (с 0.1% до 0.2%).
 
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Теги:Госзакупкиизменения

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