27.12.2022, 19:10 14386
Завершился рабочий визит президента РК в Санкт-Петербург
Фото: Акорда
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Санкт-Петербург. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств - участников СНГ завершен, сообщает пресс-служба Акорды.
В понедельник, 26 декабря, президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где принял участие в неформальной встрече глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
В своем выступлении Токаев подчеркнул важность сотрудничества в сфере безопасности для стран СНГ, призвал работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров и заявил о высокой роли русского языка.
Также в рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Президенту РК были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства. Также в музее прошла неформальная встреча глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
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27.12.2022, 15:03 19911
В Казахстане зарплату пожарным и спасателям повысят до 70%
Фото: УВП города Астаны
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане зарплату пожарным и спасателям повысят до 70%, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин.
В принципе, политическое решение было озвучено главой государства и согласовано на данный момент со всеми госорганами. Направили сейчас за подписью премьер-министра служебную записку на главу государства, чтобы уже с 1 января следующего года повысить зарплату (…) Начиная с рядового состава, мы сейчас добились того, что повышения зарплаты должно произойти до 70%", - заявил в эфире телеканала ATAMEKEN BUSINESS Юрий Ильин.
Он подчеркнул, что главой государства было поручено каждые 3 года пересматривать повышение заработной платы всему силовому блоку.
Ранее сообщалось, что с начала года в пожарах погибли 249 человек.
27.12.2022, 09:38 24966
Национальной академии наук вернули государственный статус
Фото: Inform.kz
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная академия наук Казахстана станет некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале, сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстан.
В числе основных предметов деятельности НАО "Национальная академия наук Республики Казахстан" определены:
- выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований;
- координация подготовки и издание ежегодного национального доклада по науке;
- координация подготовки и проведение форсайтных исследований по развитию науки;
- проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки;
- проведение научных исследований в различных областях науки и техники;
- издание научных журналов, участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;
- участие в популяризации науки и др.
Финансирование деятельности НАН РК предусмотрено из республиканского бюджета в пределах выделенных бюджетных средств", - говорится в сообщении.
В правительстве напомнили, что 1 июня текущего года на юбилейной сессии Национальной академии наук Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ее роль, придав государственный статус с финансированием из бюджета. По предложению академиков правительством была создана государственная комиссия по трансформации НАН. Ее основной задачей стала выработка единой позиции по основным направлениям деятельности академии.
Казахстанских ученых призвали принять участие в модернизации Национальной академии наук.
26.12.2022, 20:43 35606
Президент РК: Роль русского языка не может подвергаться сомнению
Фото: Акорда
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Санкт-Петербург. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высокой роли русского языка на пространстве СНГ.
Непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и (…) укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению", - сказал президент Казахстана.
Токаев выразил уверенность в том, что присвоение Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы Содружества в 2023 году послужит на благо укреплению культурных связей между странами СНГ.
Символично, что в наступающем 2023 году в Содружестве будет отмечаться Год русского языка. Практическое развитие получит инициатива Казахстана по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, в июне Токаев выразил уверенность, что позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения.
Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос, я, в принципе, знаю ответ на него, но сейчас это не предмет нашей беседы. В целом позиция русского языка в Казахстане не претерпела какого-либо ухудшения. Я в этом уверен", - заявил президент в интервью телеканалу "Россия 24".
Он подчеркнул, что количество школ, где идет обучение на русском языке, осталось прежним.
В октябре президент России Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка в республике.
Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.
По его словам, Россия поддерживает предложение президента Казахстана и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.
Также в октябре на заседании глав правительств Совета СНГ утвержден план мероприятий к Году русского языка в СНГ. План мероприятий был разработан во исполнение решения совета об объявлении в СНГ 2023 года Годом русского языка как языка межнационального общения. Документ содержит более 150 пунктов.
26.12.2022, 09:09 51696
В Казахстане женщины будут выходить на пенсию в 61 год
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, позволяющие женщинам выходить на пенсию в 61 год. Текст закона публикуется в печати.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения", - сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, в послании главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября был представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них - приостановление с 2023 года на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. По словам главы Минфина РК, заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге.
8 декабря законопроект приняли депутаты сената на пленарном заседании. Целью законопроекта является совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере государственной молодежной политики и социального обеспечения.
Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 1 кодекс и 13 законов, которые содержат следующие концептуальные поправки и новеллы:
- увеличение возраста молодежи до 35 лет;
- законодательное закрепление понятий "индекс развития молодежи", "социальные услуги молодежи", "временно неустроенная молодежь", "специалист по работе с молодежью", "молодежные трудовые отряды"; расширение функций молодежных ресурсных центров;
- включение в основные направления государственной молодежной политики повышения цифровой грамотности молодежи и развития волонтерства среди молодежи;
- включение в компетенцию уполномоченного органа функций по разработке и утверждению типовых квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, правила внедрения и применения индекса развития молодежи;
- увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- приостановление с 2023 до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года;
- поэтапное увеличение размера базовой пенсии;
- повышение максимального ограничения дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП;
- повышение размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц до 45% от среднемесячного дохода;
- монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи;
- исключение требования о подтверждении платежеспособности для выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан иностранцам, обладающим востребованными профессиями и навыками.
25.12.2022, 19:10 64151
Президент Казахстана поздравил участников ЧМ по шахматам
Фото: Акорда
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравление участникам чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу по случаю открытия мирового первенства в Алматы, сообщает пресс-служба президента Казахстана.
Выражаю признательность руководству Международной шахматной федерации за содействие в проведении данного турнира в Казахстане. Такие престижные соревнования, безусловно, придают мощный импульс популяризации шахмат в нашей стране. Сегодня казахстанские шахматисты добиваются высоких результатов как на детских, так и на взрослых чемпионатах мира и Азии. Их успехи вдохновляют подрастающее поколение заниматься интеллектуальными видами спорта, ставить и достигать большие цели. Мы продолжим последовательное развитие шахмат в Казахстане и готовы к плодотворному сотрудничеству с Международной шахматной федерацией. Это в полной мере соответствует нашей стратегической задаче по укреплению человеческого потенциала и формированию интеллектуальной нации. Желаю всем участникам турнира ярких впечатлений и красивых побед!" - говорится в сообщении.
25.12.2022, 10:00 74186
Зарегистрировано 66 кандидатов в сенат парламента РК
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Избирательными комиссиями областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента из 130 выдвинутых претендентов на 20 мандатов депутатов сената парламента Республики Казахстан зарегистрированы 66 кандидатов, сообщает Центральная избирательная комиссия РК.
Среди кандидатов 63 - это самовыдвиженцы и 3 выдвинуты маслихатами.
В числе зарегистрированных кандидатов:
по гендерной пропорции: 46 мужчин и 20 женщин;
по группе занятий: 4 действующих депутата сената парламента Республики Казахстан, 15 работников государственных организаций, предприятий и учреждений, 29 государственных служащих, 13 работников коммерческих структур, 5 представителей общественных организаций;
по специальностям: врачей - 3, инженеров - 7, юристов - 8, политологов - 1, журналистов - 1, преподавателей - 14, экономистов - 9, работников сельского хозяйства - 10, других - 13 человек.
Средний возраст кандидатов 51,8 года.
Наибольшее количество зарегистрированных кандидатов в Жамбылской области и Алматы: по 5 кандидатов.
По 4 кандидата зарегистрировано в области Абай и Туркестанской области. По 3 претендента зарегистрировано в остальных 15 областях и Шымкенте.
Таким образом, в среднем на один мандат претендуют 3 кандидата в депутаты сената парламента.
По данным ЦИК, с момента окончания срока регистрации кандидатов началась предвыборная агитация, то есть после 18 часов 24 декабря 2022 года, и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, то есть в 00.00 13 января 2023 года.
24.12.2022, 16:26 91426
Токаев поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Лидеры двух стран высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей
Фото: Акорда
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства.
В ходе разговора было отмечено динамичное развитие казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства. Лидеры двух стран высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Ранее сообщалось, что Токаев в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
23.12.2022, 15:41 104361
Господдержку в обмен на качественные и доступные продукты пообещал Смаилов на встрече с аграриями Кызылординской области
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Кызылорда. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область встретился с аграриями региона и посетил несколько предприятий, сообщает пресс-служба главы правительства.
На встрече аграрии озвучили ряд вопросов отрасли, в том числе об обеспечении поливной водой и расширении доступа рисоводов к современной сельхозтехнике. Алихан Смаилов внимательно выслушал сельхозтоваропроизводителей, подчеркнув, что решение проблемных вопросов АПК находится в фокусе внимания правительства.
Государство оказывает большую финансовую поддержку отрасли сельского хозяйства. Однако необходимо, чтобы и производители со своей стороны предлагали населению качественные и доступные по цене продукты питания", - подчеркнул премьер-министр.
Также во время визита Смаилов ознакомился с деятельностью завода по производству листового стекла Orda Glass Ltd мощностью свыше 197 тысяч тонн продукции в год. Предприятие было запущено в октябре т.г. в рамках нацпроекта "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев". В качестве мер господдержки к нему были подведены необходимая инженерная инфраструктура (электроэнергия, вода, канализация, газ, линия связи), авто- и железная дороги. В настоящее время на заводе работают 370 человек. Продукция направляется в другие регионы республики, в планах - выход на экспорт.
Премьер-министр подчеркнул, что ввод стекольного завода даст толчок развитию строительной индустрии не только в Кызылординской области, но и по всему Казахстану.
Подобные производства позволяют нам значительно снижать расходы при строительстве и зависимость от импорта. В этом году в промышленности запущено 160 новых проектов. Правительство со своей стороны готово и дальше оказывать таким предприятиям всю необходимую помощь", - сказал Смаилов.
Далее премьер посетил рисоперерабатывающий завод ТОО "Магжан и К" мощностью более 33 тысяч тонн продукции в год. Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием и управляется через единую автоматизированную систему.
Глава правительства также побывал на заводе "Ассоль" по производству йодированной пищевой и технической соли, которая направляется на внутренний рынок и частично на экспорт. В 2021 году компания была признана победителем премии президента РК "Алтын Сапа" в области качества продукции и услуг.
Смаилов отметил, что Кызылординская область является основным производителем риса по республике (90%) и занимает лидирующее место по производству соли (97%). В текущем году инвестиции в сферу АПК региона выросли на 8,5%, реализуется 250 новых проектов. При этом, по его словам, мы должны стремиться к тому, чтобы страна полностью обеспечивала себя продовольственными товарами.
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