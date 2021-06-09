Председатель КНР поздравил участников форума "Народная дипломатия - ШОС"

УХАНЬ. 8 ИЮНЯ - Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес форума "Народная дипломатия - ШОС", открывшегося в городе Ухане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что форум углубит взаимопонимание между народами в рамках организации. Глава государства также добавил, что странам необходимо использовать преимущества народной дипломатии и расширять каналы общения, сообщает CGTN

Сам форум, пишет издание, организован комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Китайским народным обществом дружбы с заграницей и администрацией провинции Хубэй. Участники обсуждают вопросы здравоохранения, развития села и ликвидации бедности, укрепления взаимосвязанности и подготовки специалистов для новых СМИ. Приглашенные дипломаты отмечают, что Шанхайская организация сотрудничества играет опорную роль в содействии всеобщему развитию на основе уважения к собственным путям развития всех народов.





Необходимо отметить, что в условиях пандемии коронавируса государства-члены проявили сплоченность и солидарность, оказывая друг другу помощь и поддержку, в том числе путем задействования механизмов ШОС на различных уровнях, и тем самым страны ШОС показали пример высокой эффективности многостороннего сотрудничества многих странам и регионам мира", - заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в КНР Юрий Сенько отметил, что в ходе мероприятия все страны подчеркнули значимость и важность, в том числе, народной дипломатии, "которая сегодня выполняет функцию коммуникаций между странами, народами, людьми, выполняя ту задачу, которая сегодня должна в комплексе решаться как внутри одного государства, так и между странами, объединенными в какое-то объединение".

После 20 лет совместных усилий государства-члены ШОС, страны-наблюдатели и партнеры по диалогу достигли политического взаимодоверия, взаимных экономических и торговых выгод, взаимной безопасности и взаимопомощи. Постоянное углубление международного взаимодействия принесло ощутимые выгоды и благополучие людям всех стран, входящих в организацию", - сказал председатель Китайского народного общества дружбы с заграницей Линь Сунтянь.

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