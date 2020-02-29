Жумагалиев проинформировал президента об автоматизации госуслуг и цифровизации экономики

Жумагалиев проинформировал президента о работе по автоматизации государственных услуг, развитию телекоммуникационной инфраструктуры, инновационной экосистемы, человеческого капитала и цифровизации отраслей экономики, сообщила пресс-служба Акорды.
Министр сообщил Касым-Жомарту Токаеву о том, что до конца текущего года все населенные пункты, где проживает 250 и более человек, будут обеспечены мобильным высокоскоростным Интернетом.
Руководитель профильного ведомства также рассказал о ходе цифровизации городов и ситуации в сфере информационной безопасности.
В завершение глава государства дал Аскару Жумагалиеву ряд конкретных поручений.
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