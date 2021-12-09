В Алматы протянут линию LRT до Талгара

Фото: almaty-lrt.kz

АЛМАТЫ. 8 ДЕКАБРЯ - Линию легкорельсового транспорта протянут от Алматы до Талгара, сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сегодня в ходе брифинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Если смотреть откуда все пробки появляются, у нас в день 250 - 270 тыс. транспорта заезжает со стороны Талгара, со стороны Каскелена. И утром - пробка, вечером - пробка. Для того, чтобы эту часть разрулить, я еще в 2019 году обращался на имя главы государства о том, что необходимо дать поручение "Казахстан темир жолы", чтобы они запустили электричку. Президент дал поручение, КТЖ начали активно вместе с нами работать", - сказал Сагинтаев.





Однако из-за отсутствия бюджета на этот проект, и со стороны КТЖ и со стороны акимата, работы встали.





Мы не сидели сложа руки и начали искать частных инвесторов. И вот нашли одного местного частного инвестора, которому хорошо презентовали идею", - отметил глава города.

Сначала электричку планируется запустить от Талгара до Halyk Arena на легкорельсовой базе. В ходе обсуждения проекта с инвестором пришла идея довести линию до вокзала "Алматы-2", отметил аким.





У них рядом с вокзалом есть свое помещение, в котором мы сделаем депо, и тогда можно будет от Талгара сразу на вокзал "Алматы-2" проехать. Если сделать не узкоколейку, а широкую колею, тогда они на рельсах КТЖ смогут дойти до автовокзала "Алматы-1". С этим согласились, отработали, но аппетит, как говорится, приходит во время еды, и мы сказали, давайте эту идею ЛРТ по Толе би в сторону ТЭЦ объединим, инвестор согласился", - рассказал аким Алматы.

Пригородные составы из Талгара будут доезжать до вокзала "Алматы-2", а затем по линии ЛРТ через Толе би доезжать до Момышулы Алатауского района и ТЭЦ-2, уточнил Сагинтаев.

Этот проект был одобрен президентом в ходе своего визита в Алматы. Глава государства поручил реализовать его в рамках ГЧП. Со стороны государства участвовать в проекте будет не акимат, а министерство, пояснил аким.





Кроме того, проблема с пробками со стороны Каскелена и "Алтын Орды" будет решена за счет изменения трассировки Алматинского метро в сторону жилых массивов Наурызбайского района с конечной станцией на "Алтын Орде".

По словам разработчиков транспортной части проекта корректировки Генплана, после запуска строящихся станций Достык и Калкаман и проектируемой станции "Автовокзал Западный" на западе до 2024-2025 года пассажиропоток алматинского метро составит 119 тыс. человек в сутки. Разработчики заявили, что рассматривается именно подземное метро.



