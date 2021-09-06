В Египте 12 человек погибли и 40 пострадали в ДТП с автобусом

КАИР. 5 СЕНТЯБРЯ - В Египте 12 человек погибли и около 40 пострадали в ДТП с автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет AJA_Egypt , пострадавших доставили в больницу города Суэц. Известно, что жертвами аварии стали несколько детей. В больнице сообщили, что среди пострадавших много тяжелых, несколько человек находятся в критическом состоянии.

Пока нет информации о том, были ли в автобусе иностранцы. По данным местных силовых структур, с красноморского курорта возвращались несколько египетских семей.

Авария произошла недалеко от Суэца, примерно в 100 километрах от Каира. По не установленным пока причинам водитель не справился с управлением, автобус налетел на бетонное ограждение на дороге и перевернулся. На место аварии выехали около 30 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницу Суэца с сотрясением мозга, порезами, переломами и ушибами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тысяч человек. В подавляющем большинстве случаев причиной аварий становится человеческий фактор: водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне, а в ночное время нередко пренебрегают освещением.

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