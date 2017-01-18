Безопасность участников и гостей Универсиады будут обеспечивать более 7,5 тыс. полицейских

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Более 7,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих будут обеспечивать безопасность участников и гостей Универсиады-2017 в Алматы, сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов сегодня на заседании правительства.

По словам главы МВД, с 20 января на территории атлетической деревни откроется отделение полиции со штатом 50 сотрудников. Безопасность участников и гостей Всемирной Универсиады будут обеспечивать 7,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, в том числе 150 кинологов и специалистов-взрывотехников. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций круглосуточное дежурство будут нести 600 сотрудников службы пожарной безопасности, 63 единицы техники и 4 вертолета, передает Kazakhstan Today.

Установлены и протестированы системы досмотрового оборудования на всех объектах студенческих игр. К работе подготовлено 96 арочных и 27 рентгено-телевизионных установок, 2000 видеокамер, в том числе 182 - с выводом на Центр оперативного управления.

"В целом в период проведения Универсиады будет обеспечен должный правопорядок", - отметил министр.

По информации министра здравоохранения и социального развития РК Тамары Дуйсеновой, в рамках подготовки и проведения Универсиады проведена работа по организации качественной, оперативной и своевременной медицинской помощи всем участникам.

Подготовлены 215 машин скорой помощи, при этом 40 единиц санитарного автотранспорта будут дежурить на спортивных и неспортивных объектах. Дежурство бригад, оснащенных всем необходимым оборудованием и запасом лекарственных средств, будет вестись на всех спортивных объектах Универсиады. Кроме этого, медпункты будут организованы в местах проживания атлетов, в шести гостиницах, на двух железнодорожных вокзалах, международном аэропорту и в "Медал Плаза" (место, где будет проходить награждение спортсменов).

Всего будет организовано 40 медпунктов, в которых будут задействованы 229 сотрудников.

Как отметила Дуйсенова, на базе городских клинических больниц №4 и №7 построены вертолетные площадки, что позволит при необходимости обеспечить своевременную доставку пациентов и оказание специализированной помощи. Будет привлечено 149 медицинских работников, в том числе 11 врачей спасательных команд, прошедших обучение у иностранных специалистов.

Всего будут задействованы 8 многопрофильных стационаров, в которых обеспечен неснижаемый запас лекарственных средств, препаратов крови и ее компонентов, кровезаменителей и изделий медицинского назначения.

Сотрудники, привлекаемые для работы в медпунктах, а также волонтеры обучены вопросам инфекционной безопасности и навыкам оказания неотложной доврачебной помощи.

Прием звонков в Call-центре и службе 103 на время проведения Универсиады будет вестись на трех языках: казахском, русском, английском. Кроме того, английскому языку обучены все задействованные сотрудники скорой медицинской помощи, информирует пресс-служба премьер-министра РК.

Напомним, 28-я Всемирная зимняя универсиада пройдет в Алматы в период с 29 января по 8 февраля 2017 года. Участие в соревнованиях примут более 2000 спортсменов из 60 стран мира.

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