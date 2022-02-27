В ДНР силы ПВО перехватили две ракеты ТРК "Точка-У"

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ДОНЕЦК. 26 ФЕВРАЛЯ - Силы ПВО ДНР перехватили утром 26 февраля две ракеты ТРК "Точка-У" в ДНР, они не сработали, ряд зданий получили повреждения, говорится в заявлении Штаба территориальной обороны ДНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Также множественные повреждения из-за обломков ракеты получили прилегающие домохозяйства, сообщает РИА Новости

Для справки: "Точка-У" - высокоточный тактический ракетный комплекс разработки Коломенского КБ машиностроения.

Разработка ракетного комплекса "Точка" была начата по постановлению Совета Министров от 4 марта 1968 года. Комплекс был официально принят на вооружение Советской Армии в 1976 году, хотя серийное производство ракет началось в 1973 году. Кодовое обозначение по классификации НАТО - SS 21 Scarab A.

Модернизированный ракетный комплекс получил наименование "Точка-У" (обозначение НАТО - Scarab B) и стал поступать в войска в 1989 году.

Ракетный комплекс "Точка-У" предназначен для поражения точечных малоразмерных целей (наземных средств разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов, резервов, хранилищ боеприпасов, топлива и др.) в глубине обороны противника.





24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил , что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

Днем 24 февраля в российском Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны украинской армии подавлены , а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.

Также в ведомстве заявили, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

25 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.