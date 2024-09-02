01.09.2024, 12:45 2546
Глава ВКО: Семьям погибших в шахте будет оказана необходимая помощь
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Семьям рабочих, погибших в Иртышской шахте, будет оказана необходимая помощь, сообщил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.
Глава региона посетил семьи рабочих, которые погибли в шахте Иртышской. Двое из них - работники ТОО "Востокцветмет", двое - работники подрядных организаций, еще один человек пострадал и был госпитализирован.
По словам Ермека Кошербаева, семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, для этого в Восточно-Казахстанской области создан оперативный штаб. Сейчас специальная комиссия устанавливает причины трагедии.
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30.08.2024, 13:49 5531
День Конституции празднуют в Усть-Каменогорске
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Тысячи горожан и гостей города собрались сегодня на площади Республики в Усть-Каменогорске, чтобы вместе отпраздновать День Конституции. Главному закону страны исполняется 29 лет, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
С раннего утра на главной площади города металлургов многолюдно.
Поздравляю всех жителей города с праздником! Конституция - это залог стабильности, мира и согласия! Процветания и благополучия нашей стране!" - сказал житель города Усть-Каменогорска Мир Мажиренов.
С праздником, дорогие устькаменогорцы! Благополучия, добра, хорошего настроения!" - поздравила гостья города Юлия Артамонова.
На площади развернулись несколько локаций: зона караоке, спортивных игр, гастрономический фестиваль "Вкус Востока", выставка-продажа ремесленников "Сувенир Востока", праздничная торговля, сельскохозяйственные ярмарки, ярмарка меда, "Дары осени".
Главное торжество в честь Дня Конституции началось с парада духовых оркестров.
Далее на сцене состоялось награждение орденами "Құрмет", "Еңбек даңқы", медалями "Ерен еңбегі үшін" жителей региона, внесших вклад в развитие строительной отрасли, угольной промышленности и шахтного строительства страны. Награды вручил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.
Алип Арыххан получил сегодня орден "Еңбек Даңқы" ІІІ степени.
Я с 1995 года работаю в шахте. 29 лет на электровозе. Работать на этой технике мечтал с детства. Профессия, конечно, не простая, каждую смену спускаемся под землю. Но это уже призвание. Когда пригласили для получения государственной награды, очень обрадовался. Сегодня вся семья, родные, друзья, коллеги и знакомые поздравляют, звонят", - поделился машинист электровоза ТОО "Востокцветмет" Алип Арыххан.
Орденом "Құрмет" были награждены электрослесарь ТОО "Востокцветмет" Жанат Бектемиров и начальник рудника ТОО "Казцинк" Амирхан Жангутинов. Восемь восточноказахстанцев удостоились ордена "Еңбек Даңқы" ІІІ степени. Еще восемь представителей отраслей получили медали "Ерен еңбегі үшін". В их числе машинисты, прорабы, слесари-ремонтники, инженеры, монтажники и другие.
После горожане насладились пением одного из ведущих казахстанских оперных певцов Сундета Байгожина и выступлениями творческих коллективов области.
В 18.00 устькаменогорцев ждет вечерняя программа с участием артистов казахстанской эстрады и непременным атрибутом хорошего настроения - праздничным салютом.
27.08.2024, 11:37 8051
Теплообеспечение в ВКО. Курс - на опережение
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - К вопросу обеспечения населения тепловой энергией в Восточно-Казахстанской области подошли комплексно, сообщает пресс-служба акимата региона.
В отечественной отрасли теплоснабжения существуют серьезные проблемы. Многие из них не решались годами. Это привело в 2022 году к серьезным авариям на теплоцентралях Риддера и Экибастуза. Вопрос стал настолько острым, что привлек внимание главы государства.
Плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ - результат многолетнего бездействия, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев. - Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает восьмидесяти процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям. Результатом стало поэтапное обследование всех теплоисточников в республике и выделение огромных средств на их ремонт и модернизацию", - сообщили в пресс-службе.
Старым жиром жив не будешь
В ВКО к вопросу обеспечения населения тепловой энергией подошли комплексно. Не достаточно просто залатать старые дыры, необходимо обновить системы настолько, чтобы повторение событий двухлетней давности стало попросту невозможным.
Ремонтные работы, проведенные в 2023 году, показали грамотность и эффективность расходования бюджетных средств: зимний сезон 2023-2024 годов область, и прежде всего Риддер, прошли без каких-либо серьезных эксцессов. В этом году темп и объемы работ в сфере теплообеспечения увеличили. Так на реконструкцию теплоцентралей и тепловых сетей выделили 24,1 миллиарда тенге, что на 5,1 миллиард больше, чем в прошлом году. План подготовки к отопительному сезону автономных котельных и многоквартирных жилых домов и также бюджетных организаций не нарушен.
По области готовность ТЭЦ, в том числе котлов и турбоагрегатов, составляет более 75, социальных объектов более чем на 85 процентов. Все бюджетные организации будут подготовлены полностью до 1 сентября текущего года", - сообщили в управлении энергетики ВКО.
Слабое звено?
В Риддере, где вопрос подготовки к отопительному сезону особенно актуален. Здесь ведется масштабное обновление местной ТЭЦ и тепловых сетей. Вдумайтесь, здесь проходят работы по капитальному ремонту 19 километров тепловых сетей.
К ремонтно-восстановительным работам привлечены более 600 человек из 17 подрядных организаций. На сегодняшний день ремонт котлоагрегатов ТЭЦ выполнен на 75, тепловых сетей - на 90 процентов", - сообщил глава управления Нурлан Рамазанов.
По его информации, все котлоагрегаты многострадальной ТЭЦ будут готовы в сроки, обозначенные в договорах. Это осень 2024 года. А значит, риддерцы могут рассчитывать на бесперебойное тепло в холодный период.
Тепло в каждый уголок
Районы не забыли. Так в поселке Глубокое идет реконструкция 10,3 километров изношенных внутриквартальных тепловых сетей. Работы выполнены на 90 процентов, полное завершение запланировано до 1 октября текущего года.
В Таврии и Катон-Карагае будут построены новые котельные, чтобы полностью восстановить утраченное централизованное теплоснабжение. В последнем вообще возводят современную блочно-модульную котельную мощностью 4,6 Гкал/час. Стоимость проекта составляет 2,2 миллиарда тенге.
Работы ведутся в селах Улкен Нарын и Курчум, поселках имени К. Кайсенова и Новая Бухтарма, городах Алтай, Зайсан и Серебрянск. Проектные организации готовят документы по строительству систем теплоснабжения в селах Самарском, Акжар и Опытное поле. По словам Нурлана Рамазанова, разработка ПСД котельных и тепловых сетей в перечисленных населенных пунктах будет завершена до конца этого года. Реализация этих проектов позволит восстановить централизованное теплоснабжение более чем для 16 тысяч человек.
Взгляд в будущее
Но самые масштабные работы проводятся в областном центре ВКО. Так только на ремонт ТЭЦ Усть-Каменогорска потратят более 11 миллиардов. Все работы проводятся строго по графику и жестко контролируются акимами области и города. Но котлы ТЭЦ вводились в эксплуатацию, начиная с 1953 года до 1991 года - иными словами, они являются наследством еще советской эпохи. Поэтому в планах строительство нового котла №16 на Усть-Каменогорской ТЭЦ.
Город растет, его население приближается к 400 тысячам человек. Уже сейчас в областном центре складывается дефицит теплоэнергии 246,8 Гкал в час. Эту проблему можно решить только строительством новой ТЭЦ. Новый мощный источник тепловой энергии станет результатом международной кооперации Республики Казахстан с Российской Федерацией. Понятно, что такая большая стройка - дело не быстрое. В 2024 году планируется завершить проектирование будущего теплоисточника.
Кроме того, на Согринской ТЭЦ реализуется проект, в рамках которого теплоцентраль должна превратиться из локальной, обслуживающей только один район, в полноценное звено теплоэнергетической цепи Усть-Каменогорска. Сегодня на ТЭЦ имеется профицит мощности в 30 Гкал в час. В связи с чем началась проработка вопроса подключению ТЭЦ к городской сети. До конца года подготовка проектно-сметной документации будет завершена. Также имеются планы по установке на ТЭЦ нового котла и турбины.
А пока на сумму 219 миллионов тенге реконструируется насосная станция на левом берегу. Установка двух дополнительных сетевых насосов позволит увеличить пропускную способность станции и предоставить тепло в нужном объеме для объектов развивающей части областного центра.
Иными словами, в Восточном Казахстане к вопросу отопления подошли предельно ответственно, с дальним прицелом на будущее. Периодическое появлении в информационном поле сообщений о посещении акимом ВКО модернизирующихся объектов теплоснабжения вселяет в людей надежду. Надежду на то, что вне зависимости от суровости зимы в домах жителей Восточного Казахстана будет тепло.
07.08.2024, 12:17 13156
Стройка века: мост через Бухтарминское водохранилище объединил два берега
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Самая масштабная стройка Восточного Казахстана и один из самых грандиозных объектов дорожной инфраструктуры страны близятся к завершению, рассказали в пресс-службе акимата ВКО.
Мост через Бухтарминское водохранилище объединил два берега крупнейшего искусственного водоема, а это означает, что уже совсем скоро расстояние, которое раньше приходилось преодолевать часами, можно будет проехать ровно за четыре минуты. И это поистине историческое событие для жителей сразу шести районов ВКО, ставшее возможным благодаря инициативе главы государства и поддержке правительства РК", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В акимате отметили, что мостовую переправу жители ждали более 50 лет. Это несколько поколений людей, для которых было только три способа добраться от берега до берега Бухтарминского водохранилища - паром, переезд по льду и объезд длиной в 570 километров для легковых автомобилей и 750 - для грузовых.
Мост стал символом сбывшейся мечты для всех тех, кто зависел от паромной переправы. Очевидно, что это уникальное для Казахстана инженерное сооружение даст максимально возможный мультипликативный эффект. И в первую очередь это касается социально-экономического развития региона. Не нужно быть экономистом или математиком, чтобы понимать, что мост напрямую повлияет на вопрос ценообразования, ведь раньше в стоимость всех товаров закладывались расходы на перевозку паромом. Теперь в этом не будет необходимости. В одном только Курчумском районе неоднократно фиксировались перебои с поставками угля, бензина, пищевой и хозяйственной продукции, поскольку паромы ломались, вставали на ремонт, а в период становления льда и вовсе закрывалось движение через Бухтарминское водохранилище. Мост решает все эти проблемы и, кроме того, сокращает бюджетные расходы на содержание паромной переправы", - поделились в ведомстве.
Также отмечается, что запуск движения через мостовой переход положительно отразится на товарообороте между Китаем и Российской Федерацией, поскольку самая короткая граница проходит именно через Восточно-Казахстанскую область. Параллельно с возведением сооружения ведутся работы по строительству подъездов к мосту. В районе Самар протяженность дорожного участка к путепроводу составляет свыше 17 километров, на 10 километрах уже уложен первый слой асфальта. В Курчумском районе протяженность участка более километра.
В пресс-службе обратили внимание, что Бухтарминское водохранилище входит в пятерку самых крупных в мире. В Казахстане это самый крупный искусственный водоем. Для региона это большой туристический кластер, который необходимо развивать и далее. По последним данным, побережье в сезон посещает более 15 тысяч туристов, с открытием моста их станет в разы больше, поскольку люди будут открывать для себя другой берег, а это в свою очередь откроет перспективы для развития малого и среднего бизнеса. Для туристической инфраструктуры будут необходимы базы отдыха, кафе и АЗС и многое другое. Путепровод свяжет в логистическую цепочку несколько районов.
Мост через Бухтарминское водохранилище стал самым длинным в Казахстане, его протяженность составляет 1316 метров. Весь цикл строительства осуществляется восточноказахстанскими мостостроителями.
Специалисты преодолели сложности рельефа, погодные и климатические условия, глубину и твердость скального грунта. Для того чтобы сделать переправу безопасной, приходилось бурить на глубину до 40 метров, из которых 14 - это камень. Чтобы строительство не останавливалось фактически ни днем не ночью, на площадке был развернут вахтовый городок и построены бетонные заводы. Для возведения моста использовались сверхпрочные современные материалы, которым не страшны условия резко континентального климата Восточного Казахстана. Дополнительно, учитывая суровые зимы, на каждой из опор будут установлены ледорубы. К слову, мост никак не повлияет на судоходство на водохранилище", - подчеркнули в акимате.
Во время недавней рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область с ходом строительства моста ознакомился премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Глава правительства отметил, что обеспечение транспортной связности районов для удобства жителей - на сегодня одна из приоритетных задач. Учитывая это, важно в кратчайшие сроки завершить проект. Запуск движения через мостовой переход намечен на октябрь. После завершения всех работ по обустройству состоится его официальное открытие.
Стройка находится на постоянном контроле акима области.
Ермек Кошербаев в курсе всех этапов строительства и проблемных вопросов - мост включили в список республиканских проектов, выделили недостающее финансирование, и он не превратился в долгострой. А это могло произойти в связи со стремительным удорожанием металла и других материалов. Но все без исключения понимали ответственность за масштабный проект, который изменит жизнь Тарбагатайского, Курчумского, Зайсанского районов и вновь созданного района Маркаколь, ведь добраться до одноименного озера станет в разы проще. После завершения проекта жители этих районов больше не будут отрезаны от остальной части региона и смогут налаживать экономические отношения", - заверили в пресс-службе.
Пропускная способность моста через Бухтарминское водохранилище - 20 тысяч автомобилей в сутки.
Но гораздо важнее его эффективность и влияние на экономику, логистику и уровень социального благополучия населения. 1316 метров - это простая цифра, но за ней стоит огромный шаг в развитии сразу нескольких районов, а значит, и Восточного Казахстана в целом. И поэтому то, что сегодня мост соединил два берега, без колебаний можно назвать историческим событием", - добавили в акимате ВКО.
30.07.2024, 15:42 19711
Не расслабляться: глава ВКО в связи с пожароопасным периодом дал ряд важных поручений
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев дал ряд важных поручений в связи с пожароопасным периодом на территории региона, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Не расслабляться. Все ответственные должны быть в постоянной готовности. Еще раз все проверьте людей, технику. Все должно работать как часы. Мы не должны допустить ущерб природе и людям", - заявил аким области Ермек Кошербаев.
Глава региона отметил важность проведения широкомасштабной разъяснительной работы среди населения о недопущении пожаров. Он также напомнил о необходимости дополнительного инструктажа, профилактических работах в детских лагерях и туристических зонах.
По данным акимата, с начала пожароопасного периода зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади 0,3 га, что является в 6,5 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в два раза уменьшилось количество степных возгораний.
На территории области 13 лесных хозяйств, находящихся в введении местных исполнительных органов, 2 заповедника и 1 национальный парк. Создано 52 мобильные группы, проведено 964 рейдовых мероприятия. В населенных пунктах созданы пожарные посты", - доложил главе региона руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов.
Подчеркивается, что департамент по ЧС ВКО располагает личным составом в количестве 1329 человек, а также 240 единицами техники. В готовности государственной лесной охраны 1361 человек и 226 единиц противопожарной техники. Авиапатрулирование в лесном фонде осуществляют 4 летчика-наблюдателя и 15 пожарных-десантников.
30.07.2024, 10:34 20721
Подписан меморандум о сотрудничестве между ВКО и Алматы
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской Ермек Кошербаев области встретился с делегацией из Алматы. По итогам встречи был подписан межрегиональный меморандум о сотрудничестве, сообщили в акимате области.
Сегодня состоялся конструктивный диалог, в ходе которого стороны обсудили все возможные варианты сотрудничества между Восточным Казахстаном и южной столицей", - сообщили в акимате.
По словам акима области Ермека Кошербаева, "в настоящее время товарооборот между ВКО и Алматы составляет около 30 миллиардов тенге. Это далеко не предел, в особенности, если сосредоточить общие усилия на перспективных направлениях".
В акимате ВКО отметили, что одним из перспективных направлений является поставка продуктов питания в Алматы. Сегодня Восточный Казахстан является лидером по производству меда и растительного масла, высокие показатели регион демонстрирует по молоку и мясу.
Делегация южной столицы выразила заинтересованность в организации круглогодичной поставки качественной продукции на рынки Алматы.
Стороны также обсудили возможность строительства мясоперерабатывающего комплекса, "где будут производить продукты высочайшего качества".
Другое направление - туризм. Оба региона являются популярными туристическими дестинациями, а потому перспективной является идея по созданию совместных маршрутов. Для их разработки и последующей реализации в Восточный Казахстан пригласят алматинских туроператоров", - проинформировали в акимате.
В рамках поездки алматинская делегация посетила заводы "Эмиль" и "Восток Молоко", ОРЦ "Алтай" и этнодеревню в левобережном парке.
14.05.2024, 10:23 35796
К 2025 году все жители Восточного Казахстана будут обеспечены чистой питьевой водой
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день доступ к чистой питьевой воде имеет 99% населения Восточного Казахстана. К 2025 году все жители региона будут обеспечены чистой питьевой водой, сообщили в областном акимате.
В 2021 году в Восточном Казахстане доступ к услугам водоснабжения имело 97% населения области (682,2 тыс. человек из 722,7 тыс.). Трудности в основном испытывали жители сельской местности. Из 356 сел региона всего 274, или 77%, были обеспечены водой: в 205 селах были построены водопроводные системы, в 69 установлены блочно-модульные станции очистки воды. За три года 68 сел были обеспечены водоснабжением.
По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Нурлана Рамазанова, на сегодняшний день доступ к чистой питьевой воде имеет 99% населения Восточного Казахстана. Это 719,6 тыс. человек из 727,1 тыс. жителей области. В городах люди на 99,9% обеспечены чистой питьевой водой, в селах - на 97,2%.
Не имеют доступа к водоснабжению 7500 человек в 19 населенных пунктах. Из них 587 городских жителей и 6913 человек, проживающих в 14 неводообеспеченных селах и в трех населенных пунктах, где необходима реконструкция сетей водоснабжения.
Для обеспечения полного доступа населения к питьевой воде в 2024-2025 году в регионе запланирована реализация 16 проектов на общую сумму 17 468,9 млн тенге (РБ - 14 352,8 млн тенге; ОБ - 3116,1 млн тенге). Из них 3 проекта будут реализованы в Усть-Каменогорске и Шемонаихе, а 13 - в сельской местности.
В текущем году планируется завершить 8 проектов. Есть потребность в софинансировании из областного бюджета в размере 1,4 млрд тенге по трем завершаемым проектам - в селе Малоубинка Глубоковского района, селе Малеевск района Алтай и селе Убинка Шемонаихинского района.
К концу этого года доступ населения области к услугам водоснабжения составит 99,4%.
Восемь проектов по водообеспечению 4060 жителей региона, которые завершатся в 2025 году, это: реконструкция поселка Комсомольский в Усть-Каменогорске с охватом 448 человек, реконструкции в селах Улкен-Нарын, Катон-Карагай с общим охватом 386 человек, строительство в селе Отрадное Уланского района (308 человек), селе Березовка (282 человека), селе Большая речка (381 человек) Шемонаихинского района. Также в разработке две ПСД по строительству в селе Асубулак (1633 человека) и реконструкции в селе Бозанбай (613 человек) Уланского района с общим охватом 2246 человек. Ожидаемый срок разработки ПСД - июнь 2024 года. После этого будет направлена заявка в республиканский бюджет.
Аким области Ермек Кошербаев обратил внимание на качество проводимых работ и поручил провести соответствующий аудит, пересмотреть ситуацию в целом. Он отметил, что намерен лично посещать объекты водоснабжения и очистных сооружений в рамках рабочих поездок в города и районы.
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по ВКО проведет анализ качества питьевой воды в населенных пунктах на соответствие установленным нормам.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?