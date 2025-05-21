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Воздушный рубеж: как вертолетчики Восточного Казахстана охраняют жизни с небес
Авиационное подразделение - единственное в Казахстане, которое не только выжило в 1990-е, но и сохранило весь инфраструктурный комплекс
Усть-Каменогорск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Восточно-Казахстанской области рассказали, как вертолетчики региона охраняют жизни людей с небес, передает корреспондент агентства.
В Восточно-Казахстанской области дороги - не всегда путь к спасению. Тысячи километров между селами, горные перевалы, снежные лавины и паводки - все это не просто испытания природы, а повседневная реальность региона. Здесь, где земля часто недоступна, надежда поднимается в небо - в лице авиационного подразделения, которое уже более четверти века остается незаменимой опорой в борьбе за человеческие жизни. Это не просто пилоты. Это - спасатели, врачи, разведчики, бойцы первой линии обороны", - заявили в пресс-службе.
По данным акимата, горы Катон-Карагайского нацпарка, степи Зайсана, ледяные просторы Курчумского района, озера Марқакөл и Алаколь - все это часть огромной территории, которую обслуживает КГП на ПХВ "Авиационное подразделение Восточно-Казахстанской области".
В экстремальных условиях оно становится не просто "глазами" региона, а его сердцем, бьющимся в небе. Когда в феврале 2024 года снежная буря заблокировала трассы Кокпектинского района, а более 100 человек оказались в ловушке, только экипаж Ми-8 смог прорваться сквозь метель и вывести людей в безопасную зону. За этот героизм трое спасателей были награждены государственными медалями. Это - не исключение, а норма для этих мужчин и женщин, чья работа - летать туда, где другие не могут пройти. Каждый вылет - это не просто рейс. Это - борьба со временем, стихией и страхом", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что санитарная эвакуация из отдаленных аулов - неразрывная часть миссии. Вертолеты, оснащенные реанимационным оборудованием, спасают младенцев, беременных женщин, тяжелых пациентов с инсультами и травмами. С 2023 по 2025 год - десятки жизней спасены благодаря оперативной работе в связке с центром экстренной медицины.
Лесные и степные пожары, паводки, взрывные лавинные работы, мониторинг рек и снежных масс в горах - все это тоже зона ответственности авиационного подразделения. До 200 вылетов ежегодно - не просто цифра, а доказательство системы, которая работает на опережение.Когда в апреле 2025 года вспыхнул пожар в Зайсанском районе, именно вертолет с бортовым водосливным устройством локализовал огонь в труднодоступных местах. Пожар мог перекинуться на десятки километров леса и пастбищ, но был остановлен с воздуха", - заявили в пресс-службе.
Авиационное подразделение - единственное в Казахстане, которое не только выжило в 1990-е, но и сохранило весь инфраструктурный комплекс: ангары, оборудование, воздушный флот. Подчеркивается, что это - редкий случай преемственности, когда традиции передаются из рук в руки, от наставников - молодым специалистам.
По информации ведомства, сегодня предприятие готовится стать и образовательной базой: строящиеся аэропорты в Зайсане и Катон-Карагае требуют будущих техников, механиков, диспетчеров.
И именно здесь, в сердце Восточного Казахстана, может родиться новая школа воздушных профессионалов. ВКО - это не только край красивых пейзажей и богатых недр. Это - регион, который знает цену человеческой жизни. Здесь по-настоящему понимают: спасение - не лозунг, а ежедневный труд. И над этим трудом - небо. И в этом небе - они. Они - те, кто не ищет славы. Кто уходит на задание в пургу, в ночь, в неизвестность. Ради того, чтобы кто-то другой увидел утро.Если вы когда-нибудь увидите в небе вертолет с символикой Восточного Казахстана - знайте: он летит туда, где больше всего нужна помощь. Где ее невозможно доставить иначе. Где чья-то жизнь зависит от их мастерства и мужества. Именно поэтому каждый житель региона может с гордостью сказать: у нас есть те, кто поднимается в небо, чтобы спасти тех, кто остался на земле", - добавили в акимате.