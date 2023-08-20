18.08.2023, 22:53 6641
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Алматы с рабочей поездкой
Фото: Akorda
Рассказать друзьям
новости по теме
11.08.2023, 21:41 21331
Города Казахстана на неделю превратились в Венецию
Рассказать друзьям
Улицы Астаны, Караганды и Костаная затопило после ливней. Очевидцы поделились кадрами последствий непогоды.
07.08.2023, 19:22 31646
Детские лагеря в Алматинской области повергают в шок не только проверяющих
Фото: Генпрокуратура
Рассказать друзьям
Такие фото летних учреждений по итогам проверок опубликовала Генеральная прокуратура Казахстана.
- Из 22 учреждений 8 работали без разрешений и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм.
- В спальных корпусах не проводился капитальный ремонт. В 4-местных комнатах размещали по 8 и более человек.
- В лагере "Байтерек" в Конаеве не обеспечивали безопасность детей во время их купания на водохранилище Капшагай, а директор находился на работе пьяным. Он привлечен к адмответственности.
07.08.2023, 14:26 31271
Ребенка спасли в одном из бассейнов Астаны
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
На кадрах видно, как лежавшего под водой без сознания мальчика вытаскивает девушка-спасатель. После чего его перехватывает мужчина и на помощь ему спешит женщина, которая сделала ребенку сердечно-легочную реанимацию.
Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Родители выразили благодарность всем, кто участвовал в спасении их ребенка.
02.08.2023, 12:16 40921
В ночь на 2 августа алматинцы наблюдали суперлуние
Рассказать друзьям
Суперлуние - это, когда Луна находится в минимальной точке от Земли. Если бы Луна вращалась по круговой орбите и расстояние всегда были одинаковыми, то видимый диаметр Луны никогда бы не менялся. У Луны слегка вытянутая орбита и за счет этого в определенные периоды, когда она находится на минимальном расстоянии от Земли, мы можем увидеть более яркую Луну, чем обычно", - рассказала в интервью специалист Астрофизического институт имении Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.
В этом году четыре суперлуния. Одно уже прошло в июле, второе казахстанцы наблюдали сегодня ночью с 1 на 2 августа, третье ожидается с 30 на 31 августа и последнее 28 сентября. 1 августа расстояние Луны от Земли составило 357 тысяч 530 километров. 30 августа - 357 тысяч 354 километра.
01.08.2023, 19:21 43341
В Алматы люди выпрыгивали из окон горящего ЖК
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
1 августа в 17.10 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, д. 54, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
31.07.2023, 11:10 49696
Алексей Луценко выиграл однодневную гонку в Испании
Фото: instagram/astanaqazaqstanteam
Рассказать друзьям
После очень активной гонки и эффективной командной работы чемпион Казахстана Алексей Луценко одержал сольную победу, а чемпион Италии Симоне Веласко завоевал третье призовое место.
31.07.2023, 08:29 50846
Четырехлетняя Алия, рассказывающая наизусть стихи Пушкина, восхитила казахстанцев
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Потрясающе одаренная жительница города Атбасара Акмолинской области Алия восхитила своим артистизмом всю нашу многонациональную страну.
Девочке всего четыре года, а она уже рассказывает наизусть стихи великого Александра Пушкина так, как сумеет не каждый взрослый. Алия - живой и обаятельный пример того, как талант и страсть к искусству могут пробить себе дорогу даже в самом юном возрасте.
Напомним, в октябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев на саммите в Астане выступил с инициативой о создании под эгидой СНГ Международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Лидеры стран содружества поддержали идею президента РК, тогда же была утверждена концепция организации. В марте текущего года эксперты СНГ начали работу над проектами по поддержке и продвижению русского языка.
30.07.2023, 11:28 54216
В Якутии расцвели краснокнижные кувшинки
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Читаемое
20.08.2023, 09:30Трагедия на шахте "Казахстанская": обнаружили пятого погибшего 20.08.2023, 11:026456В Алматинской области на заправке загорелось 40 газовых баллонов 20.08.2023, 14:501501В Мангистауской области сняты ограничения по подаче электроэнергии 20.08.2023, 13:231066В Казахстане сегодня отмечается День спорта 20.08.2023, 15:46396Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше 17.08.2023, 17:20126381В Алматы восстановили исторический фонтан "Тысяча струй" 18.08.2023, 10:1498121Судья в Таразе подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге 18.08.2023, 11:1295926В Мангистауской области снят режим веерного отключения электроэнергии 17.08.2023, 11:4794656100 добрых дел: Halyk приглашает на концерт под открытым небом "Музыка лета в любимом городе" 18.08.2023, 12:0293731Дело о хищении более 13 тысяч метров трубопровода в Жезказгане передано в суд 24.07.2023, 16:15182161Минпросвещения обратилось к родителям будущих первоклассников 25.07.2023, 14:45179731Решение о продолжительности учебного года еще не принято - глава Минпросвещения 29.07.2023, 18:29172276Четырехлетняя Алия, рассказывающая наизусть стихи Пушкина, восхитила казахстанцев 21.07.2023, 19:19145716В Жетысуской области родители жалуются на плохое питание и антисанитарию в детсаду 10.08.2023, 19:22139381Численность населения в Казахстане составила 19 899 377 человек
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли Вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?