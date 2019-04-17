Крупный пожар разрушил одну из главных достопримечательностей столицы Франции - собор Парижской Богоматери

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Париж. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Париже горел собор Парижской Богоматери, одна из главных достопримечательностей города. По данным фразцузских СМИ, возгорание ликвидировано, передает Kazakhstan Today.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) был обнаружен 15 апреля, в 18.50 по местному времени (19.50 мск), в здании велись реставрационные работы. Причины возгорания пока не ясны, пишет Русская служба Би-Би-Си

По предварительным данным, очаг возгорания находился на верхних этажах собора, где шли реставрационные работы. Представитель собора Андре Фино сообщил журналистам, что пожарная сигнализация сработала около 18.30 по местному времени, после чего собор был эвакуирован, сообщает Рамблер со ссылкой на AFP.

При тушении пожара серьезно пострадал один пожарный, сообщил генерал Жан-Клод Галле из парижской пожарной бригады.

В результате пожара рухнули главный шпиль и кровля собора. Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер памятника ХII века горит и, вероятнее всего, будет разрушен.

В свою очередь, Галле отметил, что несущие конструкции собора удалось спасти. По данным издания Figaro, спасти удалось и терновый венец Иисуса Христа - это одна из наиболее почитаемых реликвий, хранившихся в соборе.

Агентство Рейтер со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщает, что уголовное дело в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам открыто по статье "Причинение ущерба по неосторожности".

Нотр-Дам-де-Пари во власти пламени. Вся нация потрясена. Думаю обо всех католиках и обо всех французах. Как всем нашим соотечественникам, в этот вечер мне грустно видеть, как эта часть нас сгорает", - написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

Позже Макрон приехал к месту пожара. Он назвал случившееся ужасной трагедией, но в то же время отметил, что худшего варианта развития событий удалось избежать. Макрон поблагодарил пожарных за их самоотверженную работу, которая позволила спасти обе башни собора и его фасад.

Нотр-Дам - наша история, наша литература, это часть нашего духа, место, где вершилась наша история - с ним связаны наши войны, наши эпидемии, наша свобода. Это центр нашей жизни", - сказал президент Франции.

Он заявил, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен, и пообещал запустить международную кампанию по сбору средств на его реставрацию.

Французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, глава и исполнительный директор группы компаний Kering, пообещал перечислить 100 млн евро в помощь восстановлению Нотр-Дама, следует из заявления, которое приводит агентство АФП.

Напомним, Собор Парижской Богоматери стоит на острове Сите в самом центре Парижа, он строился в XII-XIV веках и является ярким образцом готического стиля. Собор ежегодно посещают миллионы туристов, он также прославлен в одноименном романе Виктора Гюго и в его театральных и киноадаптациях.

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