Российские войска взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС

МОСКВА. 26 ФЕВРАЛЯ - Россия воспользовалась правом вето, чтобы заблокировать проект резолюции Совета Безопасности ООН по спецоперации России на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Хорошо было бы включить в проект и честную оценку роли в раздувании украинского кризиса наших западных коллег, которые не только стояли за майданным переворотом, но и фактически выдали Киеву карт-бланш на любые действия и шаги, немыслимые для любого цивилизованного государства", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания.

Среди попустительских кризису шагов Запада он назвал дискриминацию русского языка и русских жителей, прославление пособников центральной фигуры национал-социализма Адольфа Гитлера и религиозный раскол на Украине, сообщают " Известия ".

За проект резолюции проголосовали 11 из 15 членов Совбеза. Воздержались Китай, Индия и ОАЭ. Авторами документа выступили США и Албания, которые требуют прекращения Россией операции по демилитацизации Украины. В проекте также осуждается признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

На этом же заседании российский постпред заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины близки к завершению. Небензя подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом. Она проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса. К тому же, добавил он, достоверных сведений о гибели гражданских лиц в результате действий российских военных нет. Российские войска не бомбят украинские города и гражданским лицам ничего не угрожает, отметил дипломат.

24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил , что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

Днем 24 февраля в российском Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны украинской армии подавлены , а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.

Также в ведомстве заявили, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

25 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.