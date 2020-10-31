Президент Таджикистана отправил правительство в отставку

Душанбе. 30 октября. Kazakhstan Today - Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, передает Kazakhstan Today.
В соответствии со статьей 74 конституции Республики Таджикистан и статьей 9 конституционного закона Республики Таджикистан "О правительстве Республики Таджикистан" постановляю: правительству Республики Таджикистан в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов правительства Республики Таджикистан", - говорится в тексте указа.
Напомним, выборы президента Таджикистана прошли 11 октября.
12 октября президент Казахстана поздравил Эмомали Рахмона с переизбранием на пост президента Республики Таджикистан.
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