21.04.2023, 21:32 6551

Эксклюзивное видео работы Службы охраны Президента

Эксклюзивное видео работы Службы охраны Президента
Фото: Акорда
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

19.04.2023, 07:42 6141

Фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане

Фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане
Фото: Depositphotos
Организация объединенных наций выпустила фильм о природоохранной инициативе «Алтын Дала» по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане. Эта инициатива реализуется с 2006 года в партнерстве между различными организациями с целью сохранения ключевых видов животных и экосистем, сообщает Bizmedia.kz.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

17.04.2023, 14:02 18166

Взрыв газового баллона в Жанаозене

Взрыв газового баллона в Жанаозене
Фото: МЧС РК
В Жанаозене в жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадали более 10 человек.


Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека - мужчина, женщина и ребенок.

Всего по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших.

Всего госпитализировано 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

16.04.2023, 09:03 23881

Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане

Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

15.04.2023, 18:24 27306

Видеопоздравление с Днем Козы-Корпеш и Баян-Сулу

Видеопоздравление с Днем Козы-Корпеш и Баян-Сулу
Фото: rtrk.kz
Казахский национальный праздник, известный как День любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Праздник учрежден в 2011 году как традиционная версия Дня святого Валентина и посвящен героям казахского эпоса XIII-XIV веков "Козы-Корпеш и Баян-Сулу".

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

15.04.2023, 11:15 26881

Премьер-министр Казахстана спустился в шахту в Улытауской области

Премьер-министр Казахстана спустился в шахту в Улытауской области
Фото: primeminister.kz
На глубине 90 метров под землей Алихан Смаилов выслушал проблемные вопросы горняков.

По словам премьера, правительство прорабатывает внесение изменений в действующую систему соцобеспечения лиц, занятых во вредных условиях труда, которые позволят горнякам раньше выходить на пенсию.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

13.04.2023, 19:03 33981

Гость мирового уровня в Акорде

Гость мирового уровня в Акорде
Фото: Акорда
На приеме у главы государства 7-я ракетка мира и 1-я ракетка Казахстана Елена Рыбакина.


Она поделилась планами и рассказала о предстоящих турнирах.

Завтра, выступая в Казахстане, буду рада всех видеть. Конечно, надеюсь, что получится показать хорошую игру", - поделилась Рыбакина.


14-15 апреля в Астане впервые пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг.

Чемпионка Wimbledon подарила президенту вот такую книгу.

Акорда

Акорда

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

13.04.2023, 10:51 35181

В Астане проходит детский Кубок РК по шахматам

В Астане проходит детский Кубок РК по шахматам
С 7 апреля по 1 мая в Астане проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам - 2023. В этом году впервые дополнительные события в рамках соревнования транслируются с помощью интеллектуальной платформы на базе нейросетей, передает корреспондент агентства.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

10.04.2023, 14:01 43486

Чемпионат мира по шахматам проходит в Астане

Чемпионат мира по шахматам проходит в Астане
Фото: instagram / fide_chess
В Астане с 7 апреля по 1 мая проходит чемпионат мира по классическим шахматам 2023 года.

Вчера стартовала первая партия матча. По данным Казахстанской федерации шахмат, на 49-м ходу соперники пожали руки, соглашаясь на ничью.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?

      Архив опросов