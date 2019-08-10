Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн, сообщает РИА Новости.

Новое авто показали на Международном евразийском форуме "Такси" в рамках экспозиции новейших образцов специализированных автомобилей.

"Машина предназначена для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния, а также для каршеринговых компаний", — говорится в сообщении.

Как сообщают разработчики, электромобиль UV-4 отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии, он прост в использовании и требует минимального техобслуживания. Мощность машины составляет до 50 киловатт, она способна развивать максимальную скорость 80 километров в час, а запас хода при этом достигает 150 километров. Электромобиль весит 650 кг, его длина — 3,4 метра, ширина — 1,5 метра, высота — 1,7 метра.

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