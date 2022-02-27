В ДНР силы ПВО перехватили две ракеты ТРК "Точка-У"

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Также множественные повреждения из-за обломков ракеты получили прилегающие домохозяйства, сообщает РИА Новости.
Для справки: "Точка-У" - высокоточный тактический ракетный комплекс разработки Коломенского КБ машиностроения.
Разработка ракетного комплекса "Точка" была начата по постановлению Совета Министров от 4 марта 1968 года. Комплекс был официально принят на вооружение Советской Армии в 1976 году, хотя серийное производство ракет началось в 1973 году. Кодовое обозначение по классификации НАТО - SS 21 Scarab A.
Модернизированный ракетный комплекс получил наименование "Точка-У" (обозначение НАТО - Scarab B) и стал поступать в войска в 1989 году.
Ракетный комплекс "Точка-У" предназначен для поражения точечных малоразмерных целей (наземных средств разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов, резервов, хранилищ боеприпасов, топлива и др.) в глубине обороны противника.
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
Днем 24 февраля в российском Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.
Также в ведомстве заявили, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
25 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
26 февраля ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за военной операции в Украине. Под ограничения также попали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также депутаты Госдумы и некоторые белорусские официальные лица.