19.11.2023, 22:28 4641

Штормовой ветер прошел по городам Казахстана

Фото: Павлодарская область. instagram / pavlodarnews.kz
Сотрудники ДЧС Павлодарской области зарегистрировали 42 срыва кровель зданий. В 100 населенных пунктах отключилась электроэнергия, из них восстановлено в 60, сообщает ДЧС.


В Караганде сильный штормовой ветер сорвал крыши, повалил деревья, повреждены остановки и автомобили. В некоторых частях города выключили электричество.




В Астане из-за сильного ветра пострадала жительница города. На женщину упал рекламный баннер, ее госпитализировали в больницу, после осмотра врачей отпустили домой, сообщили в акимате.


За прошедшие сутки сотрудники ДЧС Астаны выезжали 28 раз по 3 неподтвержденным фактам, по 10 случаям горения, 12 аварийно-спасательным работам. Коммунальные службы и акимат устраняют последствия стихии и ведут восстановительные работы.


 
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17.11.2023, 23:26 14826

Казахстан победил в матче с Сан-Марино

Казахстан победил в матче с Сан-Марино
Фото: Akorda
Сборная Казахстана одержала убедительную победу в матче с Сан-Марино со счетом 3:1 и продолжит бороться за выход на Евро-2024.


Национальную сборную вместе с главой государства поддержали именитые спортсмены, ветераны спорта и деятели культуры.

Среди них Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, Главный тренер сборной Казахстана по мини-футболу Паулу Рикарду Фигейра Силва (Кака), заслуженные ветераны футбола Михаил Гурман и Вахид Масудов, футбольный тренер Дмитрий Огай, олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин и другие.





 
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16.11.2023, 19:11 20476

Теплый ноябрь на севере страны радует казахстанцев

Теплый ноябрь на севере страны радует казахстанцев
Самые теплые дни во второй и в третьей декадах ожидаются при поступлении более теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря:

  • в северной половине днем до +3+10°С;
  • в южной половине республики днем до +8+17°С;
По предварительному прогнозу в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – на юге области Жетісу и в юго-восточной половине Алматинской области.

Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы - в Кызылординской, на большей части Туркестанской, на северо-западе Жамбылской, в юго-восточной половине Мангистауской, Актюбинской областях, на юго-западе области Улытау.

 
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Теги:АстанаКазахстанноябрь
15.11.2023, 17:44 23896

Нацбанк опубликовал фильм ко Дню нацвалюты

Нацбанк опубликовал фильм ко Дню нацвалюты
15 ноября в Казахстане отмечают 30-летие национальной валюты. Также сегодня отмечается профессиональный праздник работников финансовой системы страны, передает корреспондент агентства.

12 ноября 1993 года вышел указ первого президента РК Нурсултана Назарбаева о введении в обращение на территории страны с 15 ноября 1993 года национальной валюты - тенге.


Также 15 ноября Национальный банк презентовал новую серию банкнот национальной валюты. Она основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны - от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

 
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14.11.2023, 11:13 27856

Извержение вулкана Этна в Италии сняли на видео

Извержение вулкана Этна в Италии сняли на видео
Фото: Depositphotos
Вулкан Этна в Италии снова начал извергаться 12 ноября, выбросив в воздух огромный столб пепла.


Извержение началось 12 ноября около трех часов дня по местному времени. Ожидается, что оно продлится несколько дней. В первые часы извержения вулкан издавал сильный гул, а из его жерла выстреливала лава. Примерно к 19.00 по местному времени Этна начала "утихать", интенсивность подземных толчков снизилась. При этом вулканологи заранее знали, что вулкан начнет извергаться примерно в это время, и предупредили об этом население, поэтому паники на Сицилии не было.
 
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05.11.2023, 19:34 39691

В Японии при извержении подводного вулкана появился новый остров

В Японии при извержении подводного вулкана появился новый остров
Фото: кадр из видео


Специалисты Института исследований землетрясений при Токийском университете заявили об образовании нового острова диаметром около 100 метров в результате извержения подводного вулкана близ японского острова Ио, сообщает РИА Новости.
 
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Теги:Японияостроввулкан
02.11.2023, 07:50 49101

Официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан

Официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан
Фото: Akorda


Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон посетили выставку "Этноаул". На выставочной площадке глав государств встретили артисты Театра юного зрителя и этно-фольклорного ансамбля "Коркыт". Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон осмотрели фруктовый рынок "Зеленый базар", ознакомились с изделиями народного промысла, работами мастеров казахского изобразительного искусства, а также коллекцией национальной одежды, разработанной отечественными дизайнерами.

Akorda

Лидерам Казахстана и Франции представили экспозицию "Золото Великой степи", составленную из экспонатов фондов Национального музея ("Золотой воин", "Берельский конь", "Сарматский вождь, "Кыпчакский воин"), а также национальные музыкальные инструменты из музея имени Ы. Дукенулы. В ходе посещения "Этноаула" для гостей организовали показательные выступления по национальной борьбе "қазақ күресі" и игре в "асық ату". Кроме того, были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц.

Akorda


На полях казахско-французского бизнес-форума Глава государства встретился с руководителями бизнес структур Франции. В ходе беседы с генеральным директором Lactalis Group Эмманюэлем Бенье Касым-Жомарт Токаев отметил, что данная компания была одним из первых французских предприятий, пришедших на казахстанский рынок 20 лет назад. Сегодня в нашей стране успешно работают несколько заводов и молочных ферм компании.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, на фоне глобальных рисков продовольственной безопасности важное значение приобретает сотрудничество в агропромышленной отрасли и сфере производства продуктов питания. В этой связи Казахстан поощряет привлечение инвестиций в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

 
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25.10.2023, 07:52 67796

Праздничные концерты ко Дню Республики прошли в Казахстане

Праздничные концерты ко Дню Республики прошли в Казахстане
Фото: Akorda


 
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23.10.2023, 10:32 81986

Казахстанская кобызистка сыграла на кобызе на высоте птичьего полета

Казахстанская кобызистка сыграла на кобызе на высоте птичьего полета
 
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      Ваше мнение

      Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?

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