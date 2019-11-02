20 тыс. километров оптоволокна проложат в села Казахстана

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - В рамках проекта по оснащению сел скоростным Интернетом по территории Казахстана будет проложено 20 тыс. километров линий связи. Это равноценно половине окружности земного шара или расстоянию от Нур-Султана до Нью-Йорка и обратно, передает Kazakhstan Today.

По итогам первого полугодия, волоконно-оптические линии связи уже провели в 83 села. В их числе село Кальпе Алматинской области, Парыгино Восточно-Казахстанской области, Кейден Кызылординской области и другие. До конца года аналогичная работа завершится в 685 отдаленных аулах, где к высокоскоростному Интернету будут подключены школы, больницы и акиматы, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

По словам заместителя председателя Комитета телекоммуникаций Зульфии Худайбергеновой, до конца 2020 года в рамках данного проекта волоконно-оптические линии будут проведены к 1250 отдаленным селам.

Это исторически важный для страны проект. Благодаря ему, 20 тыс. километров оптических линий связи будет проведено до казахстанских сел. Это также даст возможность операторам сотовой связи устанавливать свои базовые станции и предоставлять услуги связи 3G и 4G в близлежащих селах", - пояснила она.

В пресс-службе отметили, что проект по обеспечению отдаленных сел скоростным Интернетом через оптико-волоконные линии связи реализуется по принципу ГЧП компаниями "Казахтелеком" и "Транстелеком" за счет собственных средств. В свою очередь, государство гарантирует им закуп телекоммуникационных услуг для акиматов, школ и больниц на протяжении 14 лет.

Уже в 2020 году планируется запуск второго проекта, задача которого - обеспечить широкополосный доступ к Интернету через мобильные технологии LTE жителей в 3143 сельских населенных пунктах.

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