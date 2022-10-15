Абдуллатыф Рашид избран президентом Ирака

Багдад. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Ирака большинством голосов избрал президентом 78-летнего Абдуллатыфа Рашида.

Депутаты иракского парламента в четверг большинством голосов избрали новым президентом страны 78-летнего Абдуллатыфа Рашида, следует из результатов голосования. Президента удалось выбрать только с четвертой попытки за восемь месяцев, информирует РИА Новости

В первом туре выборов на заседании в четверг Рашид набрал 157 голосов депутатов, Салех - 99. В заседании принимали участие 277 парламентариев. Ввиду того что ни один кандидат не смог получить две трети голосов депутатов, был объявлен второй тур.

Ко второму туру в зале присутствовали 269 депутатов из-за бойкота со стороны одного из блоков. "Рашид получил 162 голоса, Салех - 99", - сообщило госагентство INA. Восемь бюллетеней признаны недействительными.

По информации издания, Рашиду 78 лет, он был ярым противником режима Саддама Хусейна, с 2003 по 2010 годы возглавлял министерство водных ресурсов, а с 2010 года занимает пост старшего советника президента Ирака. Женат, имеет двух сыновей и дочь, говорит на арабском, курдском и английском языках.



