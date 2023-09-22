Захват аэропорта Алматы: адвокаты сорвали апелляционное слушание

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Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 19 сентября, в Алматинском городском суде должно было пройти судебное слушание по делу о нападении на алматинский аэропорт и диспетчерскую службу. Заседание было сорвано. В срыве обвинили адвокатов.





Заседание должно было состояться в режиме онлайн, но адвокаты ходатайствовали, чтобы суд проходил офлайн. Они проигнорировали просьбу судьи подключиться к сети и сорвали процесс. Заседание было перенесено на 15.00 26 сентября.





Решение провести заседание онлайн в суде объяснили тем, что в суде первой инстанции родственники подсудимых и другие участники вели себя агрессивно, мешая нормальному ходу судебного слушания.





Напомним, суд Алматы вынес приговор захватчикам аэропорта.





Айгерим Тлеужанова и Калас Нурпеисов признаны виновными по статье 272 "Организация массовых беспорядков" и приговорены к 4 годам лишения свободы.





Еще трое подсудимых: Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов получили по 8 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках.





Во время судебного процесса подсудимые заявили, что не признают свою вину, а друг с другом впервые познакомились в суде.





24 апреля приговором Турксибского районного суда Алматы начальник линейного отдела полиции (ЛОП) Международного аэропорта города Алматы Т. признан виновным в превышении власти и должностных полномочий.





25 апреля в качестве свидетеля по делу о захвате аэропорта Алматы во время январских событий выступил руководитель полетов РГП "Казаэронавигация" Абдулкаим Рузиев.





25 мая суд вынес приговор 25 участникам январских беспорядков в Алматы.





В июне один из подсудимых - Калас Нурпеисов заявил , что следствие оказывало на него давление и психологическое воздействие, из-за чего в ноябре 2022 года он совершил попытку суицида.





Напомним, 5 января 2022 года аэропорт Алматы остался без охраны и обороны. В результате участники массовых беспорядков беспрепятственно захватили здание аэропорта, создавая реальную угрозу пассажирам, угнали автотранспортные средства аэропорта, отключили электропитание взлетной полосы для недопущения прилетов и вылетов воздушных судов в аэропорт, подвергнув опасности воздушные суда, находившиеся в это время в небе и летевшие к месту посадки в аэропорт.





В здании аэропорта примерно 200-300 человек похитили, разбили и подожгли имущество аэропорта, физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса.





В результате незаконных действий участников массовых беспорядков деятельность аэропорта была парализована с 5 по 12 января 2022 года, сумма причиненного ЛОП материального ущерба составила 2 168 726 тенге; АО "Международный аэропорт Алматы" - 313 850 654 тенге, АО "Air Astana" причинен ущерб на сумму 5 617 251 тенге; малому и среднему бизнесу на общую сумму 414 113 533 тенге.



