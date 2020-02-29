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Жумагалиев проинформировал президента об автоматизации госуслуг и цифровизации экономики

28.02.2020, 14:12 8263
Жумагалиев проинформировал президента об автоматизации госуслуг и цифровизации экономики
Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева, передает Kazakhstan Today.
 
Жумагалиев проинформировал президента о работе по автоматизации государственных услуг, развитию телекоммуникационной инфраструктуры, инновационной экосистемы, человеческого капитала и цифровизации отраслей экономики, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Министр сообщил Касым-Жомарту Токаеву о том, что до конца текущего года все населенные пункты, где проживает 250 и более человек, будут обеспечены мобильным высокоскоростным Интернетом.
 
Руководитель профильного ведомства также рассказал о ходе цифровизации городов и ситуации в сфере информационной безопасности.
 
В завершение глава государства дал Аскару Жумагалиеву ряд конкретных поручений.
 

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