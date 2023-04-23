21.04.2023, 21:32 6551
Эксклюзивное видео работы Службы охраны Президента
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
новости по теме
19.04.2023, 07:42 6141
Фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Организация объединенных наций выпустила фильм о природоохранной инициативе «Алтын Дала» по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане. Эта инициатива реализуется с 2006 года в партнерстве между различными организациями с целью сохранения ключевых видов животных и экосистем, сообщает Bizmedia.kz.
17.04.2023, 14:02 18166
Взрыв газового баллона в Жанаозене
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
В Жанаозене в жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадали более 10 человек.
Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека - мужчина, женщина и ребенок.
Всего по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших.
Всего госпитализировано 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.
16.04.2023, 09:03 23881
Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане
Рассказать друзьям
15.04.2023, 18:24 27306
Видеопоздравление с Днем Козы-Корпеш и Баян-Сулу
Фото: rtrk.kz
Рассказать друзьям
Казахский национальный праздник, известный как День любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Праздник учрежден в 2011 году как традиционная версия Дня святого Валентина и посвящен героям казахского эпоса XIII-XIV веков "Козы-Корпеш и Баян-Сулу".
15.04.2023, 11:15 26881
Премьер-министр Казахстана спустился в шахту в Улытауской области
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
На глубине 90 метров под землей Алихан Смаилов выслушал проблемные вопросы горняков.
По словам премьера, правительство прорабатывает внесение изменений в действующую систему соцобеспечения лиц, занятых во вредных условиях труда, которые позволят горнякам раньше выходить на пенсию.
13.04.2023, 19:03 33981
Гость мирового уровня в Акорде
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
На приеме у главы государства 7-я ракетка мира и 1-я ракетка Казахстана Елена Рыбакина.
Она поделилась планами и рассказала о предстоящих турнирах.
Завтра, выступая в Казахстане, буду рада всех видеть. Конечно, надеюсь, что получится показать хорошую игру", - поделилась Рыбакина.
14-15 апреля в Астане впервые пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг.
Чемпионка Wimbledon подарила президенту вот такую книгу.
13.04.2023, 10:51 35181
В Астане проходит детский Кубок РК по шахматам
Рассказать друзьям
С 7 апреля по 1 мая в Астане проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам - 2023. В этом году впервые дополнительные события в рамках соревнования транслируются с помощью интеллектуальной платформы на базе нейросетей, передает корреспондент агентства.
10.04.2023, 14:01 43486
Чемпионат мира по шахматам проходит в Астане
Фото: instagram / fide_chess
Рассказать друзьям
В Астане с 7 апреля по 1 мая проходит чемпионат мира по классическим шахматам 2023 года.
Вчера стартовала первая партия матча. По данным Казахстанской федерации шахмат, на 49-м ходу соперники пожали руки, соглашаясь на ничью.
Читаемое
23.04.2023, 09:06Грозы и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 23 апреля 23.04.2023, 11:5512086В горах близ Алматы выставлены блокпосты 23.04.2023, 11:348456В Жетысуской области задержана ОПГ, вымогавшая у бизнесмена 15 тысяч юаней 23.04.2023, 12:186551В одном из районов Алматы продолжаются работы по ликвидации аварии на крупном водопроводе 23.04.2023, 14:216441Скончалась актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Девушка-джигит" 21.04.2023, 12:00122446Часть улиц перекроют в Алматы в воскресенье 21.04.2023, 14:22121441Новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку города 21.04.2023, 11:01119396Скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой 18.04.2023, 15:42119011В Жанаозене 16 домов отключили от газоснабжения из-за ЧП 21.04.2023, 09:24117146Air China возобновляет полеты в Казахстан 01.04.2023, 12:05214281Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле 24.03.2023, 17:18200131Чаще болеть туберкулезом стали столичные студенты 24.03.2023, 16:49195181Новую форму управления жилыми домами вводят в Казахстане 24.03.2023, 21:22189941В Алматы установили домик для бездомных кошек 01.04.2023, 11:07185366Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?