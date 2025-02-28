Государственная молодежная политика ВКО: Векторы развития и достижения

Фото: Акимат ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Восточно-Казахстанская область активно реализует государственную молодежную политику, создавая условия для образования, трудоустройства, социальной активности и личностного развития молодежи, рассказали в областном акимате.





Как отметили в ведомстве, значимость усилий в реализации молодежной политики сложно переоценить, учитывая, что молодежь в возрасте от 14 до 35 лет составляет 24% от общего населения региона.





В акимате рассказали о ключевых направлениях работы и достижениях в данной сфере.





Одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики является обеспечение молодежи качественным образованием. В области функционируют три вуза и 36 колледжей, в которых обучается 31 581 студент. Эти учебные заведения предоставляют широкий выбор программ - от гуманитарных до технических специальностей.





Отмечается, что особое внимание уделяется иностранным студентам. В вузах региона обучаются 275 студентов из 17 стран, включая Россию, Монголию, Китай и Индию. Этот международный обмен способствует расширению культурных горизонтов и укреплению взаимопонимания между народами.





Акимат ВКО





Образование - это основа для будущего региона. Мы понимаем, как важно предоставлять молодежи не только знания, но и возможности для их реализации в жизни. В этом смысле наши университеты и колледжи играют ключевую роль в подготовке кадров, которые будут развивать Восточный Казахстан и страну в целом", - подчеркнул заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев.





Проект "Серпін", ориентированный на подготовку специалистов для регионов, является еще одной важной инициативой. В настоящее время 588 студентов обучаются по этой программе в трех вузах области. В будущем планируется возобновление реализации проекта, что станет важным шагом для повышения качества образования и трудовой мобильности молодежи.





Также ВКО активно работает над снижением молодежной безработицы, которая в регионе составляет 3,7%, что ниже среднереспубликанского уровня. В 2024 году в рамках Региональной карты занятости было создано более 10 000 рабочих мест для молодежи, из которых 2935 - по поручению главы государства. Это непосредственно влияет на улучшение социального положения молодежи.





В дополнение к этому в рамках различных национальных проектов, таких как создание рабочих мест для молодежи и программа "Первое рабочее место", было трудоустроено 6495 молодых людей, из которых 4130 получили постоянные рабочие места. Субсидируемые рабочие места помогли трудоустроиться 2345 представителям молодежи.





Программа профессионального обучения также заслуживает внимания. 326 человек прошли краткосрочные курсы, освоив востребованные навыки. В рамках поддержки предпринимательства был выдан 71 грант на сумму более 100 млн тенге, что открывает новые возможности для молодых людей, стремящихся начать собственный бизнес.





Важную роль в молодежной политике играет вовлечение молодежи в социально полезную деятельность. В области активно работает фронт-офис волонтеров, объединяющий более 2000 человек, что дает возможность молодежи участвовать в различных социальных проектах. Кроме того, в регионе функционируют 14 молодежных ресурсных центров, где работают 143 сотрудника, оказывающих поддержку в личностном и профессиональном росте молодежи.





Особое внимание уделяется поддержке предпринимательских инициатив. С 2017 года реализуется проект "Білікті маман", в рамках которого более 2000 молодых людей получили гранты на образование. В рамках программы Zhas Project было реализовано 14 успешных проектов, направленных на поддержку бизнеса среди молодежи.





Для социально уязвимых групп населения предусмотрены гранты на развитие бизнеса. Запланирована выдача 216 грантов на общую сумму 1 572 800 тенге, что предоставит шанс молодежи из трудных социально-экономических слоев начать собственное дело и достичь успеха.





Молодежь Восточного Казахстана имеет огромный потенциал. Важно, чтобы каждый молодой человек, вне зависимости от его социального положения, имел возможность развиваться и реализовать свои идеи. Мы создаем все условия для этого, поддерживая не только образование, но и предпринимательские и социальные инициативы", - отметил Ербол Нургалиев.





Акимат ВКО





В акимате проинформировали, что в рамках программы "С дипломом - в село" на 1 января 2025 года было выдано 133 кредита на сумму 1 060,1 млн тенге, что является значительной поддержкой для молодежи, желающей работать в сельских районах. Также предусмотрены подъемные пособия для стимулирования молодежи оставаться в регионах и развивать местные экономики.





В 2025 году в рамках государственных программ планируется создание новых рабочих мест, а также расширение возможностей для получения востребованных профессий через профессиональное обучение. В рамках Региональной карты занятости планируется создать 282 новых рабочих места для молодежи.





Развитие молодежной политики в Восточно-Казахстанской области - это долгосрочная стратегия, ориентированная на всестороннее развитие молодежи. Поддержка направлена не только на образование и трудоустройство, но и на развитие лидерских качеств, волонтерской активности и предпринимательских инициатив. Эти усилия формируют новое поколение, готовое к вызовам современного мира и активно участвующее в создании своего будущего. Восточно-Казахстанская область служит ярким примером того, как государственная молодежная политика может воздействовать на будущее региона, создавая возможности для каждого молодого человека", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.