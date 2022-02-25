В Минобороны РФ заявили, что не наносят удары по украинским городам

Фото: kremlin.ru

МОСКВА. 24 ФЕВРАЛЯ - Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Путин в телеобращении.

Путин отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации, сообщает РИА Новости

Ее цель (спецоперации России) - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин.









Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, заявил он, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.





Путин подчеркнул, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ.





НАТО, как подчеркнул Путин, приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.





Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты, заявил Путин. "Надеюсь, что я буду услышан", - сказал он.





В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.



