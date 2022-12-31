30.12.2022, 11:13 6441
Госрегулирование цен на автогаз продлили еще на полгода в Казахстане
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вступил в силу приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан "О внесении изменения в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 5 июля 2022 года № 16 "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан".
Приказом предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года, сообщает пресс-служба АЗРК.
С тестом приказа можно ознакомиться здесь.
Как пояснили разработчики приказа, решение продлить ценовое регулирование розничной реализации СНГ с автогазозаправочных станций вызвано имеющимися рисками резкого повышения цен и, как следствие, возникновения социальной напряженности в обществе.
Напомним, в январе текущего года производители сжиженного газа перешли на электронные торги, в результате чего цена газа резко была увеличена вдвое. На эту новость моментально отреагировали жители Мангистауской области, выйдя на митинги в Жанаозене, селах Акшукур и Курык. Недовольство народа выросшими ценами на СНГ в дальнейшем было использовано в качестве инструмента для раскручивания январских погромов в Казахстане.
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30.12.2022, 15:48 4251
АЗРК продолжит расследование в отношении "Яндекс Такси"
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Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан продолжит расследование в отношении "Яндекс Такси", сообщает пресс-служба АЗРК.
По данным пресс-службы СМАС города Алматы, 22 июня 2022 года приказом департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы в отношении истца инициировано расследование на предмет нарушений законодательства в области защиты конкуренции.
Проверяемый период определен уполномоченным органом с 1 августа 2021 года по 19 сентября 2022 года.
Согласно требованиям статьи 218 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, до проведения расследования антимонопольный орган проводит анализ состояния конкуренции на товарных рынках с целью выявления доминирующего или монопольного положения субъекта рынка", - сообщили в пресс-службе.
При разбирательстве в суде первой инстанции установлено, что уполномоченным органом проводился анализ состояния конкуренции на товарных рынках лишь за 2020 и 2021 годы.
Специализированный межрайонный административный суд города Алматы принял во внимание факт отсутствия анализа состояния конкуренции на товарных рынках за 2022 год и частично удовлетворил административный иск, признав незаконным оспариваемый приказ в части проверяемого периода за 2022 год", - добавили в суде.
Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу.
Позже АЗРК прокомментировало информацию по делу "Яндекс Такси".
29 декабря специализированным межрайонным административным судом города Алматы оглашено решение о частичной отмене приказа департамента АЗРК по Алматы в части проверяемого периода за 2022 год. Суд данное решение мотивировал отсутствием анализа за 2022 год, проведенного до начала расследования", - сообщили в пресс-службе.
Вместе с тем, отметили в АЗРК, доля "Яндекс Такси" по городу Алматы составила в 2020 году - 83,78%, в 2021 году - 84,34%, за первое полугодие 2022 года - 95,3%. По городу Астане в 2020 году доля составила 60,7%, в 2021 году - 67,3%.
Занимаемое положение "Яндекс Такси" демонстрирует стабильный рост на протяжении 2 и более лет, что позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на рынке", - заявили в АЗРК.
По данным агентства, комиссия "Яндекс Такси" составляет от 17% с учетом НДС, при этом самая высокая комиссия конкурента "Яндекс Такси" на рынке составляет 12,5%, следовательно, комиссия "Яндекс Такси" выше максимальной рыночной на 36%. При этом, заявили в пресс-службе, доля конкурента по Алматы в 2020 составляла 0,6%, в 2021 - 0,3%.
В пресс-службе подчеркнули, что помимо "Яндекс Такси" комиссию от 4% с водителей также взимают таксопарки-партнеры, что приводит к общему удорожанию стоимости поездок в Республике Казахстан.
Судом при разъяснении своего решения отмечено, что признаки нарушения законодательства со стороны "Яндекс Такси" нашли свое подтверждение и уполномоченный орган вправе открыть расследование за 2022 год после проведения соответствующего анализа. В связи с чем расследование антимонопольным органом будет продолжено. На сегодняшний день АЗРК анализируются действия "Яндекс Такси" на предмет установления монопольно высоких цен в 2022 году", - заявили в АЗРК.
Напомним, в отношении агрегатора такси "Яндекс" начата проверка после 2 тысяч жалоб на завышенные цены, поступивших от пользователей из разных городов Казахстана.
30.12.2022, 13:50 5366
Более 90 млн тонн нефти и почти 3 млн тонн сжиженного газа планируется добыть в Казахстане в 2023 году
Фото: kmg.kz
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - О мерах по развитию нефтяной и газовой отрасли, а также об основных показателях энергетической отрасли 2022 года и задачах на 2023 год рассказал на брифинге в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков.
Газодобывающая отрасль
По итогам 2022 года объем добычи газа ожидается на уровне 51,7 млрд кубометров. План по добыче газа на 2023 год составляет 53,5 млрд кубометров. Производство товарного газа по итогам года составит 27,6 млрд кубометров, в 2023 году - 28,2 млрд кубометров. Производство сжиженного нефтяного газа по итогам 2022 года ожидается на уровне 2,82 млн тонн. План на 2023 год - 2,86 млн тонн", - рассказал глава ведомства.
Также в 2023 году планируется произвести 515 тысяч тонн нефтегазохимической продукции. В частности, по словам министра, на сегодня в Казахстане уже производятся смазочные материалы, полипропилен, метил-трет-бутиловый эфир, бензол и параксилол.
В 2022 году было реализовано 142 газовых проекта. Доступ к газу получили 107 сельских населенных пунктов (284,8 тысячи человек). В 2023 году планируется реализовать еще 86 проектов, что позволит обеспечить газоснабжением 166,6 тысячи человек, или 56 сельских населенных пунктов.
Также в 2022 году актуализирована Генеральная схема газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы, которая определяет дальнейшее развитие газотранспортной системы. Разработана новая формула закупа газа, которая позволит стимулировать недропользователей увеличить объемы добычи и переработки газа. Осуществлен запуск крупнейшего нефтехимического завода по производству полипропилена, который входит в топ-10 мировых производителей", - сообщил Акчулаков.
Кроме того, на 2023 год запланировано начало строительства заводов по производству бутадиена и метанола на общую сумму инвестиций 1 млрд долларов. Также в предстоящем году будет принят закон "По вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного нефтяного газа", который обеспечит прозрачность оборота сжиженного газа и справедливое ценообразование.
Нефтедобыча
Объем добычи нефти по итогам 2022 года ожидается на уровне 84 млн тонн, экспорт нефти по итогам 2022 года ожидается на уровне 64,8 млн тонн. План добычи нефти на 2023 год - 90,5 млн тонн, из них на экспорт - 71 млн тонн. Переработка нефти по итогам года составит 18 млн тонн. Производство нефтепродуктов ожидается на уровне 13,7 млн тонн. Также в 2022 году запущена и введена в промэксплуатацию информационная система учета нефти и газового конденсата, которая на сегодня позволяет отслеживать 95% оборота нефти.
В 2023 году, по словам Акчулакова, совместно с зарубежными партнерами будет разработан комплексный план развития крупнейших нефтегазовых проектов.
Также министерством совместно с заинтересованными сторонами разработана дорожная карта, которая предусматривает:
- дозагрузку мощностей маршрута Атырау - Самара с дальнейшей транспортировкой в порты Усть-Луга, Новороссийск;
- развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, в рамках которого планируется осуществление модернизации железнодорожных путей и расширение товарного парка железнодорожных вагонов-цистерн, а также реконструкция и модернизация нефтеналивных причалов в Актауском морском торговом порту;
- увеличение экспорта нефти в КНР, включая расширение некоторых участков нефтепровода Казахстан - Китай.
- завершение в 2023 году проекта устранения узких мест на казахстанском участке КТК, который позволит увеличить пропускную способность с 53,7 до 72,5 млн тонн в год.
Глава ведомства отметил, что в 2022 году увеличилось производство нефтепродуктов. Так, производство бензина составило 5,3 млн тонн, дизельного топлива - 5 млн тонн, авиакеросина - 0,65 млн тонн и мазута - 2,8 млн тонн. Кроме того, произведен 0,9 млн тонн битума. В 2023 году его производство будет увеличено на 300 тысяч тонн.
Также в 2022 году министерством проведены работы по сохранению государственного регулирования предельных цен на розничную реализацию АИ-80, 92-93 и летнее дизельное топливо. Приняты приказы по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом и по дифференцированным ценам на дизельное топливо для транзитного транспорта. В 2023 году вышеуказанные меры будут сохранены и продлены", - подчеркнул глава Минэнерго.
Он также отметил, что будет начато базовое проектирование расширения Шымкентского НПЗ до 9 млн тонн.
Правительством будут приняты соответствующие поправки по исключению непродуктивных посредников в системе поставок нефти и нефтепродуктов.
В рамках поправок предложено осуществлять прямые поставки нефти для переработки недропользователями или аффилированными с ними лицами, покупку нефти непосредственно самими НПЗ, оптовые поставки нефтепродуктов только лицам, обладающим нефтебазами на праве собственности или аренды (за исключением импорта, единого оператора и оборота авиакеросина).
Энергетическая отрасль
По итогам 2022 года ожидается выработка электроэнергии в объеме 112,7 млрд кВтч. План 2023 года по выработке электроэнергии составляет 114,9 млрд кВтч. По возобновляемым источникам энергии выработка составит 4,5 млрд кВтч, что на 6,6% больше прошлогоднего уровня. В 2023 году план составит 5 млрд кВтч.
Министр напомнил, что в 2022 году разработан и утвержден энергетический баланс до 2035 года, в рамках которого смоделировано развитие энергетического комплекса с расчетом прогнозов по производству и потреблению электроэнергии. Также в текущем году реализовано 12 проектов ВИЭ суммарной мощностью 385 МВт. В 2023 году планируется ввод еще 15 новых проектов ВИЭ мощностью 257 МВт. Успешно проведены аукционные торги по проектам маневренных генераций мощностью 1200 МВт и по проектам ВИЭ мощностью 440 МВт.
Кроме того, ведется работа по модернизации национальной электрической сети, в том числе через присоединение электрических сетей Западного Казахстана к Единой электроэнергетической системе, а также усиление электрических сетей Западной и Южной энергозоны. Усиление Западной энергозоны планируется завершить в 2023 году.
Ожидается принятие закона "О теплоэнергетике", который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов, определить долгосрочные планы и систематизировать взаимоотношения между центральными и местными исполнительными органами. В рамках закона предполагается переход на новую целевую модель рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии, а также ввод балансирующего рынка в режиме реального времени. Данные меры позволят снизить дисбалансы в энергосистеме и нивелировать влияние высоких тарифов от новых источников энергии. Будет усилена роль Комитета атомного и энергетического надзора в части обеспечения жесткого контроля ремонтных компаний и инвестиционных программ", - отметил Акчулаков.
По его словам, разрабатываемая программа "Тариф в обмен на инвестиции" позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций. По оценкам, объем инвестиций в отрасль составит 400 млрд тенге ежегодно.
Также в I квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ страны, что позволит выявить проблемы и текущее их техническое состояние.
В 2023 году будет принята концепция развития электроэнергетической отрасли до 2032 года, а также будет введена в эксплуатацию цифровая платформа энергетики, которая позволит управлять рисками и отслеживать техническое состояние станций.
29.12.2022, 13:07 10976
Почти 8 млн казахстанцев имеют задолженность по кредитам
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК".
На 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 млн человек, сообщает informburo.kz.
Закон предусматривает возможность восстановить свою платежеспособность через процедуры внесудебного банкротства, судебного банкротства и восстановления платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить их в отношении должника.
Процедура внесудебного банкротства будет применяться при следующих условиях:
- долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП);
- отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум - 36 018 тенге.
Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале "электронное правительство". Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям. По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство", - цитирует zakon.kz заместителя министра финансов РК Ержана Биржанова.
По его словам, целью судебного банкротства является максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника - сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации.
Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие, в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП; профессиональные бухгалтеры; юридические консультанты; аудиторы.
Принимая во внимание, что не все должники смогут оплатить услуги финансовых управляющих, законопроектом предусмотрена оплата за счет государства лицам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество", - цитирует inform.kz. замминистра.
Вместе с тем он обратил внимание на последствия, которые возникают с момента применения внесудебного и судебного банкротства:
- сроки долговых обязательств считаются истекшими;
- запрет кредиторам требовать от должника исполнения обязательств;
- прекращение начисления неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения;
- приостановление исполнения решения судов о взыскании долга;
- запрет должнику совершать сделки по получению займов, выдаче гарантий и поручительств.
Третья процедура касается восстановления платежеспособности и предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода.
План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.
Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.
При этом в ведомстве обращают внимание на последствия, которые возникают после банкротства, это:
- ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);
- право на повторное применение банкротства через 7 лет;
- мониторинг финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.
Подчеркивается, что прежде чем гражданин объявит себя банкротом, необходимо подумать о возможных последствиях и ограничениях.
Также особое внимание необходимо обратить на то, что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат.
Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц.
29.12.2022, 11:15 11781
В каких сферах ожидается наибольший спрос на наемных работников в ближайшие годы
Наибольшая совокупная потребность в наемных работниках будет в сферах образования, сельского хозяйства и торговли
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно среднесрочному прогнозу потребности в кадрах на 2023-2030 годы, подготовленному АО "Центр развития трудовых ресурсов", в наиболее вероятном сценарии спрос на наемных работников, включая новый спрос и спрос по замещению, суммарно составит порядка 1,9 млн человек, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.
Наибольшая совокупная потребность в наемных работниках будет в сферах образования (395,6 тысячи человек), сельского хозяйства (196,3 тысячи человек) и торговли (193,2 тысячи человек). Высокая потребность сферы образования в кадрах обусловлена наблюдающимся в стране с начала двухтысячных годов "бэби-бумом".
В целом доля производственного сектора (сельское хозяйство, промышленность и строительство) в спросе на наемных работников составит 27-29%, а на долю сферы услуг придется 71-73% соответственно. При этом наибольшая потребность в кадрах придется на сектор общественных услуг - образование, здравоохранение, государственное управление, где она составит от 547 до 678 тысяч человек, или 31-33% от совокупного спроса", - сообщил Кайырбек Аяшев.
Спрос на наемных работников за указанный период в сфере транспортировки и распределения товаров (торговля, транспорт и складирование, услуги по проживанию и питанию) ожидается в количестве от 336 до 384 тысяч человек, или 18-19% от совокупного.
В сфере бизнес-услуг (информация и связь, финансы и страхование, операции с недвижимостью, профессиональная и научная деятельность, административное и вспомогательное обслуживание) будущий спрос на наемных работников оценивается в количестве от 268 до 314 тысяч человек, или 15% от совокупного спроса.
Спрос на наемных работников в промышленности ожидается на уровне 219-259 тысяч человек (12% от совокупного), в сельском хозяйстве - 193-200 тысяч человек (10-11%), в сфере прочих услуг - 105-130 тысяч человек (6%), в строительном секторе - 91-111 тысяч человек (5%).
Согласно прогнозу, доля нового спроса составит 45% (867 тысяч человек), а спроса по замещению - 55% (1 млн человек).
Эксперты ЦРТР отметили, что при оптимистическом сценарии ожидается объем спроса в размере 2,1 млн человек, а при пессимистическом - 1,8 млн человек.
В региональном разрезе будет продолжаться урбанизация и концентрация населения в мегаполисах. Так, наибольший совокупный спрос на наемных работников ожидается в Астане и городах республиканского значения - Алматы и Шымкенте. По прогнозам, их потребность составит от 420 до 536 тысячи человек, то есть 24-26% от общереспубликанской, в зависимости от сценария. При этом наиболее вероятная потребность составляет 476 тысяч человек. Наименьший спрос будет формироваться в центральных, восточных и северных областях.
Спрос на наемных работников будет повышаться, пока не достигнет пика, ожидаемого в 2028 году, - тогда прогнозируемая потребность составит 261 тысячу человек. Отчасти это обусловлено тем, что с 2023 до 2028 года будет приостановлено повышение пенсионного возраста женщин", - отметил заместитель директора Департамента прогнозирования ЦРТР Кайырбек Аяшев.
Напомним, услуги электронной биржи труда теперь можно получить через смартфон. В мобильном приложении Enbek пользователи могут как откликаться на заинтересовавшие их вакансии, так и получать приглашения от работодателей.
28.12.2022, 09:47 17151
Сколько иностранных компаний релоцировано в Казахстан
Фото: primeminister.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В течение года правительством проводилась интенсивная работа по релокации ряда крупных иностранных компаний в Казахстан.
По 62 из них удалось достичь конкретных результатов: 21 релоцирована, 13 находятся в проработке, еще по 28 идет активный переговорный процесс", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
В частности, компания Honeywell (США) запустила производство газоанализаторов в Атырау и шкафов управления в Алматы. На будущее рассматривается возможность открытия производства счетчиков и электроприборов.
Ural Motorcycles (РФ/США) в Петропавловске локализовала производство мотоциклов тяжелого класса.
Weir Minerals (Великобритания) в Алматы открыла производственный центр по сборке и восстановлению насосного оборудования, гидроциклонов, запорной арматуры.
В ноябре глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству в Алматы завода Great Wall Motors (КНР) по производству автомобилей.
Кроме того, нидерландская компания Koppert планирует открыть завод по производству биоудобрений и средств защиты растений, а немецкая Knauff - завод по выпуску гипсокартона.
По данным правительства, в текущем году были запущены предприятия в таких секторах, как пищевая, легкая и химическая промышленность, машиностроение, фармацевтика, нефтепереработка и т.д.
Всего в рамках общенационального пула в этом году осуществлен запуск 160 проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 15,7 тысячи постоянных рабочих мест.
В качестве одного из ключевых проектов можно выделить завод по производству полипропилена в Атырауской области мощностью 500 тысяч тонн в год. Он сразу вошел в топ-10 мировых производителей данной продукции.
В индустриальной зоне Сарани начал работу первый отечественный завод по выпуску шинной продукции мощностью 3,5 млн шин ежегодно. Ожидается, что он полностью покроет потребности отечественных автопроизводителей. Инвестиции в проект составили 171 млрд тенге.
На базе шымкентской индустриальной зоны "Онтүстік" открылся один из мощнейших в Центральной Азии заводов по производству алюминиевых банок и крышек для напитков (500 млн штук в год, на 65% покроет внутреннюю потребность РК), в Восточно-Казахстанской области - маслоэкстракционный завод (300 тысяч тонн в год, 100% на экспорт), в Мангистауской области - завод по производству насосных штанг и муфт (650 тысяч штук продукции в год, на 78% покроет внутреннюю потребность), в Жамбылской области - расширено производство минеральных удобрений (1,5 млн тонн в год, позволит в 2 раза увеличить выпуск данной продукции в РК).
В целом при выходе на проектную мощность всех новых проектов 2022 года их совокупные объемы производства составят около 1,7 трлн тенге, из них экспорт - 1,1 трлн тенге, импортозамещение - 0,6 трлн тенге.
Вместе с тем в текущем году была принята программа развития внутристрановой ценности и экспортно ориентированных производств до 2026 года. Ее основной целью является насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными товарами отечественного производства с последующим выходом на экспорт. В целом в рамках программы планируется наладить выпуск 761 товара, что в дальнейшем позволит увеличить несырьевой экспорт на порядка $15 млрд.
Также была запущена программа льготного автокредитования под 4%. На сегодня в рамках нее освоено 97 млрд тенге и выдано 12,4 тысячи автомобилей. В январе 2023 года планируется продолжить финансирование программы за счет возвратных средств, что позволит в краткосрочной перспективе предоставить казахстанцам еще порядка 1300 автомобилей.
27.12.2022, 11:18 24781
В ряде регионов изношенность канализационных очистных сооружений превышает 90% - Смаилов
В период с 2023 по 2028 годы планируется построить либо реконструировать КОС в 68 городах республики
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - План по строительству и модернизации канализационных очистных сооружений в крупных и малых городах рассмотрен на заседании правительства во вторник.
Сегодня степень изношенности ряда канализационных очистных сооружений по стране составляет более 60%. А в некоторых городах и вовсе превышает 90%. Это, например, Кокшетау, Семей, Конаев, Аркалык и другие", - сказал премьер-министр Алихан Смаилов.
По его словам, в крупных городах канализационные сооружения были построены еще в 50-70-х годах прошлого столетия, поэтому эффективность их работы крайне низкая. Вместе с тем объем сточных вод ежегодно растет, предельная нагрузка на объекты их очистки увеличивается.
Смаилов отметил, что были случаи, когда сверхнормативное наполнение резервуаров приводило к сбросу неочищенных сточных вод в естественные водоемы.
Вопросы строительства и модернизации канализационных очистных сооружений имеют важное значение. Причем не только для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, но и в части влияния на экологию. Необходимо реализацию каждого проекта держать на строгом контроле", - подчеркнул премьер.
В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил, что по поручению главы государства в период 2023-2028 годы планируется построить либо реконструировать КОС в 68 городах республики.
На сегодняшний день работа начата по трем проектам в городах Сарыагаше, Атырау и Форт-Шевченко. На следующий год предусмотрены средства на реализацию еще трех проектов в Актау, Ленгере и Шымкенте. По остальным 62 городам выработаны подходы к финансированию, предусматривающие привлечение международных финансовых организаций и трансфертов из республиканского бюджета. Так, на 1-м этапе планируется реализовать 17 проектов (2023-2026 годы), на 2-м этапе - 26 проектов (2024-2027 годы), на 3-м этапе - 19 проектов (2025-2028 годы).
По словам Ускенбаева, для реализации проектов в 26 крупных городах с населением свыше 45 тысяч человек необходимо порядка 403 млрд тенге. Возврат займов планируется из двух источников: тариф, субсидии из республиканского и местного бюджетов.
За счет трансфертов из республиканского бюджета будут реализовываться проекты КОС в 36 малых городах с населением до 45 тысяч человек. Предварительная стоимость составляет порядка 76 млрд тенге.
Премьер-министр отметил необходимость в месячный срок утвердить графики реализации каждого проекта и ежеквартально информировать правительство о ходе их исполнения, обеспечить оперативную разработку и утверждение всей необходимой технической документации, а также в 2-месячный срок изучить международный опыт и внести предложения по дальнейшей переработке отходов очистных сооружений.
В развитых странах уже давно применяются технологии с получением электроэнергии, биогаза и удобрений. Есть и у нас положительный опыт - в Шымкенте образуемые отходы перерабатываются для выработки электроэнергии. Такие примеры надо масштабировать", - заключил глава кабмина.
Ранее депутат сената Ольга Булавкина рассказала, что неудовлетворительное состояние очистных сооружений, предназначенных для очистки сточных вод, является актуальнейшей проблемой в плане ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах.
Превышение выбросов загрязняющих веществ в реках и русловых водоемах является серьезнейшим экологическим фактором, влияющим на здоровье человека, вызывающим рост заболеваемости и смертности населения, наносящим невосполнимый ущерб окружающей среде", - отметила сенатор.
Сельчане жалуются на попадание канализации в Балхаш.
26.12.2022, 18:37 32371
Прикаспийские страны продлили мораторий на промысел осетровых
Вылов осетровых видов рыб в 2023 году, как и ранее, намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях
Фото: Depositphotos
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Москва. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании шестой сессии Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами Каспийского моря представители "Прикаспийской пятерки" договорились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2023 год, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Подчеркивается, что вылов осетровых видов рыб в 2023 году, как и ранее, намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства.
Также представители прикаспийской пятерки договорились не устанавливать на 2023 год квоты экспорта на черную икру.
В заседании, которое продлилось с 19 по 21 декабря 2022 года, приняли участие представители России, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Туркменистана.
Кроме того, представители прикаспийских государств обсудили осуществление промысла совместных водных биоресурсов, основные результаты научных исследований по состоянию запасов промысловых видов, а также работу стран по искусственному воспроизводству и рыбоохране.
Ранее сообщалось, что в Жайык выпустили 3,5 млн молоди осетровых рыб.
26.12.2022, 14:14 34316
Тарифы на комуслуги в связи с модернизацией сетей планируют повысить в Казахстане Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах сената рассказал о предстоящем повышении тарифов на коммунальные услуги в связи с модернизацией изношенных сетей.
По его словам, тарифы будут меняться со второго полугодия следующего года, поскольку необходимо модернизировать сети.
Тариф повысится, другого выхода нет. Рассматриваем в первую очередь самые сложные объекты. Они изучаются всесторонне. В связи с этим будет рассмотрен вопрос повышения соответствующих тарифов", - заявил министр.
По его словам, меры позволят снизить износ сетей примерно на 15-20%. При этом размер тарифов будет обсуждаться, чтобы не создавать существенного бремени для потребителей. Сейчас собственник в Экибастузе предложил повысить тариф в 2,5 раза.
Конечно, это невозможно (…) Мы примем во внимание социальные вопросы, обсудим это с обществом", - добавил министр.
По его словам, в первую очередь тарифы повысятся в тех регионах, где износ теплосетей наиболее высокий.
Напомним, ранее министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год. Для их ремонта потребуется около 182 млрд тенге.
По данным комиссии, которая провела ревизию всех ТЭЦ в Казахстане, в "красной" зоне с высокой степенью износа и риском аварий оказались 19 станций, в "желтой" - 11 ТЭЦ и в "зеленой" - 7 ТЭЦ.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему возвращения энергетических активов в госсобственность. Подавляющее большинство респондентов ответили, что эта мера позволит навести порядок в коммунальных сетях.
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Депутат сената Ольга Булавкина сегодня на заседании сената заявила, что уровень износа канализационных сетей в стране достиг своего максимума. В некоторых регионах он составляет 90%.
Наибольший износ имеют канализационные сети в Карагандинской, Павлодарской областях. А в городах Экибастузе, Риддере, Семее, Кокшетау, Петропавловске износ составляет более 90%. В селе Курчум Восточно-Казахстанской области очистные сооружения не работают уже более 10 лет. Вместо очистных сооружений стоят развалины, стоки районного центра напрямую попадают в реку Курчум, а далее через Бухтарминское водохранилище в реку Иртыш, являющуюся трансграничной рекой и имеющую статус особого государственного значения", - рассказала Булавкина.
В Таразе, по ее словам, очистных сооружений вообще нет.
Городские стоки через временные отстойники сбрасываются сразу на поля фильтрации, а стоки с заполненных отстойников сливаются в каналы прилегающих сел Костобе и Жамбыл, загрязняя окружающую среду вредными выбросами", - посетовала депутат.
По мнению Булавкиной, неудовлетворительное состояние очистных сооружений, предназначенных для очистки сточных вод, является актуальнейшей проблемой в плане ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах.
Превышение выбросов загрязняющих веществ в реках и русловых водоемах является серьезнейшим экологическим фактором, влияющим на здоровье человека, вызывающим рост заболеваемости и смертности населения, наносящим невосполнимый ущерб окружающей среде", - отметила сенатор.
Сенатор предлагает:
- в целях обеспечения экологической безопасности и предотвращения угрозы возникновения эпидемий и инфекционных заболеваний включить в перечень объектов аудита критической инфраструктуры объекты канализационных очистных сооружений городов и районов;
- разработать единый системный подход при проектировании с учетом использования современного высокотехнологичного оборудования для решения вопросов строительства, модернизации и реконструкции ветхих сетей, физический износ которых превысил допустимый уровень;
- разработать собственную энергетическую стратегию, являющуюся обязательным условием реализации схемы финансирования проектов, с целью повышения инвестиционной привлекательности в теплоэнергетический комплекс. Реализация новых рыночных проектных решений позволит строить генерирующие мощности, необходимые для достижения экономической конкурентоспособности, снизить уровень выбросов углерода, а также, что самое важное, предоставлять необходимые услуги потребителям по приемлемым ценам.
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