На Украине выведены из строя 118 военных объектов - Минобороны РФ
25.02.2022, 14:35 14606
Фото: instagram/evgenymaloletka
МОСКВА. 25 ФЕВРАЛЯ - Российские военные в рамках спецоперации в Донбассе вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Это в том числе 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи Вооруженных сил Украины, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", а также 36 радиолокационных станций", - сообщает РБК.
По информации ведомства, российские военные сбили пять боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников. Также были уничтожены 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров.
Напомним, вчера президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.
Позже в Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в ведомстве.
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что стратегической целью российской кампании является демилитаризация Украины.
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Зампред Совбеза РФ допустил возврат смертной казни и национализацию имущества лиц из США и ЕС
26.02.2022, 16:20 511
МОСКВА. 26 ФЕВРАЛЯ - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал введение против всех членов Совета безопасности России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году", - написал Медведев в посте во "Вконтакте".
Зампред Совбеза заявил, что ему "глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей".
Кстати, для справки. Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом", - заявил Дмитрий Медведев.
Он добавил, что санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели.
В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с Бараком Обамой и продлённый Владимиром Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами? Как-то несолидно выходит. Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику", - написал Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза также отметил, что приостановление членства России в Совете Европы и ПАСЕ это неплохой повод, "наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда".
И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", - считает Медведев.
Он также высказался про возможный арест денег российских граждан и российских компаний за рубежом.
А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может - и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих стран англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что все интересное только начинается", - написал Дмитрий Медведев.
Минобороны РФ сообщило о поражении 821 военного объекта на Украине
26.02.2022, 15:22 1571
МОСКВА. 26 ФЕВРАЛЯ - Армия России уничтожила 821 объект военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций, сообщает РИА Новости.
Сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.
Силами Военно-морского флота России уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил", - отметил Конашенков.
ВС РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины, сообщил Конашенков, подчеркнув, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.
Ранее российские военные сообщили об установлении полного контроля над украинским Мелитополем.
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
Днем 24 февраля в российском Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.
Также в ведомстве заявили, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
25 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
26 февраля ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за военной операции на Украине. Под ограничения также попали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также депутаты Госдумы и некоторые белорусские официальные лица.
Российские военные сообщили об установлении полного контроля над украинским Мелитополем
26.02.2022, 12:58 4361
МОСКВА. 26 ФЕВРАЛЯ - Российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов", -26 февраля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее в этот день сообщалось, что армия России без сопротивления вошла в украинский Мелитополь. Жители города приветствовали военных, сообщают "Известия".
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
Днем 24 февраля в российском Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.
Также в ведомстве заявили, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
25 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
26 февраля ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за военной операции на Украине. Под ограничения также попали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также депутаты Госдумы и некоторые белорусские официальные лица.
Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Украине
26.02.2022, 11:56 4991
МОСКВА. 26 ФЕВРАЛЯ - Россия воспользовалась правом вето, чтобы заблокировать проект резолюции Совета Безопасности ООН по спецоперации России на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Хорошо было бы включить в проект и честную оценку роли в раздувании украинского кризиса наших западных коллег, которые не только стояли за майданным переворотом, но и фактически выдали Киеву карт-бланш на любые действия и шаги, немыслимые для любого цивилизованного государства", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания.
Среди попустительских кризису шагов Запада он назвал дискриминацию русского языка и русских жителей, прославление пособников центральной фигуры национал-социализма Адольфа Гитлера и религиозный раскол на Украине, сообщают "Известия".
За проект резолюции проголосовали 11 из 15 членов Совбеза. Воздержались Китай, Индия и ОАЭ. Авторами документа выступили США и Албания, которые требуют прекращения Россией операции по демилитацизации Украины. В проекте также осуждается признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
На этом же заседании российский постпред заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины близки к завершению. Небензя подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом. Она проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса. К тому же, добавил он, достоверных сведений о гибели гражданских лиц в результате действий российских военных нет. Российские войска не бомбят украинские города и гражданским лицам ничего не угрожает, отметил дипломат.
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
Днем 24 февраля в российском Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.
Также в ведомстве заявили, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
25 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
26 февраля ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за военной операции на Украине. Под ограничения также попали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также депутаты Госдумы и некоторые белорусские официальные лица.
В ДНР силы ПВО перехватили две ракеты ТРК "Точка-У"
26.02.2022, 11:48 5576
Фото: кадр из видео
ДОНЕЦК. 26 ФЕВРАЛЯ - Силы ПВО ДНР перехватили утром 26 февраля две ракеты ТРК "Точка-У" в ДНР, они не сработали, ряд зданий получили повреждения, говорится в заявлении Штаба территориальной обороны ДНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Также множественные повреждения из-за обломков ракеты получили прилегающие домохозяйства, сообщает РИА Новости.
Для справки: "Точка-У" - высокоточный тактический ракетный комплекс разработки Коломенского КБ машиностроения.
Разработка ракетного комплекса "Точка" была начата по постановлению Совета министров от 4 марта 1968 года. Комплекс был официально принят на вооружение Советской Армии в 1976 году, хотя серийное производство ракет началось в 1973 году. Кодовое обозначение по классификации НАТО - SS 21 Scarab A.
Модернизированный ракетный комплекс получил наименование "Точка-У" (обозначение НАТО - Scarab B) и стал поступать в войска в 1989 году.
Ракетный комплекс "Точка-У" предназначен для поражения точечных малоразмерных целей (наземных средств разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов, резервов, хранилищ боеприпасов, топлива и др.) в глубине обороны противника.
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
Днем 24 февраля в российском Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.
Также в ведомстве заявили, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
25 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
26 февраля ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за военной операции на Украине. Под ограничения также попали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также депутаты Госдумы и некоторые белорусские официальные лица.
ЕС ввел санкции против президента РФ и главы МИД
26.02.2022, 10:23 6311
МОСКВА. 26 ФЕВРАЛЯ - ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за военной операции на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Под ограничения также попали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также депутаты Госдумы и некоторые белорусские официальные лица, сообщает РБК.
Вслед за Евросоюзом США внесли в список санкций Путина и Лаврова. Ограничительные меры затронут также министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
Запад считает, что Путин как главнокомандующий ответственен за "военное вторжение" в Украину.
Кроме того, о санкциях против президента РФ объявили Канада и Великобритания.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что "ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом.
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
Председатель КНР провел телефонный разговор с президентом РФ
25.02.2022, 19:01 11501
ПЕКИН. 25 ФЕВРАЛЯ - Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY
Китай призвал уйти от менталитета холодной войны в украинском вопросе, а также сформировать устойчивый и эффективный механизм обеспечения европейской безопасности, сообщает ТАСС.
Необходимо отказаться от менталитета холодной войны, принимать во внимание и уважать законные озабоченности стран в сфере безопасности, посредством переговоров сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм [обеспечения] европейской безопасности", - сказал председатель КНР.
Правительство Китая выступает за урегулирование разногласий между Россией и Украиной путем переговоров.
Китайская сторона поддерживает урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров", - сказал Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин и Путин обменялись мнениями по ситуации на Украине.
Путин проинформировал Си Цзиньпина об истории украинского вопроса и военной спецоперации на востоке Украины.
Напомним, российские военные в рамках спецоперации в Донбассе вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
Российские войска взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС
25.02.2022, 16:30 13251
Фото: depositphotos.com
МОСКВА. 25 ФЕВРАЛЯ - Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на РИА Новости.
По словам Конашенкова, радиационный фон в районе станции в норме, персонал продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.
Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", - подчеркнул Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские военные в рамках спецоперации в Донбассе вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.
Напомним, вчера президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.
Позже в Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в ведомстве.
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что стратегической целью российской кампании является демилитаризация Украины.