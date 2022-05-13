На Украине разбрасывались фальшивые купюры, зараженные туберкулезом

МОСКВА. 12 МАЯ - В ходе специальной военной операции на Украине российским военным удалось получить дополнительную информацию о различных биоинцидентах. Об этом в среду сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, специалистами были изучены материалы, свидетельствующие о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза. Причем с "множественной лекарственной устойчивостью", информирует " Российская газета ".

Сообщается, что жуткий опыт с целью намеренного заражения населения был проведен в Славяносербском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Для этого были специально изготовлены бумажные листовки в виде фальшивых денежных купюр. Так называемые деньги банка приколов. Все эти фальшивые купюры были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены в населенном пункте Степовое. Причем фальшивки намеренно раскидывались в местах, где присутствуют несовершеннолетние.

Организаторы учли особенности поведения детей, ведь те имеют привычку все "тянуть в рот" и брать продукты питания немытыми руками", - пояснил генерал Кириллов.

В итоге результаты бактериологических исследований, по словам начальника Войск РХБЗ, подтвердили "устойчивость выделенных бактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда". "То есть вызванное ими заболевание гораздо сложнее поддается лечению, а стоимость лечения намного выше", - разъяснил военачальник.

Эксперты Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции оформили заключение, согласно которому заражение фальшивых купюр "осуществлено, вероятнее всего, искусственным путем". Так как материал, установили специалисты, содержит чрезвычайно опасные штаммы возбудителя в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса.

Главврач Луганского республиканского противотуберкулезного диспансера также указал, что имеются все признаки "умышленного, рукотворного заражения листовок биоматериалом высокой патогенности".

Ранее российские военные установили, что опасные для жизни эксперименты на Украине проводились на пациентах психиатрической клиники. На них испытывали биологические препараты.