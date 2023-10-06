Вопросы строительства АЭС в Казахстане обсудили в Министерстве энергетики

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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы строительства АЭС в Казахстане обсудили члены общественного совета. 4 октября 2023 года в Министерстве энергетики РК под председательством Болата Ауетаева состоялось очередное заседание общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса, где обсуждались вопросы атомной отрасли.





В связи с поставленной задачей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и прогнозируемым дефицитом электроэнергии глава государства в своем послании от 1 сентября 2021 года поручил правительству всесторонне изучить возможности развития безопасной и экологичной атомной энергетики в Казахстане, напомнили в Минэнерго





В этой связи на заседании рассмотрены вопросы по проекту строительства АЭС в Казахстане, совершенствование регуляторной базы для строительства АЭС, вопрос подготовки кадров для атомной энергетики и проекты концепции и закона РК "Об обращении с радиоактивными отходами.





В качестве потенциальных поставщиков рассматриваются компании CNNC (КНР, реактор HPR-1000), ГК "Росатом" (РФ, реакторы ВВЭР-1200, ВВЭР-1000), KHNP (Южная Корея, реактор APR-1400) и EDF (Франция, реактор EPR1200). В настоящее время с вышеуказанными поставщиками ведутся углубленные переговоры по обсуждению предлагаемых условий по реализации проекта строительства АЭС", - сообщили в Минэнерго.





Напомним, в своем послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года президент РК инициировал проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане с предварительным проведением публичных обсуждений данного вопроса с народом. Сроки проведения референдума будут определены позднее.





Кроме того, Министерством энергетики РК разработан проект закона РК "Об обращении с радиоактивными отходами".





Законопроектом предусмотрены:





классификация радиоактивных отходов;

назначение уполномоченной организации по обращению с радиоактивными отходами;

образование Фонда по накоплению средств для обращения с радиоактивными отходами;

права и обязанности граждан, организаций в области обращения с радиоактивными отходами и т.д.





По итогам заседания члены общественного совета выразили готовность участия в информационно-разъяснительной работе в рамках подготовки к проведению референдума по строительству АЭС в Казахстане.