В крупных городах Казахстана могут ввести односторонние объездные дороги для борьбы с пробками

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Сегодня на отчетной встрече с населением министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев прокомментировал сложную обстановку с пробками в крупных городах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, ведомство рассматривает вопрос о введении в крупных городах объездных односторонних дорог.

Это проблема мегаполисов - Нур-Султана, Алматы, Шымкента. В мегаполисах большой рынок труда, банковская сфера, развитие предпринимательства, поэтому многие граждане из близлежащих областей, проживающие рядом с этими мегаполисами, каждое утро едут в город, работают, вечером возвращаются обратно. Конечно, нагрузка на дорожную инфраструктуру резко возрастает. Например, в 2000 году количество автотранспорта было 1 млн 300 тыс., а сейчас 4 млн 200 тыс. Практически за 20 лет количество автотранспорта увеличилось в 3,5 раза. Но дорожная инфраструктура в этих городах расшириться не может. Новые улицы, которые сейчас строятся, их еще можно расширить, но старые улицы расширению не подлежат. Есть коммуникации, есть жилые дома, узкие перекрестки. Поэтому сейчас мы совместно с местными исполнительными органами рассматриваем вопрос о введении одностороннего движения по объездным дорогам и по расширению дорожной инфраструктуры в новых жилых районах", - сказал министр.

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