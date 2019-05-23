Вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него обсудили в Акорде

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Акорде состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте Республики Казахстан под председательством государственного секретаря Республики Казахстан Марата Тажина, передает Kazakhstan Today.

На заседании были рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него. С информацией по этим вопросам выступила заместитель руководителя администрации президента Алия Ракишева. По итогам заседания государственный секретарь дал ряд поручений центральным и местным исполнительным органам, сообщила пресс-служба главы государства.

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