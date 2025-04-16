В ВКО восстановят трассу, поврежденную при строительстве аэропорта

Обязательства по восстановлению трассы за собственный счет компания закрепила в трехстороннем соглашении с генподрядчиками

Фото: Акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области подрядная организация восстановит поврежденные участки республиканской автодороги Усть-Каменогорск - Алтай - Үлкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи, пострадавшие в ходе строительства нового аэропорта, сообщили в областном акимате.





Как уточнили в ведомстве, речь идет об отрезке с 252-го по 311-й километр, по которому осуществляется доставка строительных материалов для реализации проекта. Повреждение дорожного полотна и инженерных сооружений произошло из-за интенсивного движения тяжелой техники.





Кроме того, одной из причин разрушения стало наложение перевозок на весенний период, когда дорожное полотно подвергается сильному переувлажнению. Это снижает его несущую способность и напрямую способствует разрушению покрытия.





Обязательства по восстановлению трассы за собственный счет компания закрепила в трехстороннем соглашении с генподрядчиками. Компания будет поэтапно проводить ремонт, согласовывая объемы и сроки с партнерами.





Мы осознаем значимость этой трассы как для местных жителей, так и для туристов. Поэтому готовы восстановить участок, который был поврежден в процессе поставок стройматериалов. Работы будут вестись поэтапно в тесной координации с уполномоченными организациями", - подчеркнул представитель компании Асет Султанов.





В акимате добавили, что соглашение вступило в силу с момента подписания и будет действовать до его официального расторжения. Документ направлен на сохранение транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности движения на одном из ключевых направлений Восточного Казахстана.