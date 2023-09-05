29.08.2023, 09:49 28471

Рыбакина начала US Open с разгромной победы

Рыбакина начала US Open с разгромной победы
Фото: ktf.kz
 
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новости по теме

03.09.2023, 09:24 9496

Кадровые перестановки в правительстве: кто возглавил новые министерства

Кадровые перестановки в правительстве: кто возглавил новые министерства
В субботу, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, касающихся кадровых перестановок в правительстве.

 
02.09.2023, 14:38 9026

1 сентября - День знаний

1 сентября - День знаний
1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.


Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.


 
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Теги:День знанийШкольники
01.09.2023, 23:12 16756

Полицейские разъясняют алматинцам новые правила пользования электросамокатами

Полицейские разъясняют алматинцам новые правила пользования электросамокатами
Праворазъяснительная работа проходит в формате акции, при участии волонтеров.

Напомним, с 30 августа вступили в силу ограничения для водителей электросамокатов.

 
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01.09.2023, 10:14 18891

"Астана" вышла в групповой этап еврокубков

"Астана" вышла в групповой этап еврокубков
Фото: instagram/fca.astana

 
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28.08.2023, 09:54 28026

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил официальный визит в Астану

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил официальный визит в Астану
Фото: Akorda
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил официальный визит в Астану. Лидеры стран открыли День культуры Таджикистана в Казахстане, посетив выставки народного творчества и сельского хозяйства Таджикистана.

Также главы государств обсудили перспективы развития торгового сотрудничества.

 
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23.08.2023, 20:25 38611

Модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхность Луны

Модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхность Луны
Фото: Кадр с видео
Это первая мягкая посадка на другом небесном теле для Индии, ставшей четвертой страной, которая смогла реализовать подобное на земном спутнике. Кроме того, это первая посадка в приполярной области Селены, где грунт богат водным льдом, сообщает Naked Science.

В 15.33 по московскому времени 23 августа 2023 года посадочный аппарат "Чандраян-3" с шестиколесным луноходом сел на естественный спутник нашей планеты. Мягкую посадку обеспечивали четыре двигателя малой варьируемой тяги.


Индия стала четвертой страной, сумевшей успешно посадить космический аппарат на поверхность спутника Земли.

Ключевой задачей индийской миссии была успешная мягкая посадка. Дело не только в том, что ранее за пять лет из 12 посланных к Луне аппаратов девять не смогли отработать нормально, но и в том, что конкретно индийский "Чандраян-2" в 2019 году разбился при попытке мягкой посадки, уничтожив при этом свой луноход (аналогичное произошло с "Луной-25"). Успех высадки в очень сложной для этого приполярной зоне - существенный шаг вперед для индийской лунной программы.

 
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18.08.2023, 22:53 52201

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Алматы с рабочей поездкой

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Алматы с рабочей поездкой
Фото: Akorda


 
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11.08.2023, 21:41 66581

Города Казахстана на неделю превратились в Венецию

Города Казахстана на неделю превратились в Венецию
Улицы Астаны, Караганды и Костаная затопило после ливней. Очевидцы поделились кадрами последствий непогоды.

 
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      По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?

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