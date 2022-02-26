Российские войска взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС

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По словам Конашенкова, радиационный фон в районе станции в норме, персонал продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.
Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", - подчеркнул Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские военные в рамках спецоперации в Донбассе вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.
Напомним, вчера президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.
Позже в Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в ведомстве.
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что стратегической целью российской кампании является демилитаризация Украины.