Заявление таксопарков по поводу повышения НДС прокомментировали в Миннацэкономики

В ведомстве заявили, что в новом пакете поправок к проекту Налогового кодекса для самих таксистов предусмотрен льготный режим налогообложения

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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики - Министерство национальной экономики прокомментировало заявление таксопарков о влиянии бюджетно-налоговой реформы на их деятельность.





В ведомстве напомнили, что в новом пакете поправок к проекту Налогового кодекса, представленном на рассмотрение в мажилис 20 февраля 2025 года, для самих таксистов предусмотрен льготный режим налогообложения.





Этот режим будет применяться без уплаты налогов: НДС и другие налоги не возникают, ставка ИПН обнулена. Они будут уплачивать единый платеж в 4%, который включает только пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование. Можно пользоваться этим режимом без регистрации ИП. Поэтому для самих таксистов нагрузка не увеличится", - подчеркнули в министерстве.





Кроме того, таксисты могут работать напрямую с оператором интернет-платформы ("Яндекс" и т.д.) без посредничества таксопарков.





В ведомстве также отметили, что, по данным КГД, по итогам 2024 года по виду деятельности "такси", в том числе по предоставлению в аренду, порядка 15 тыс. налогоплательщиков применяют режим упрощенной декларации, из них только 924 лица превышают порог 15 млн тенге.





То есть снижение порога с обязательством по уплате НДС коснется только 6% из них. Это те крупные таксопарки, которые должны платить НДС", - пояснили в МНЭ.





Что касается оператора интернет-платформы, то он является плательщиком НДС, напомнили в министерстве, отметив, что цены на рынке услуг такси формируются на основе рыночных отношений, в зависимости от конкуренции, спроса и предложений.





Ранее глава Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин в ходе круглого стола в мажилисе заявил , что повышение ставки НДС приведет к сокращению субъектов предпринимательства и росту цен.





Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена , и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.





20 февраля стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% было внесено в парламент.



