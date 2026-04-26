25.04.2026, 16:24 5906
Восточный Казахстан усиливает "Таза Қазақстан": 100 тысяч участников и миллионы новых саженцев
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О реализации в Восточно-Казахстанской области проекта "Таза Қазақстан" в ходе телемоста президенту Казахстана доложил аким региона Нурымбет Сактаганов, сообщили в акимате ВКО.
Было отмечено, что Восточный Казахстан с самого начала масштабной экологической акции активно включился в работу. За последние два года в населенных пунктах ВКО высажено около 250 тысяч деревьев, а в лесном фонде находятся почти 40 миллионов саженцев. Также проводится регулярная работа по очистке территорий: вывезено 30 тысяч тонн отходов, приведено в порядок больше семи тысяч гектаров. Акция "Мөлдір бұлақ" дала отдельный эффект - очищено свыше 200 родников и рек. И в этом году планируется высадить еще около 18 миллионов новых саженцев.
Особого внимания заслуживают слова главы государства во время сегодняшнего телемоста о важности усиления ответственности, вплоть до уголовной, тех казахстанцев, кто проявил жестокое обращение к животным. В их числе не только домашние, но и бродячие животные", - отметили в акимате.
Сегодня по Восточно-Казахстанской области на субботники вышли более 100 тысяч человек. Причем четверть из них, 25.000 человек - это сотрудники крупных предприятий.
Например, на территории Ульбинского металлургического завода высадили около ста молодых елей и рябин - участие приняли почти 300 сотрудников.
В целом по региону сегодня в экоакции задействованы жители всех городов и районов, дворовые сообщества и трудовые коллективы. Люди убирают территории, сажают деревья и наводят порядок там, где живут и работают.
Таза Қазақстан" в ВКО - это уже не просто кампания, а устойчивая привычка заботиться о своей земле. И судя по вовлеченности людей, она только набирает силу",- отметил аким ВКО.
Также Нурымбет Сактаганов объехал некоторые районы областного центра, включая дачные массивы и частный жилой сектор. Встретился с жителями, выслушал их вопросы и напомнил о важности поддерживать собственные дворы и территории в чистоте и порядке.
23.04.2026, 20:01 12396
В Усть-Каменогорске отметили Национальный день книги
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ко второму Национальному дню книги в областном центре приготовили большую программу "Open Library: Ашық аспан астындағы кітапхана". На площадке перед библиотекой имени Пушкина организовали театральное представление, выступления артистов, литературные интерактивы и тренинги по искусственному интеллекту, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
Напомним, в прошлом году по поручению президента на национальном курултае 23 апреля закрепили как Национальный день книги. В этом году праздник отмечают вместе с Днем библиотекаря. Глава государства неоднократно подчеркивал, что для формирования думающей и прогрессивной нации нужно читать книги.
Сегодня мы отмечаем Национальный день книги, день знаний, культуры, и духовного наследия. Действительно книга является мостом между поколениями и важнейшим источником знаний, просвещения и науки", - сказал аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.
Как отметили в акимате, глава области сам любит читать, в его личном топе: "Абайдың қара сөздері", "Кербұғы" Оралхана Бокея, рассказы Антона Чехова, а также аналитика и новости из периодических изданий, таких как "Туркестан", "Егемен Қазақстан" и Liter.
В развлекательной программе для гостей приняли участие заслуженный артист Республики Казахстан, кавалер ордена "Құрмет", почетный гражданин Усть-Каменогорска Вячеслав Ткач, представитель Союза писателей Казахстана по Восточно-Казахстанской области Әлібек Қаңтарбаев и певец, композитор и почетный гражданин Тарбагатайского района Нуржан Шокенов. Кроме того, на импровизированную сцену вышли представители талантливой молодежи. Глава региона вручил книги трем читателям: ученице 5-го класса средней школы имени Марсекова из поселка Касым Кайсенов Уланского района, ученику 3-го класса школы-лицея № 34 (Усть-Каменогорск) Мадияру Рамазану; студентке 3-го курса Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Аяулым Архаткызы.
Сейчас в стране у нас реализуется концепция "читающая нация" которая направлена на формирование культуры регулярного чтения среди населения, и, самое главное, развитие критического и аналитического мышления среди всех возрастных и социальных групп страны. Самая главная задача - сделать чтение и книги доступными каждому, и тем самым развивать интерес к литературе", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Для гостей подготовили тематические площадки. Среди них - интерактивная выставка "Кітап деген бір әлем…", викторины и игры с призами, литературный интерактив "Эмоции героев: магия распознавания". Для маленьких читателей - игру "Кітап қазынасын іздейміз!", игровую площадку "Ойнайық та ойлайық", а для тех, кому интересна внутренняя кухня библиотек провели небольшую экскурсию в книгохранилище и тренинги по искусственному интеллекту в центре информационно-коммуникационных технологий внутри библиотеки. Также сотрудники библиотеки организовали мастер-классы в ART-галерее, интеллектуальные игры и познавательные квизы. Молодежи предоставилась возможность обсудить роман "Тағдыр" народного писателя Казахстана Кабдеша Жумадилова. Дополнили программу фотозона, "Арт-квартал", "Школа мастеров", "Медовая пробка", а также игровые и творческие площадки.
Отметим, что Восточный Казахстан - один из самых читающих регионов в стране, в области работает 170 библиотек, причем большинство из них - в селах. А по данным Бюро нацстатистики, библиотеки ВКО лидируют по числу пользователей среди регионов РК.
16.04.2026, 17:06 29891
Будущее без мусора: молодежь Уланского района поддерживает "Таза Қазақстан"
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области в рамках диалога "Таза Қазақстан" состоялась встреча с молодежью, на которой обсудили вопросы охраны окружающей среды и поддержания чистоты, сообщили в региональном акимате.
В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по реализации экологической акции "Таза Қазақстан" утвержден годовой план мероприятий. В его рамках на системной основе проводятся разъяснительная работа и различные встречи с населением.
Чистота не ограничивается лишь уборкой мусора. Это прежде всего постоянное внимание к состоянию окружающей среды и ответственность каждого человека. Кроме того, формирование экологической культуры среди молодежи и населения в целом - одно из приоритетных направлений. Сегодня мы планировали провести масштабную акцию: сначала разъяснительную работу, затем уборку территории. Однако из-за неблагоприятных погодных условий субботник был перенесен. Сейчас мы активно ведем информационную работу, разъясняя значение и важность акции", - отметил директор молодежного ресурсного центра Уланского района Бауыржан Бигалиев.
По его словам, в запланированном субботнике должны были принять участие около 300 человек, включая жителей сельских округов, представителей местного бизнеса и государственных служащих.
Сегодня мы участвуем в диалоге в рамках акции "Таза Қазақстан", организованном совместно с аппаратом акимата Уланского района. Наше сотрудничество с акиматом налажено давно, мы неоднократно участвовали в работах по благоустройству и очистке территорий. Мы поддерживаем инициативу президента, ведь чистота начинается не только с улиц, но и с внутренней культуры каждого человека. Экологическое воспитание должно формироваться с детства. В этом году мы также продолжим активно участвовать в этой важной инициативе и поддерживать ее идеи", - подчеркнула инженер по охране окружающей среды АО "Өскемен құс фабрикасы" Алина Лебедева.
06.04.2026, 08:57 45571
В ВКО реализуют масштабную программу ремонта и модернизации дорог
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области активно реализуются проекты по ремонту, реконструкции и модернизации автомобильных дорог. Это позволяет повысить безопасность дорожного движения и улучшить транспортную доступность для жителей региона. О результатах проделанной работы и дальнейших планах главе государства доложил аким области Нурымбет Сактаганов.
По итогам 2025 года ремонтными работами охвачено более 900 км дорог и улиц, из которых фактически отремонтировано 856 км. Особое внимание уделено республиканским трассам. Завершена реконструкция участков автодороги Калбатау - Майкапшагай, где в пределах области обновлено 231 км дорожного покрытия. Также отремонтировано 60 км автодороги Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск. Продолжается реконструкция Осиновского перевала на участке Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи: уже построена объездная дорога и начаты работы по возведению моста через реку Пихтовка.
Параллельно развивается местная улично-дорожная сеть. Реализуются крупные инфраструктурные проекты, включая строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сатпаева и улицы Жибек Жолы, реконструкцию развязки на улицах Пермитина и Славского, строительство объездной дороги в селе Курчум, а также модернизацию дорожной инфраструктуры в селе Бобровка Глубоковского района.
По данным акимата, в 2025 году внедрена цифровая система контроля качества дорог KazRoadLab, обеспечивающая полный цикл экспертизы материалов и объектов с минимизацией человеческого фактора. Кроме того, проведена цифровая паспортизация автомобильных дорог областного значения в рамках платформы E-Joldar. В 2026 году данная работа будет продолжена на дорогах районного значения и уличной сети населенных пунктов.
План на 2026 год предусматривает охват более 300 км дорог и улиц. Основные направления - ремонт дорог и улиц населенных пунктов и их содержание с обеспечением контроля качества. Также планируется завершение установки двух автоматизированных комплексов весового контроля на маршрутах движения рудовозов, что позволит повысить сохранность дорожного полотна. Помимо этого, предусмотрено строительство трех мостов - двух в Усть-Каменогорске и одного в Шемонаихе.
В текущем году планируется завершение строительства аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, что создаст важные условия для развития туризма, повысит транспортную доступность ключевых туристских направлений и поспособствует росту туристического потока в приграничные районы области.
В перспективе - строительство речного порта в селе Тугыл с последующим созданием железнодорожной линии Тугыл - Майкапшагай протяженностью 99 км.
30.03.2026, 17:50 54016
"Мир без отходов": в Усть-Каменогорске формируют новое экосознание молодежи
Усть-Каменогорск. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Дом дружбы - Центр общественного согласия в Усть-Каменогорске на этот раз стал не просто площадкой для встречи, а пространством, где сошлись экологические идеи и инициативы. Мероприятие, приуроченное к Международному дню мира без отходов, было направлено на формирование у молодежи нового, более осознанного отношения к природе, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
Участники не ограничились ролью слушателей - они выступили как активные проводники экологической культуры. В ходе обсуждений поднимались конкретные меры по защите окружающей среды, причины загрязнения, а также практичные способы сокращения бытовых отходов в повседневной жизни", - отметили в ведомстве.
Во встрече приняли участие представители молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана, члены этнокультурных объединений и студенты. Особый интерес вызвали идеи вторичного использования вещей и поддержки экологических инициатив - эти темы стали центром оживленной дискуссии.
Сегодня мы подробно обсудили с молодежью концепцию Zero Waste. Важно донести, что даже самый небольшой шаг лучше бездействия. Каждый человек способен внести вклад в защиту окружающей среды - для этого не нужны масштабные перемены, достаточно начать с простых ежедневных привычек", - отметила экоактивист Анастасия Черномаз.
По итогам встречи участники пришли к пониманию, что экологическая ответственность должна быть не просто лозунгом, а частью образа жизни. Организаторы подчеркнули, что подобные инициативы будут продолжены и в дальнейшем.
23.03.2026, 17:53 65421
От родников до рек: как ВКО провел "Тазару күні" в формате большого экодвижения
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области "Тазару күні" отметили масштабными экологическими акциями. Во всех уголках региона волонтеры, жители и государственные служащие объединились, чтобы расчистить родники и очистить берега рек и озер от мусора, сообщает пресс-служба акимата региона.
Экологические инициативы реализуются в рамках общенационального проекта "Таза Қазақстан". В ходе масштабной кампании по всей стране проводится акция "Мөлдір бұлақ", в центре внимания которой - восстановление природных источников воды.
Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев обратился к народу и дал старт акции "Мөлдір бұлақ", открывающей новый этап реализации общенационального проекта "Таза Қазақстан". Во всех городах и районах области уже развернута соответствующая работа. Для нашего региона, где сосредоточено около 40% водных ресурсов страны, очистка арыков и восстановление родников является ежегодной и крайне важной задачей", - отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.
В рамках акции волонтеры и местные жители расчистили родник на перевале Шешек близ Усть-Каменогорска, а также провели санитарные работы вдоль реки Уранхай между селами Бестерек и Сагыр. Участники очистили русло реки от мусора, привели в порядок прибрежную территорию и восстановили источник Буркитбастау.
День очищения - это призыв бережно относиться к природе и формировать экологическую культуру. Однако очищение - это не только наведение порядка вокруг, но и обновление мыслей, намерений и образа жизни, стремление к гармонии с природой. Сохранение экологического баланса нашей общей Родины - задача каждого из нас", - подчеркнул глава региона.
Отмечается, что расчистка родников - одна из древних традиций казахского народа, символизирующая весеннее обновление.
16.03.2026, 15:00 79706
Молодежь Усть-Каменогорска вышла на акцию по очистке города от незаконной рекламы
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске прошла городская молодежная акция "Қала көркін сақтайық", организованная в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан". Волонтеры и активная молодежь вышли на улицы города, чтобы очистить общественные пространства от незаконно размещенных рекламных объявлений и листовок, сообщили в областном акимате.
Участниками акции стали волонтеры "Фронт-офиса городских волонтеров". Молодые люди провели работы по очистке остановочных комплексов, стен зданий, столбов и других общественных объектов, на которых часто появляются несанкционированные объявления.
Как отмечают организаторы, подобные листовки не только нарушают правила благоустройства, но и значительно ухудшают внешний облик городской инфраструктуры. Со временем хаотично размещенная реклама формирует визуальный шум и создает ощущение неухоженности городской среды.
В акимате рассказали, что целью акции является объединение жителей вокруг общей идеи: сделать Усть-Каменогорск чистым, комфортным и привлекательным для жизни городом.
По словам представителей молодежи, участие в подобных мероприятиях формирует у молодых людей чувство ответственности за окружающую среду и городское пространство.
Мы хотим показать, что забота о городе начинается с каждого из нас. Чистые улицы, аккуратные остановки и ухоженные общественные пространства - это показатель культуры жителей. Сегодняшняя акция направлена не только на очистку города от незаконной рекламы, но и на формирование экологического сознания и активной гражданской позиции среди молодежи", - отметил один из участников акции.
По мнению экспертов в сфере урбанистики и благоустройства, проблема незаконной рекламы остается актуальной для многих городов. Объявления о продаже товаров и услугах часто размещаются на остановках, фасадах зданий и опорах освещения без разрешения. В результате городская среда постепенно теряет эстетический вид, а общественные пространства превращаются в хаотичное информационное поле.
Организаторы отмечают, что подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем, а участие молодежи станет важным вкладом в формирование современной и комфортной городской среды.
15.03.2026, 12:43 87046
Голос поколения: 102-летний ветеран Восточного Казахстана Курмат Рахимов принял участие в голосовании
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области принял участие в голосовании на референдуме по новой Конституции ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Курмат Рахимов, сообщает пресс-служба акимата региона.
Ему 102 года. За его плечами - целая жизнь, наполненная трудом, служением Родине и непростыми страницами истории. Несмотря на почтенный возраст, ветеран не остался в стороне и принял участие в голосовании, сделав свой выбор ради будущего страны. Как отмечают близкие, он всегда участвовал в голосованиях и никогда не оставался в стороне от важных для страны событий - и сегодня также отдал свой голос", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день рядом с аксакалом были сотрудники полиции, сопровождая процесс выездного голосования. Также ветерана навестил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии Нурлыбек Удербаев, выразив ему слова уважения и поддержки.
Когда человек, проживший больше века, сохраняет такую активную гражданскую позицию - это больше, чем просто участие в голосовании. Это пример для молодого поколения и напоминание о том, что судьба страны складывается из решений каждого. И в этом голосе - не только выбор сегодняшнего дня, но и вера в завтрашний", - добавили в пресс-службе.
15.03.2026, 10:28 87816
В Восточном Казахстане активно набирает обороты челлендж #МенДауысБердім
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Восточного Казахстана активно участвуют в новом челлендже в социальных сетях, публикуя фото и видео с хештегами #МенДауысБердім, #ЕлімҮшінТаңдау и #РеферендумғаБардым, сообщили в областном акимате.
Горожане и сельские жители делятся своими моментами голосования, приглашая друзей присоединиться к челленджу. Многие публикуют посты возле специальных фоторамок и делают патриотичные публикации.
Участники отмечают, что челлендж не только показывает процесс голосования, но и мотивирует граждан к активной гражданской позиции, вдохновляя знакомых и близких. Через хештеги в социальных сетях можно увидеть множество интересных снимков и видео со всех уголков области.
Согласно сообщениям областных СМИ, молодежь и семьи Восточного Казахстана с энтузиазмом принимают участие в челлендже, демонстрируя свою позицию и поддерживая важный политический процесс в регионе.
Челлендж в социальных сетях запущен с хештегами: #МенДауысБердім, #ЕлімҮшінТаңдау, #РеферендумғаБардым
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?