В ЗКО до конца февраля поставят около 3 000 тонн автогаза

В связи с ремонтными работами на АНПЗ с 1 февраля производство сжиженного нефтяного газа снизилось с 500 тонн/сутки до 190 тонн/сутки

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Уральск. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК совместно с акиматом ЗКО ведут работы по обеспечению региона сжиженным нефтяным газом (СНГ), - Министерство энергетики РК совместно с акиматом ЗКО ведут работы по обеспечению региона сжиженным нефтяным газом (СНГ), сообщает пресс-служба МЭ РК.





В связи с ремонтными работами на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с 1 февраля производство сжиженного нефтяного газа снизилось с 500 тонн/сутки до 190 тонн/сутки.





Для обеспечения региона сжиженным газом Министерство энергетики РК договорилось с ТОО "Жаикмунай" о поставке в ЗКО 50 тонн/сутки.





С 8 февраля начата отгрузка сжиженного нефтяного газа в ЗКО в объеме 50 тонн в сутки от АНПЗ.





9 февраля планируется направить в регион 200 тонн из ресурсов ТОО "Gas Processing Company" (Актюбинская область).





Параллельно ведутся переговоры с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении ЗКО 1 000 тонн СНГ.





При потребности в феврале 3200 тонн на сегодня в регион поставлено 390 тонн СНГ.





Также до конца февраля в ЗКО поставят следующие объемы СНГ:





АНПЗ - 540 тонн;





Жаикмунай - 1000 тонн;





Gas Processing Company - 200 тонн;





ТШО - 1000 тонн;





СНПС - 70 тонн.





В конце декабря 2022 года вступил в силу приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан "О внесении изменения в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 5 июля 2022 года № 16 "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан".





Приказом предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года.